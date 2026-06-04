2 năm sau khi diễn viên Đức Tiến qua đời, vợ anh mới can đảm làm việc gợi nhớ đến khoảnh khắc đau lòng

Hoa hậu Bình Phương bổ mít, nhắc đến khoảnh khắc đau lòng khi chồng qua đời

Chia sẻ trên trang cá nhân, chị Bình Phương nhắc đến câu nói: “Sau cơn mưa trời lại sáng” như một lời động viên bản thân tiếp tục giữ vững niềm tin và sự lạc quan trước những mất mát trong cuộc sống.

Theo Bình Phương, mít là một trong những loại trái cây chị yêu thích nhất. Khi còn sống, Đức Tiến luôn là người mua mít về nhà, tự tay bổ, tách từng múi, lau sạch nhựa rồi cẩn thận cất vào hộp để hai mẹ con thưởng thức dần. Những việc làm giản dị ấy đã trở thành ký ức ấm áp mà chị luôn trân trọng.

Hình ảnh cố diễn viên Đức Tiến bổ mít trước khi đột ngột qua đời. Ảnh: FBNV

Nữ người mẫu cho biết, cách đây hai năm, trong một buổi tiệc sinh nhật của bạn bè, Đức Tiến bất ngờ lên cơn đau tim khi đang cắt mít và ra đi mãi mãi. Biến cố ấy trở thành nỗi ám ảnh lớn đối với hai mẹ con. Từ đó, chị không còn đủ dũng khí để mua mít nguyên trái như trước.

Mới đây, Bình Phương cùng con gái quyết định vượt qua nỗi sợ hãi để tự tay bổ một trái mít sau hơn hai năm. Điều khiến chị bất ngờ là đã chọn được một trái mít nghệ rất ngon. Khoảnh khắc ấy mang đến cho chị nhiều cảm xúc đan xen giữa niềm vui và sự nghẹn ngào, như một lời nhắc nhở rằng sau những đau thương, cuộc sống vẫn còn những điều ngọt ngào ở lại.

Hiện sinh sống tại Mỹ, Bình Phương cho biết mít nghệ là loại trái cây khá hiếm, không dễ dàng tìm mua như ở Việt Nam. Vì vậy, việc gặp được một trái mít ngon được chị xem là một may mắn đặc biệt.

Sau khi thưởng thức trái mít, vợ cố diễn viên Đức Tiến còn giữ lại toàn bộ hạt để ươm cây giống. Chị dự định nếu cây phát triển tốt, vài tháng tới sẽ tặng cây con cho những người có nhu cầu trồng. Theo Bình Phương, dù gieo trồng bằng hạt không thể chắc chắn sẽ cho ra đúng giống mít nghệ, nhưng chị vẫn muốn chia sẻ niềm vui ấy với mọi người.

Khép lại dòng tâm sự, Bình Phương bày tỏ hy vọng những hạt mít nhỏ hôm nay sẽ lớn lên thành những cây mít sai trĩu quả trong tương lai, mang lại niềm vui cho nhiều người. Với chị, những điều được trao đi bằng sự chân thành sẽ luôn còn mãi.

Diễn viên Đức Tiến qua đời đột ngột ở tuổi 44 khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp

Cố diễn viên Đức Tiến qua đời vào tối 19/5/2024 tại Mỹ. Thời điểm đó, nam diễn viên đến chơi nhà một người bạn, sau khi bổ mít thì bất ngờ ngã ra sàn. Dù được bạn bè đưa đi cấp cứu nhanh chóng nhưng diễn viên Đức Tiến không qua khỏi do nhồi máu cơ tim.

Sự ra đi đột ngột ở tuổi 44 của diễn viên Đức Tiến khiến nhiều người bàng hoàng, thương tiếc. Vợ nam diễn viên là chị Bình Phương và con gái 4 tuổi không khỏi đau lòng, xót thương.

Diễn viên Đức Tiến an nghỉ tại nghĩa trang Westminster Memorial Park - một trong những nghĩa trang lớn và trang trọng dành riêng cho người theo đạo Công giáo tại bang California, Mỹ. Bình Phương khẳng định vẫn duy trì việc thờ cúng chồng và giữ gìn đầy đủ kỷ vật của cố diễn viên.

Sau khi diễn viên Đức Tiến qua đời, chị Nguyễn Bình Phương tiếp quản kênh YouTube hiện đang có 200.000 lượt theo dõi. Chị thường xuyên chia sẻ các clip quay lại cuộc sống thường nhật của hai mẹ con tại Mỹ.

Tháng 7/2024 chị Bình Phương chia sẻ với PV Dân Việt chồng chị - diễn viên Đức Tiến qua đời đột ngột ở tuổi 44 và khi vào bệnh viện cũng không biết nguyên nhân nên trường hợp của nam diễn viên đã được điều tra. Cuộc điều tra với mục đích phát hiện sự ra đi của diễn viên Đức Tiến có phải là bị hãm hại, hay tự làm hại mình hoặc cơ thể có phản ứng với một chất nào đó trong quá trình sinh hoạt, ăn uống tạo thành chất gây hại cho cơ thể hay không.

Diễn viên Đức Tiến và Bình Phương sống nhiều năm tại Mỹ. Ảnh: FBNV

Chị Bình Phương cho biết, chị mới nhận được kết quả của cuộc điều tra này. Kết luận sự ra đi của diễn viên Đức Tiến là "Coronary artery disease" được hiểu là qua đời một cách tự nhiên không bị hãm hại hay phản ứng với hóa chất nào.

Bà xã của diễn viên Đức Tiến chia sẻ rằng, trước sự ra đi đột ngột của chồng, chị đã nhận về nhiều lời nói "độc mồm độc miệng" rằng, anh qua đời vì "chơi thuốc". Nhiều người gửi tin nhắn trong email của diễn viên Đức Tiến hoặc nhắn tin vào trang Facebook cá nhân của chị những lời lẽ không hay.