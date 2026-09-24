Kỷ lục 10.000 người được đưa vào trại buôn người

Trại buôn người ra mắt tại TPHCM sau khoảng 5 năm ấp ủ. Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) trao bằng xác lập kỷ lục cho bộ phim ngay tại buổi premiere.

Trại buôn người được ghi nhận là phim điện ảnh chiếu rạp về đề tài xã hội hiện đại, có các đại cảnh quy mô lớn, quy tụ số lượng thành viên đoàn phim và diễn viên tham gia đông nhất, với hơn 10.000 người.

Phim mất 5 năm sản xuất lập kỷ lục

Dự án mất khoảng ba năm phát triển kịch bản và hai năm cho quá trình ghi hình, hậu kỳ. Phim sử dụng nhiều bối cảnh, các phân đoạn hành động và đại cảnh có số lượng người tham gia lớn. Riêng một số đại cảnh huy động hơn 700 diễn viên trẻ.

Đạo diễn Toni Dương Bảo Anh cho biết việc tổ chức các cảnh quay đông người dựa nhiều vào kinh nghiệm hơn 20 năm làm cascadeur, chỉ đạo võ thuật và từng tham gia những đoàn phim lớn.

Đạo diễn, nhà sản xuất nhận bằng kỷ lục và các diễn viên ở buổi công chiếu tác phẩm.

Phim quy tụ dàn diễn viên gồm NSND Như Quỳnh, NSƯT Tuyết Thu, Steven Nguyễn, Quách Ngọc Ngoan, Quách Ngọc Tuyên, Võ Thành Tâm, Tùng Mint, Huỳnh Minh Kiên, Long Đẹp Trai, Khánh My...

Trại buôn người khai thác vấn nạn mua bán người thông qua câu chuyện về một nhóm nạn nhân bị đưa vào đường dây tội phạm ở khu vực biên giới. Ny - Steven Nguyễn thủ vai - tìm cách cứu em gái Út Đẹt và những người cùng cảnh ngộ.

Phim triển khai nhiều tình huống truy đuổi, phản kháng và tìm đường thoát khỏi khu vực do đường dây buôn người kiểm soát. Yếu tố hành động được sử dụng xuyên suốt, bên cạnh những phân đoạn mô tả cuộc sống và tâm lý của các nạn nhân.

Đạo diễn Toni Dương Bảo Anh không muốn tác phẩm bị đặt trong sự so sánh trực tiếp với những bộ phim khác cùng khai thác đề tài tội phạm, sinh tồn.

Nhiều cảnh máu me, bạo lực trong bộ phim gắn nhãn T18.

Minh Kiên một năm đóng hai vai chính điện ảnh

Trong số các tuyến nhân vật, Steven Nguyễn và Huỳnh Minh Kiên vào vai hai anh em, gắn với hành trình giải cứu trong phim.

Minh Kiên đảm nhận vai Út Đẹt - cô gái người Khmer đến từ An Giang. Nhân vật bị cuốn vào đường dây buôn người, sau đó cùng các nạn nhân tìm cách chống trả và trốn thoát.

Đây là dự án điện ảnh thứ hai của Minh Kiên sau Bus: Chuyến xe một chiều, ra mắt vào tháng 3. So với lần đầu đóng phim, vai Út Đẹt có nhiều cảnh tâm lý và yêu cầu cô thay đổi đáng kể về ngoại hình.

Minh Kiên gần như không xuất hiện với hình ảnh chỉn chu thường thấy tại các sự kiện. Út Đẹt mặc trang phục cũ, gương mặt lấm lem, thường xuyên xuất hiện trong những bối cảnh có bùn đất, bụi và các cảnh hành động.

Á hậu Minh Kiên và Steven Nguyễn tại buổi ra mắt Trại buôn người.

Minh Kiên cho biết mỗi ngày cô dành khoảng 20-30 phút để hóa trang. Tạo hình được giữ theo hướng đơn giản để phù hợp hoàn cảnh của nhân vật.

“Nhìn bản thân trên màn ảnh rộng, tôi vui vì gần như không còn thấy hình ảnh quen thuộc. Đó không còn là Minh Kiên nữa mà chính xác là Út Đẹt, cô gái người Khmer đến từ miền Tây sông nước An Giang”, cô chia sẻ.

Minh Kiên nói cô có áp lực khi nhận vai vì kinh nghiệm diễn xuất chưa nhiều. “Khó khăn lớn nhất là nỗi sợ do chính mình tạo ra. Tôi sợ làm ảnh hưởng thời gian của mọi người, ê-kíp và bạn diễn”, cô nói.

Trước khi phim bấm máy, cô có khoảng hai tháng workshop. Minh Kiên tập thoại, phân tích tâm lý nhân vật và diễn thử cùng Steven Nguyễn cũng như các diễn viên khác để làm quen với diễn biến của từng phân đoạn.

Một trong những phân cảnh khiến Minh Kiên phải chuẩn bị thêm là cảnh nhảy xuống sông. Nữ diễn viên cho biết cô đã học bơi trước ngày ghi hình để chủ động hơn khi thực hiện cảnh quay.

Steven Nguyễn vào vai Ny - người anh tìm cách tiếp cận đường dây buôn người để cứu em gái. Nhân vật xuất hiện trong nhiều cảnh hành động, giữ vai trò kết nối các diễn biến chính của câu chuyện.

Mối quan hệ giữa Ny và Út Đẹt là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hành trình của nhân vật Steven Nguyễn. Bên cạnh các cảnh truy đuổi và đối đầu, tương tác giữa hai diễn viên là một trong những phần được chú ý khi phim khắc họa số phận từng nhân vật.

Dự án mới tiếp tục cho thấy hướng thử sức với diễn xuất của Minh Kiên sau khi bước ra từ cuộc thi sắc đẹp.

"Diễn viên mới như tôi còn nhiều sơ sót. Nếu khán giả góp ý, tôi luôn đón nhận để học hỏi và cải thiện diễn xuất”, Minh Kiên nói.