'Án mạng karaoke': Vân Dung bị sát hại, nghi phạm lộ diện với những bí mật khó đoán

Phim điện ảnh hài - trinh thám "Án mạng karaoke" vừa công bố bộ hình ảnh nhân vật, hé lộ tạo hình của dàn diễn viên trong bối cảnh căn nhà gỗ biệt lập giữa vùng núi. Không khí u ám, những ánh mắt khó đoán cùng hình tượng Sơn Thần ba mặt tạo cảm giác căng thẳng, đồng thời gợi mở nhiều bí mật phía sau vụ án.

Vân Dung gây chú ý với vai diễn "chết vì hát karaoke"

Trong phim, Vân Dung vào vai bà Thủy - một người phụ nữ có niềm đam mê đặc biệt với karaoke. Sở thích ca hát bất chấp ngày đêm của nhân vật khiến những người xung quanh nhiều lần khó chịu, từ đó hình thành những mâu thuẫn âm ỉ.

Những hình ảnh được giới thiệu trước đó cho thấy bà Thủy thường xuyên bật loa, say sưa hát karaoke. Những đoạn nhạc liên quan đến "Khúc tình nồng" cũng được sử dụng như một chi tiết xuyên suốt câu chuyện.

Poster của Vân Dung trong vai bà Thủy.

Bi kịch xảy ra khi bà Thủy bị sát hại tại khu tu tập trên núi. Nhân vật được phát hiện với chiếc micro cắm vào miệng. Cách xây dựng cái chết vừa rùng rợn vừa mang màu sắc trào phúng trở thành một trong những chi tiết gây tò mò về bộ phim.

Từ đây, chuyến đi "chữa lành" của nhóm người nhanh chóng biến thành cuộc truy tìm hung thủ. Những người có mặt tại hiện trường đều có thể trở thành nghi phạm. Chia sẻ về vai diễn, Vân Dung cho biết cô hào hứng chờ đợi cách ê-kíp xây dựng câu chuyện trinh thám. Theo nữ nghệ sĩ, nhân vật bà Thủy là một vai diễn thú vị khi có niềm đam mê karaoke nhưng cuối cùng lại rơi vào hoàn cảnh "chết vì hát karaoke".

Loạt nghi phạm cùng xuất hiện bên tượng Sơn Thần

Điểm đáng chú ý trong bộ hình ảnh mới là tất cả nhân vật đều xuất hiện cùng tượng Sơn Thần ba mặt. Bức tượng có màu đen, đường nét dữ dằn, được đặt giữa không gian căn nhà gỗ với ánh sáng đỏ sậm. Bà Thủy xuất hiện với gương mặt hoảng hốt, ôm chặt bức tượng như đang đối diện với một nguy hiểm cận kề.

Trái ngược với vẻ sợ hãi của nạn nhân, Trực do Thanh Sơn thủ vai có biểu cảm kín đáo và đầy cảnh giác. Vợ anh, Vy (Trịnh Thảo), cũng gây chú ý với ánh mắt lạnh lùng khi che một phần gương mặt phía sau tượng Sơn Thần.Cặp nhân vật này được đặt trong nhóm nghi phạm bởi những mâu thuẫn liên quan đến đoạn clip tình cảm giữa bà Thủy và Trực.

Nhĩ (Quỳnh Lý) lại xuất hiện với nụ cười nửa miệng, trong khi Mắm (Tạ Lâm) mang vẻ tinh quái, khó đoán. Quá khứ của Mắm cũng liên quan đến bà Thủy khi người phụ nữ này từng tố giác cha của anh về hành vi khai thác cát trái phép. Bà Bê (Tuyền Mập) hiện lên với vẻ tức giận. Nhân vật được xây dựng trong hoàn cảnh chịu áp lực nợ nần và những khó khăn liên quan đến việc chữa bệnh cho con trai.

Poster của Thanh Sơn trong vai Trực.

Ông Chín (Tiểu Bảo Quốc) lại có vẻ trầm ngâm, ánh mắt khó đoán. Dung Gà (Phương Dung) thể hiện sự lo lắng, bất an, khiến nhân vật tiếp tục nằm trong vòng nghi vấn. Ở tuyến nhân vật khác, thầy Tuệ Giác do Đại Nghĩa đảm nhận xuất hiện với vẻ điềm tĩnh, uy nghiêm nhưng khó đọc vị. Tâm (Đoàn Thiên Ân) cũng khiến người xem tò mò khi thường giữ vẻ bình thản dù đứng giữa những diễn biến căng thẳng.

Ai đang che giấu bí mật?

Theo ê-kíp, hình tượng Sơn Thần được xây dựng như một "nhân chứng" xuyên suốt câu chuyện. Ba gương mặt của bức tượng được liên tưởng tới ba trạng thái "Tham - Sân - Si", đồng thời gắn với những lớp mặt nạ mà các nhân vật lần lượt tháo bỏ trong quá trình câu chuyện diễn ra.

Đại diện nhà sản xuất 89s Group cho biết ê-kíp lấy cảm hứng từ hình tượng thần linh nhiều mặt trong văn hóa Á Đông để xây dựng thế giới của phim. Tuy nhiên, hình tượng này được chuyển hóa thành ngôn ngữ điện ảnh thay vì được sử dụng để lý giải tín ngưỡng. Trong "Án mạng karaoke", Sơn Thần không trực tiếp đưa ra câu trả lời mà hiện diện như một nhân chứng chứng kiến những gì xảy ra trong căn nhà gỗ biệt lập.

Cái chết của bà Thủy cũng chỉ là điểm khởi đầu cho hàng loạt bí mật được hé lộ. Mỗi nhân vật đều có những mâu thuẫn, tổn thương hoặc động cơ riêng. Khi bị đẩy vào hoàn cảnh căng thẳng, họ dần bộc lộ những mặt khác với vẻ ngoài ban đầu.

"Án mạng karaoke" là phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Hoàng Lê, dưới sự dẫn dắt của giám đốc sáng tạo Võ Thanh Hòa và do 89s Group sản xuất.

Bộ phim kết hợp hài, trinh thám và giật gân, lấy bối cảnh một khu tu tập biệt lập giữa núi rừng. Từ một chuyến đi tìm sự bình yên, nhóm nhân vật bị cuốn vào một vụ án mạng. Khi những bí mật lần lượt được phơi bày, câu hỏi đặt ra là ai đang che giấu sự thật và ai là người đứng sau cái chết của bà Thủy.