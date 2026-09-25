'Con gái' NSND Trung Anh là diễn viên múa, hâm mộ thủ môn Bùi Tiến Dũng

Trương Thảo My đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả yêu truyền hình khi đảm nhận vai Minh, nữ chính trong Đội bóng đá nữ Làng Xuân. Bộ phim khai thác câu chuyện về bóng đá nữ, những người trẻ theo đuổi đam mê và hành trình vượt qua những định kiến, thử thách để khẳng định bản thân.

Với vai diễn này, Thảo My có cơ hội thể hiện hình ảnh một cô gái trẻ giàu năng lượng, cá tính nhưng cũng có những góc khuất và câu chuyện riêng. Đây cũng là một trải nghiệm đáng chú ý trong hành trình diễn xuất của nữ diễn viên.

Trương Thảo My vào vai Minh – cô gái có ước mơ trở thành cầu thủ đá bóng.

Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Trương Thảo My về vai diễn Minh để hiểu hơn về những trải nghiệm khi cô tham gia vai chính bộ phim này.

Thuê chuyên gia hướng dẫn đá bóng

- Được biết, để chuẩn bị cho vai diễn Minh trong Đội bóng đá nữ Làng Xuân, chị có chủ động tìm người hướng dẫn để tập luyện bóng đá trước khi casting?

+ Trước ngày casting khoảng một tháng, đạo diễn có nhắn với tôi rằng, nếu có thể tâng bóng được khoảng 10-20 lần thì cơ hội đi sâu hơn vào các vòng casting sau. Vì rất mong muốn có một vai diễn ấn tượng, lại là một nhân vật nữ cầu thủ khá đặc biệt, tôi quyết định nghiêm túc chuẩn bị ngay từ đầu.

Tôi chủ động liên hệ với một cựu nữ cầu thủ, nhờ chị hướng dẫn những kiến thức cơ bản về bóng đá, đến kỹ thuật tâng bóng và các đường bóng cơ bản. Nhờ có sự hướng dẫn đó, tôi tự tin hơn rất nhiều khi bước vào các buổi thử vai.

Khi đi học, tôi cũng có hỏi một số bạn nam trong lớp tâng được bao nhiêu lần bóng thì mọi người đều cho rằng, nam giới có thể đá bóng rất tốt nhưng không phải ai cũng biết tâng bóng, huống gì là con gái.

Gần ngày tốt nghiệp đại học, mỗi khi tới trường, tôi đều mang quả bóng theo người, có thời gian là tôi tập tâng bóng. Đến khi vào phim, tôi đã có thể tâng được nhiều nhất 8 lần (trung bình là 5 lần). Với tôi, đó cũng là một sự nỗ lực rất lớn.

- Ngoài biết tâng bóng thì chị có biết các kỹ thuật đá bóng và luật bóng đá cơ bản?

+ Chị cựu cầu thủ (hiện đang làm trọng tài) đã dạy cho tôi về các kỹ thuật cơ bản trong bóng đá như: Chuyền, rê, dắt bóng như thế nào và làm sao để có thể sút, đá bóng nhanh, mạnh hơn. Bên cạnh đó, chị còn chỉ cho tôi những luật cơ bản trong bóng đá như: đá biên, đá góc, đá pen, việt vị…

Dàn diễn viên trong đội bóng đá nữ Làng Xuân.

- Trong phim có nhiều cảnh các thành viên trong đội phải thi đấu dưới trời nắng nóng, thậm chí có những pha va chạm khá mạnh. Một người chưa từng chơi bóng đá như chị có gặp chấn thương trong quá trình quay?

+ Khi tham gia diễn xuất, ekip cũng đã có những phương án để hạn chế nhất có thể về việc chấn thương của diễn viên. Và cũng rất may mắn là những cảnh đá bóng mạnh và khó, chúng tôi đã có dàn diễn viên đóng thế (cũng là các cầu thủ bóng đá phủi khá nổi tiếng).

- Vào vai cầu thủ bóng đá, tìm hiểu về bóng đá, chị có hâm mộ cầu thủ nào không?

+ Trước đây tôi không xem bóng đá nhiều nhưng tôi có theo dõi lứa U22 Việt Nam thi đấu ở Thường Châu (Trung Quốc). Tôi rất yêu thích lứa cầu thủ năm đó, đặc biệt là thủ môn Tiến Dũng vì anh ấy rất ngầu và đẹp trai (cười).

