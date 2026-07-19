Ca sĩ Thanh Duy: "Tôi giống Dế Mèn, từng rất bồng bột, nhiều năng lượng, rồi vấp ngã"

Tuy nhiên, lần này, đưa chú Dế Mèn trở lại khán giả, thay vì bám sát nguyên tác, nhạc sĩ Việt Anh đã mở rộng câu chuyện hơn qua Dế Mèn ngoại truyện: Câu chuyện dưới tán cỏ.

Một trong những điểm nhấn của tác phẩm là sự tham gia của ca sĩ Thanh Duy với vai Dế Mèn đánh dấu lần đầu tiên nam ca sĩ đảm nhận vai chính cũng như góp mặt trong một vở diễn kéo dài hàng giờ đồng hồ.

Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với ca sĩ Thanh Duy xoay quanh vai Dế Mèn, vai diễn mà nam ca sĩ cho rằng có cảm giác giống như "thả Dế Mèn về đúng cánh đồng của mình".

Ca sĩ Thanh Duy trong buổi trò chuyện với PV Dân Việt. Ảnh: Nguyễn Hà

Thanh Duy: Cơ hội giới thiệu khía cạnh khác của bản thân

. Điều gì ở Dế Mèn ngoại truyện: Câu chuyện dưới tán cỏ thuyết phục Thanh Duy nhận lời tham gia?

- Từ nhỏ tôi đã rất thích biểu diễn. Công việc chính là ca sĩ, thỉnh thoảng tôi tham gia diễn xuất nhưng hai lĩnh vực thường tách biệt. Đây là lần đầu tiên tôi được vừa hát, vừa diễn, vừa nhảy trong một vở sân khấu dài hơi, còn kết hợp cả xiếc. Với một người yêu sân khấu như tôi, đó là cơ hội rất hấp dẫn.

Tôi xem đây như một cơ hội để mở rộng khả năng của bản thân và giới thiệu với khán giả nhiều khía cạnh hơn trong nghề. Vì vậy, dù lịch trình bận rộn với Anh trai ngàn chông gai, tôi vẫn nhận lời. May mắn là ê-kíp hai bên đã hỗ trợ để tôi cân bằng thời gian tập luyện.

. Lần đầu thử sức với loại hình sân khấu này, anh có gặp khó khăn?

- Chắc chắn là có. Đây là vở diễn kéo dài nhiều tiếng, kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật nên đòi hỏi diễn viên có sức bền rất lớn. Còn những khó khăn cụ thể, có lẽ phải sau đêm công diễn đầu tiên tôi mới có thể nhìn lại và rút ra nhiều kinh nghiệm.

. Đây là một chương trình tạp kỹ kết hợp âm nhạc, xiếc và kịch chứ không chỉ đơn thuần là sân khấu nhạc kịch. Anh đã chuẩn bị như thế nào cho thử thách lần này?

- Trước tiên là phần hát. Toàn bộ ca khúc đều là sáng tác mới của nhạc sĩ Việt Anh nên đó là thử thách không nhỏ. Ban đầu tôi chỉ có bản demo, may mắn có Hồ Hoàng Ngọc, người cũng tham gia vở diễn trong vai Chim Ác hỗ trợ học bài và thu thử. Đến buổi thu chính thức, nhạc sĩ Việt Anh trực tiếp hướng dẫn tâm lý nhân vật và chỉnh sửa từng chi tiết để phần thể hiện trọn vẹn hơn.

Tôi rất ấn tượng với các sáng tác của anh Việt Anh vì giàu hình ảnh và đậm màu sắc nhạc kịch, giúp tôi dễ cảm nhận nhân vật. Dù thời gian chuẩn bị gấp, quá trình tập hát và thu âm diễn ra khá thuận lợi.

Về vũ đạo, xiếc và diễn xuất, tôi rất may mắn được làm việc với một ê-kíp chuyên nghiệp như đạo diễn Phúc Hùng, anh Chinh Ba, Hoàng Ngọc, Phúc Toàn… Mọi người đều hiểu lịch trình của tôi nên mỗi buổi tập đều được chuẩn bị kỹ, giúp việc luyện tập diễn ra hiệu quả.

Hình ảnh một Dế Mèn yêu đời, tràn đầy sức trẻ và ham khám phá được ca sĩ Thanh Duy thể hiện trên sân khấu. Ảnh: Nguyễn Hà

. Khi tìm hiểu về vai diễn, anh thấy mình giống Dế Mèn ở điểm nào?

