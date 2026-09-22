Mạng xã hội 'triệu hồi' diễn viên trăm tỷ thay thế Trường Giang

Ngày 20/9, Võ Tấn Phát xuất hiện cùng Song Luân và Hữu Đằng trong tập kỷ niệm 101 của 2 ngày 1 đêm. Ba khách mời tham gia vận hành tour du lịch tại Đà Nẵng - Huế, đảm nhận những vai trò mới bên cạnh dàn cast.

Võ Tấn Phát gây chú ý với hình tượng thư ký, liên tục tung hứng cùng các thành viên. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả khen nam diễn viên phản ứng nhanh, nói chuyện duyên và không cần cố tạo mảng miếng.

Sự xuất hiện này diễn ra ít ngày sau khi Trường Giang thông báo không tham gia đợt ghi hình sắp tới. Võ Tấn Phát được nhiều khán giả đề xuất bổ sung vào dàn cast 2 ngày 1 đêm.

Cả mạng xã hội gọi tên Võ Tấn Phát

Ngay sau thông báo của Trường Giang ngày 16/9, Võ Tấn Phát là một trong những nghệ sĩ được nhắc đến nhiều trên các diễn đàn. “Triệu hồi Võ Tấn Phát”, “Điều tôi cần là tổng tài Võ Tấn Phát”, “Thay Võ Tấn Phát đi, quá duyên”... là bình luận của khán giả.

BB Trần và Tiến Luật cùng nhiều cái tên khác được đề xuất. Tuy nhiên, Võ Tấn Phát có lợi thế vì từng tham gia 2 ngày 1 đêm, có khả năng ứng biến và phù hợp với những thử thách cần vận động, tương tác liên tục.

Khả năng gây cười của Võ Tấn Phát được minh chứng sau nhiều năm tham gia game show, diễn sân khấu. Trả lời PV Tiền Phong, nam diễn viên cho biết thời còn học tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM, anh chưa từng nghĩ mình sẽ theo hài. Anh thường chọn các vai bi, nhân vật có tâm lý nặng.

Khán giả gọi tên Võ Tấn Phát thay thế Trường Giang.

Sau khi tốt nghiệp, game show hài phát triển mạnh. Nam diễn viên trẻ gần như không biết hôm sau sẽ làm gì vì chưa có người mời đi diễn.

“Tôi nhận ra nếu cứ giữ mình trong vùng an toàn mà không chịu thay đổi, tôi có thể bị đào thải. Vì vậy, tôi quyết định thử sức với hài, dựa trên nền tảng kỹ thuật biểu diễn đã được học ở trường”, Võ Tấn Phát chia sẻ với PV Tiền Phong.

Những ngày đầu, anh tự nhận thấy cách diễn còn gồng và cứng. Qua nhiều lần tham gia game show, Võ Tấn Phát dần hiểu “cái ga” của khán giả, biết thời điểm tung mảng miếng và lúc cần dừng lại. Năm 2017, anh giành quán quân bảng Triển vọng Cười xuyên Việt. Sau đó, anh tiếp tục chiến thắng Cặp đôi hài hước và thử sức với vai trò MC.

Dù đang được nhiều khán giả gọi tên, Võ Tấn Phát mới xuất hiện trong tập 101 với tư cách khách mời. Nhà sản xuất chưa xác nhận anh trở thành thành viên chính thức hoặc thay thế Trường Giang.

10 năm chật vật

Nói về hành trình 10 năm làm nghề, Võ Tấn Phát cho biết anh tự tìm đường làm nghề. “Tôi không cho rằng mình may mắn. Tôi tự tạo ra may mắn cho chính mình”, anh nói.

Ngày mới tốt nghiệp, không có việc làm, Võ Tấn Phát tìm đến các cuộc thi vì đây là cơ hội giúp anh xuất hiện trên truyền hình, không phải tự lo kinh phí sản xuất, cảnh trí hay trang phục. Khi game show dần bão hòa, anh lấy tiền thưởng đầu tư web drama Gia đình cục súc.

“Thấy đồng nghiệp liên tục có web drama nhưng không ai mời mình tham gia, tôi quyết định tự làm. Tiền kiếm được từ game show được tôi dùng để sản xuất web drama. Từ những cơ hội tự tạo, tôi dần có thêm những cơ hội khác và từng bước đi vào điện ảnh”, nam diễn viên kể.

Khi chưa có dự án phim, Võ Tấn Phát tiếp tục làm nội dung trên mạng xã hội để duy trì kết nối với khán giả, nổi bật là series Tổng tài bảo bối.

Võ Tấn Phát đóng đủ loại vai, bỏ túi bốn bộ phim trăm tỷ đồng.