Ngoài ra, tôi cũng theo dõi World Cup 2026 và thích cầu thủ Yamal của Tây Ban Nha (vô địch WC năm nay).

Lần đầu nhận được vai chính

- Trước đây, chị thường đảm nhận các vai diễn phụ. Lần này được giao vai chính trong Đội bóng đá nữ Làng Xuân, cảm xúc của chị thế nào?

+ Tôi nghĩ mình khá may mắn khi có cơ hội được đảm nhận vai chính trong bộ phim này. Tôi cũng được biết, thời gian gần đây, VFC cũng như các đạo diễn đang dành nhiều cơ hội hơn cho những diễn viên trẻ, tạo điều kiện để mọi người được thử sức với những vai diễn có chiều sâu hơn.

Riêng với Đội bóng đá nữ Làng Xuân, tôi càng trân trọng cơ hội này bởi đây cũng là một vai diễn tôi rất thích. Để có được vai Minh, tôi đã trải qua khoảng 4 vòng casting và thử sức với nhiều yêu cầu, nhân vật khác nhau.

Khi nhận thông báo mình chính thức được chọn, tôi thực sự rất hạnh phúc. Đây cũng là động lực để tôi nỗ lực nhiều hơn và chứng minh rằng, mình có thể đảm nhận những vai diễn lớn hơn.

Đặc biệt, trước khi chính thức bấm máy, tôi và Ngọc Mai (vai Linh trong phim) đã tìm đến nhà NSND Lan Hương Bông để được cô hướng dẫn, chỉ dạy. Cô giúp chúng tôi luyện tiếng nói, phân tích kỹ nhân vật, tình huống, những ưu điểm, hạn chế trong diễn xuất, đồng thời chỉnh sửa cách thể hiện để cả hai có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi bước vào phim.

Thảo My là sinh viên ngành Múa, trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.

- Tính cách quyết liệt và khá bướng bỉnh của Minh trong Đội bóng đá Làng Xuân có giống với tính cách của chị ngoài đời?

+ Bản thân tôi là dancer, diễn viên múa nên khi vào một vai cô gái năng động, yêu bóng đá như Minh, được bay nhảy, hoạt động nhiều, tôi thấy như chính mình trong một phiên bản khác.

- Vậy, trong suốt quá trình quay phim ở biển Quỳnh (Nghệ An), chị có gặp khó khăn gì?

+ Thực sự, trong phim này, tất cả nữ diễn viên vào vai các cầu thủ đều phải vận động rất nhiều. Có những ngày tôi mệt đến mức muốn khóc, nhưng vẫn phải tự động viên mình cố gắng. Đặc biệt, những cảnh đá bóng trên bãi biển khá vất vả. Đá trên cát khiến chân bị cản lực, di chuyển và chạy cũng khó khăn hơn rất nhiều. Trong khi đó, chúng tôi phải chạy liên tục dưới trời nắng nóng nên có những lúc tôi thực sự kiệt sức.

Khi quay xong cảnh đó, tôi tự áp lực bản thân và khóc rất nhiều.

May mắn khi được làm việc với NSND Trung Anh

- Trong phim, Thảo My có dịp vào vai con gái của NSND Trung Anh. Lần đầu được làm việc trực tiếp với thầy, chị có cảm xúc và trải nghiệm như thế nào?

+ Ở trường Sân khấu Điện ảnh, NSND Trung Anh cũng là thầy của tôi. Thầy là một người rất hiền, thương học trò, thường đưa ra những lời khuyên hữu ích, kinh nghiệm sống, kinh nghiệm trong nghề cho chúng tôi. Mặc dù rất yêu quý thầy nhưng lần đầu vào phim, được quay với thầy, vào vai con gái thầy, tôi thực sự rất "rén".

- "Rén" vì phải chứng minh năng lực của mình trước thầy?

+ Đúng là như thế! Cảnh quay đầu tiên quay chung với thầy là khi hai bố con cãi nhau, sau đó, tôi bỏ nhà ra đi. Thực hiện xong cảnh đó, tôi cảm thấy mình chưa làm tốt như mong muốn. Có lẽ vì quá áp lực nên lúc diễn tôi khá run và bị gồng, chưa thể hiện được cảm xúc một cách tự nhiên nhất. Nếu có cơ hội được diễn lại, tôi nghĩ mình sẽ làm tốt hơn ở phân cảnh này.

