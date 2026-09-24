Thùy Anh 'hai lần dự cưới, không ngờ giờ là cô dâu' của Ngọc Quỳnh

Trong lễ cưới tối 23/9, diễn viên Thùy Anh nhắc lại gần 20 năm quen biết và từng dự cả hai đám cưới trước của Ngọc Quỳnh. "Cả hai lần ấy em đều có mặt, nhưng chỉ là một đồng nghiệp, một vị khách gửi lời chúc mừng. Em chưa từng nghĩ sẽ có ngày người đứng cạnh anh lại là em", cô nói.

Thùy Anh và Ngọc Quỳnh trong đám cưới tối 23/9.

Khoảng 12 năm trước, khi còn là diễn viên trẻ ngồi dưới khán phòng, Thùy Anh đã ngưỡng mộ sự nghiêm túc, chỉn chu của đàn anh trên sân khấu. Gặp nhau nhiều ở các dự án chung, họ dần thân thiết. "Hóa ra tình yêu đẹp nhất không phải gặp nhau thật sớm, mà là gặp nhau khi cả hai đã đủ trưởng thành, đủ bao dung và đủ chắc chắn muốn cùng người kia đi tiếp", cô nói.

Ngọc Quỳnh cho biết anh và Thùy Anh đến với nhau "muộn một chút nhưng chưa bao giờ là muộn". "Anh không hứa mang lại cho em một cuộc sống hoàn hảo, anh chỉ hứa sẽ cùng em trải qua những buồn vui. Anh đã sống nhiều cuộc đời trên sân khấu, nhưng có lẽ vai diễn anh muốn giữ lâu nhất là làm chồng của em", anh nói.

Đáp lại, Thùy Anh kể trước khi gặp Ngọc Quỳnh, cô từng nghĩ nửa đời sau chỉ cần bình yên là đủ. Nhưng đến khi anh xuất hiện, cô nhận ra mình vẫn muốn được yêu thương, được dựa vào một người và có thể kể những câu chuyện trong lòng mà không phải lúc nào cũng cố tỏ ra mạnh mẽ.

Nữ diễn viên cũng nhắc đến những lời bàn luận từng xuất hiện khi hai người công khai chuyện tình cảm. Cô nói dù người khác có nói gì, với cô, Ngọc Quỳnh vẫn là "một trong những món quà tuyệt vời nhất mà cuộc đời đã dành tặng".

"Để đứng cạnh anh hôm nay, em đã đi qua những ngày chẳng dễ dàng, anh cũng vậy. Có lẽ vì thế mà em càng trân trọng vì sau tất cả, chúng mình vẫn đang nắm tay nhau. Chúng mình hãy cùng hạnh phúc thêm ít nhất 45 năm nữa, anh nhé", cô nói.

Ngọc Quỳnh - Thùy Anh đều từng trải qua đổ vỡ trước khi đến với nhau.

Một ngày trước cưới, Thùy Anh cho biết cô nhận thấy rõ vẻ căng thẳng của bạn đời. Ngọc Quỳnh giãi bày với bà xã rằng anh hồi hộp và có nhiều đêm thao thức đến sáng, nhưng vẫn thấy "xao xuyến" trước ngày cưới. Anh vui khi bạn bè từ nhiều nơi, kể cả nước ngoài, thu xếp về dự. Thùy Anh trêu bạn đời: "Hãy tận hưởng từng giây phút này đi và nó sẽ không xảy ra thêm lần nào nữa đâu nhé". Ngọc Quỳnh cười: "Mong là vậy".

Trước đó, Ngọc Quỳnh và Thùy Anh dành ba tháng chuẩn bị cho đám cưới. Họ thực hiện nhiều bộ ảnh, trong đó có bộ thực hiện tại nhà hát kịch Hà Nội, cơ quan của cả hai và cũng là nơi se duyên cho họ đến với nhau. Nam diễn viên công bố việc cầu hôn và chuẩn bị làm đám cưới lần ba từ tháng 6.

Ngọc Quỳnh lau nước mắt cho Thùy Anh trong đám cưới.

Thùy Anh và Ngọc Quỳnh công khai tình cảm từ tháng 6/2024 và hứng nhiều chỉ trích: người cho rằng anh "phim vận vào đời", ngoại tình bỏ vợ như nhân vật Thái trong Hoa hồng trên ngực trái; Thùy Anh bị gán mác người thứ ba. Ngọc Quỳnh sau đó lên tiếng bảo vệ bạn gái, còn Thùy Anh khuyên anh "không nên để tâm những lời chỉ trích của người đời vì họ đâu thể sống thay mình".

Ngọc Quỳnh từng cho biết anh và bạn gái rất hòa hợp, hiếm khi tranh cãi hay to tiếng, bởi đều từng đổ vỡ và tìm thấy nhau ở sự đồng cảm, thấu hiểu. Hai người đồng điệu ở mọi khía cạnh, cả trong công việc lẫn tình cảm hay cách nuôi dạy con cái, ứng xử với bố mẹ đôi bên. Cặp diễn viên hiện sống tại một căn hộ cao cấp cùng con riêng của mỗi người.

Ngọc Quỳnh sinh năm 1980, được biết đến với vai Tiến trong phim Hoa cỏ may của đạo diễn Lưu Trọng Ninh từ khi còn học trường Sân khấu - Điện ảnh. Tốt nghiệp, anh công tác ở Đoàn kịch Công an Nhân dân, Nhà hát Tuổi trẻ rồi chuyển sang Nhà hát Kịch Hà Nội. Năm 2018, anh đoạt huy chương vàng sân khấu Thủ đô với vở Ngôi nhà trong thành phố. Năm 2019, anh đoạt giải Cánh Diều Vàng cho Nam diễn viên chính xuất sắc hạng mục truyền hình, phim Hoa hồng trên ngực trái. Ngoài ra, anh từng đóng các phim như: Đi qua ngày giông bão, Tin vào điều không thể, Tình yêu không hẹn trước,Biệt dược đen, Hoa vương...Anh được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT hồi tháng 3/2024.

Thùy Anh sinh năm 1987, cũng thuộc biên chế nhà hát Kịch Hà Nội. Cô từng đóng vai phụ trong các phimNhà trọ Balanha, tham gia các phim truyền hình và sitcom như Phóng viên thử việc, Xúc xắc tình yêu, Tìm lại ngày đã mất, Sắc màu phái đẹp, Góc phố muôn màu...

Ảnh: Tùng Đinh