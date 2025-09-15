Vợ chồng Hồ Quang Hiếu bí mật làm lễ vu quy ở Cà Mau

Vợ chồng Hồ Quang Hiếu không công bố thông tin lễ vu quy với truyền thông, chỉ chia sẻ một số hình ảnh sau khi hoàn tất.

Tuệ Như cho biết hai người muốn làm lễ gia tiên trong phạm vi gia đình, còn bạn bè, đồng nghiệp sẽ chung vui tại tiệc hỷ ngày 19/9.

Cô dâu - chú rể chọn trang phục truyền thống, tone đỏ - trắng nổi bật. Bà xã Hồ Quang Hiếu được khen tươi tắn, nhuận sắc sau bảy tháng sinh con trai đầu lòng.

Tuệ Như bên mẹ đẻ (phải) và mẹ chồng. Hai bà sui thống nhất mặc áo dài đôi, tone xanh thêu hoa sen.

Mẹ chồng trao trang sức cho Tuệ Như, chúc hôn nhân của con trai và con dâu luôn mặn nồng và gắn bó. Tuệ Như nói cô được lòng gia đình chồng, có cuộc sống bình yên và thoải mái sau khi kết hôn.

Con trai cười toe khi chụp ảnh cùng Hồ Quang Hiếu - Tuệ Như. Trước đó, cậu nhóc cũng xuất hiện trong bộ ảnh cưới chụp tại Đà Lạt của bố mẹ.

Ca sĩ Con bướm xuân chạy xe máy 'đón dâu'.