Thảo My lần đầu được đóng phim cùng NSND Trung Anh.

- Là sinh viên ngành Múa nhưng chị lại lựa chọn diễn xuất nên chắc hẳn, chị cũng phải học hỏi nhiều từ các bạn diễn?

+ Đúng vậy. Bản thân tôi là một sinh viên ngành Múa, tôi cũng đã học Kịch ở trường. Tuy nhiên, khi tham gia phim truyền hình, tôi mới vỡ vạc ra rất nhiều điều.

Khi tham gia "Đội bóng đá nữ Làng xuân", tôi cũng đã được thầy Trung Anh chỉ bảo rất nhiều về vai diễn, cảm xúc nhân vật trong phim truyền hình ra sao. Lúc đó, nghe thầy giảng xong, tôi mới vỡ ra: "Thì ra diễn truyền hình là như thế!".

Bởi khi học Kịch ở trường, khi diễn, bản thân diễn viên có thể thoải mái thể hiện cảm xúc, tiết tấu cũng nhanh hơn. Trong khi đó, diễn truyền hình thì điều đầu tiên là mình phải tập trung vào biểu cảm gương mặt, giọng nói cũng đời thường hơn, chứ không thoải mái thể hiện như kịch.

Ngoài các vai diễn truyền hình, Thảo My cũng tham gia diễn kịch, biểu diễn múa, dancer tại các chương trình.

Gia đình luôn ủng hộ tôi theo nghệ thuật

- Được biết, trong gia đình chị không ai theo nghệ thuật, vậy cơ duyên nào khiến chị theo đuổi con đường diễn xuất?

+ Từ khi còn bé, tôi đã rất thích bay nhảy, múa ca. Khi lớn hơn (từ lớp 8-11), tôi thuyết phục gia đình cho tôi được xuống Hà Nội để theo đuổi nghệ thuật. Đấy là quá trình rất dài và cũng thật may mắn khi bố mẹ không áp đặt và luôn ủng hộ con cái. Bố mẹ nói rằng, chỉ cần tôi thích và quyết tâm thì sẽ luôn tạo điều kiện và ủng hộ.

- Tới thời điểm hiện tại, chị đã có thể sống ổn định bằng nghề diễn?

+ Tôi cũng rất tự hào khi nói rằng, đến bây giờ, tôi đã có thể sống tốt với công việc này.

Khi xuống Hà Nội học, bố mẹ đã mua cho tôi một căn nhà chung cư để ở và tiện cho công việc học tập. Khi đi học, tôi tham gia đi diễn, như nhảy, múa cho các ca sỹ tham gia các chương trình của VTV, các sự kiện lớn nên cũng có thù lao xứng đáng. Sau đó, tôi cũng được mời tham gia đi sự kiện, nhận quảng cáo nên hiện tại, tôi thấy hài lòng vì có thể kiếm đủ để tự lo cho bản thân.

Tuy nhiên, điều tôi trăn trở nhất là tôi là con một trong gia đình. Bố mẹ tôi cũng đã có tuổi (60 tuổi), nhưng tôi vẫn chưa báo đáp được gì cho bố mẹ. Tôi mong mọi công việc thuận buồm xuôi gió để có cơ hội được báo hiếu với bố mẹ nhiều hơn, mong bố mẹ về già bớt vất vả.

- Được biết, chị đã có bạn trai khá lâu năm. Chị đã tính đến chuyện xây dựng gia đình?

+ Tôi và bạn trai yêu nhau cũng khá lâu và không giấu giếm về chuyện tình cảm trước công chúng. Chúng tôi cũng có suy nghĩ về tương lai nhưng trước hết tôi vẫn cần ổn định công việc và đỡ đần bố mẹ đã rồi mới tính đến chuyện lâu dài hơn

- Người yêu chị có ghen khi chị diễn cảnh tình cảm không?

+ Người yêu tôi cũng là một người làm nghệ thuật, cũng rất có tiếng trong lĩnh vực của anh ấy. Anh ấy đi làm nhiều, va vấp nhiều, hiểu biết hơn nên cũng rất thông cảm và ủng hộ tôi.

- Cảm ơn chị đã dành thời gian chia sẻ!