Anh cho biết không có ê-kíp cố định, trong khi lịch làm việc của bạn bè khó sắp xếp. Nam diễn viên đặt máy quay trước mặt, xem ống kính như bạn diễn và tự tương tác.

“Cứ một mình một máy, series Tổng tài bảo bối ra đời. Khi nội dung được mọi người đón nhận, tôi tiếp tục phát triển theo năng lượng và những gì khán giả mong muốn”, anh nói.

Các video “tổng tài” sau đó được nhiều nhãn hàng chú ý. Võ Tấn Phát cho rằng việc làm nội dung số không tách rời công việc diễn xuất, giúp anh có thêm cơ hội với điện ảnh.

Để người khác thấy thú vị với nội dung mình tạo ra không hề đơn giản. Tôi luôn làm mọi thứ với sự đầu tư và tập trung, không phải làm cho có, muốn đăng gì thì đăng. Tôi vẫn làm nội dung trong khuôn khổ của một nghệ sĩ, không chạy theo lượt xem bằng mọi giá”, Võ Tấn Phát chia sẻ.

Từ những vai nhỏ trong Pháp sư mù, Chồng người ta và Biệt đội rất ổn, Võ Tấn Phát dần có nhiều đất diễn hơn ở Nụ hôn bạc tỷ, Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn và Báu vật trời cho. Đến nay anh đã tham gia khoảng bốn bộ phim có doanh thu trên 100 tỷ đồng.

Qua 10 năm chật vật, thử đủ dạng vai, Võ Tấn Phát nói anh luôn trân trọng mọi cơ hội, ở mọi lĩnh vực. “Tôi không nghĩ mình phải rẽ hẳn sang hướng khác, kiểu: ‘Giờ tôi không diễn hài nữa, tôi là nam chính điện ảnh rồi, cũng có phim trăm tỷ rồi nên phải giữ hình ảnh’. Nếu có vai hài nhưng có nhiều chất liệu để khai thác, tôi sẵn sàng”, anh nói.

Phơi nắng, nhịn ăn vì vai 'nằm hòm cải vận'

Sau các vai hài, Võ Tấn Phát bắt đầu được giao những nhân vật có tâm lý phức tạp hơn. Trong Làm giàu với ma 2, anh hóa thân vào vai Giang, nhân vật ranh mãnh, tham lam và lần đầu "phản diện toàn tập". Một số khán giả nói họ vẫn thấy sợ khi nhớ đến nhân vật.

Đến Lên hương, Võ Tấn Phát đảm nhận vai Tâm, người đàn ông có vẻ ngoài gai góc, sống trong môi trường lao động nhưng giàu tình cảm. Anh xem đây là vai diễn nặng ký và là thử thách tâm lý lớn nhất.

Võ Tấn Phát nói vai diễn đến vào thời điểm vừa tròn 10 năm anh tốt nghiệp trường sân khấu. Khi đạo diễn Khương Ngọc chủ động mời, anh bất ngờ vì bản thân chưa phải cái tên có thể bảo chứng phòng vé.

Võ Tấn Phát là diễn viên đang lên, được cả khán giả game show, điện ảnh yêu thích.

“Anh Ngọc chỉ nói một câu rất đơn giản: ‘Em chỉ cần là em là được’. Câu nói ấy tạo cho tôi động lực rất lớn. Tôi tự nhủ phải làm sao để không phụ niềm tin anh đã dành cho mình”, anh kể.

Để có vẻ ngoài phù hợp với Tâm, Võ Tấn Phát phơi nắng từ 7-9h mỗi sáng. Trong giai đoạn tiền kỳ, anh chuyển từ ô tô sang xe máy, để mặt trần, mặc áo ba lỗ và chạy ngoài đường nhằm tạo làn da rám nắng tự nhiên.

Trong một tháng ghi hình, nam diễn viên dừng đăng video và tạm gác series Tổng tài bảo bối. Anh dành toàn bộ thời gian cho nhân vật, sống trong bối cảnh của Tâm và giữ mạch cảm xúc qua từng ngày quay.

Sau buổi công chiếu, một số đồng nghiệp và người làm chuyên môn nhắn tin cho biết họ bất ngờ trước khả năng diễn xuất của anh. Võ Tấn Phát xem phản hồi này là “quả ngọt” sau 10 năm theo nghề, là cơ sở để đạo diễn và nhà sản xuất nhìn thấy anh ở nhiều dạng vai hơn.

“Tôi tự tin rằng mình không phải một diễn viên đẹp, nhưng tôi sẽ làm cho nhân vật của mình đẹp nhất có thể”, anh chia sẻ.