- Tôi nghĩ đây không chỉ là vở diễn dành cho thiếu nhi mà còn dành cho khán giả ở nhiều độ tuổi. Khán giả của tôi cũng rất đa dạng nên việc vào vai Dế Mèn là một sự kết nối thú vị.

Tôi đồng cảm với Dế Mèn ở tinh thần khám phá. Giống nhân vật, tôi rất thích đi nhiều nơi, trải nghiệm những điều mới. Nhưng Dế Mèn cũng từng hiếu thắng, tự tin quá mức và phải trưởng thành sau những vấp ngã và tôi cũng nhìn thấy chính mình ở điều đó.

Khi còn trẻ, tôi từng rất bồng bột, nhiều năng lượng và luôn muốn thể hiện bản thân, rồi cũng đã trải qua không ít vấp ngã. Chính những trải nghiệm ấy khiến tôi biết chậm lại, hướng nội hơn và học cách quan sát, lắng nghe cuộc sống một cách bình tĩnh hơn. Đó là những điểm đồng cảm giúp tôi có thể nhập vai Dế Mèn và mang đến một phiên bản mới của nhân vật trên sân khấu.

. Theo anh, phiên bản Dế Mèn lần này có gì khác với hình ảnh mà khán giả đã quen thuộc?

- Nói về sự khác biệt thì điểm khác biệt lớn nằm ở bối cảnh. Thay vì hành trình giữa thiên nhiên, Dế Mèn và Dế Trũi sẽ bước vào không gian đô thị hiện đại với phố xá, xe cộ, khu vui chơi và nhịp sống sôi động.

Tôi nghĩ cách tiếp cận này giúp câu chuyện gần gũi hơn với khán giả hôm nay, đặc biệt là các bạn trẻ, để họ dễ nhìn thấy chính mình trong hành trình trưởng thành của Dế Mèn.

Dế Mèn (Thanh Duy đóng) và Dế Choắt ( Quang Phúc Toàn đảm nhận) trong buổi phúc khảo sáng 11/7. Ảnh: Nguyễn Hà

Thanh Duy: ‘Tôi muốn mang đến một Dế Mèn mạnh mẽ’

. Bên cạnh hình ảnh Dế Mèn mới, vở diễn còn có những sáng tác hoàn toàn mới của nhạc sĩ Việt Anh. Anh muốn khắc họa Dế Mèn như thế nào?

- Tôi muốn mang đến một Dế Mèn mạnh mẽ, tự tin và luôn khao khát khám phá. Ngay lần đầu thử trang phục, tôi đã có cảm giác như đang khoác lên mình hình ảnh một "siêu anh hùng", điều đó giúp tôi cảm nhận rõ tinh thần của nhân vật.

Tuy nhiên, tôi cũng mong đây sẽ là một Dế Mèn có nhiều chiều sâu hơn, có hành trình phát triển và những chuyển biến tâm lý rõ nét để khán giả có thể đồng cảm cùng nhân vật.

Đặc biệt, phần âm nhạc cũng sẽ góp phần thể hiện điều đó. Không chỉ có những ca khúc vui tươi, sôi động, vở diễn còn có những bài hát giàu tính tự sự, cảm xúc, cùng những phân đoạn cao trào được dàn dựng với năng lượng và tính nhạc rất mạnh.

. Dế Mèn là nhân vật quen thuộc với nhiều thế hệ. Anh có áp lực khi đảm nhận vai diễn này?

- Tôi không áp lực về nhân vật mà áp lực về thời gian, sức khỏe và lịch tập vì công việc khá dày.

Bên cạnh đó, điều khiến tôi lo nhất là phải nhớ thoại, nhớ đường dây sân khấu, phối hợp ăn ý với bạn diễn và thực hiện chính xác từng động tác. Riêng phần hát thì tôi khá tự tin. Khi bước vào Dế Mèn ngoại truyện: Câu chuyện dưới tán cỏ, tôi có cảm giác như được "thả Dế Mèn về đúng cánh đồng của mình".

Thế giới đồng thoại với hai chú Dế Mèn yêu đời được đưa lên sân khấu với một phiên bản mới. Ảnh: Nguyễn Hà

. Trong hành trình trưởng thành của Dế Mèn, anh thích nhất phân đoạn nào?

- Tôi nghĩ đó là biến cố của Dế Choắt, khoảnh khắc làm thay đổi cả hành trình của Dế Mèn. Với tôi, đây là "key moment" của vở diễn và cũng là phân đoạn diễn viên được bộc lộ nội tâm nhiều nhất.

Phân đoạn đó được dàn dựng rất hấp dẫn và mọi cảm xúc đều được dẫn dắt rất nhiều qua âm nhạc, đặc biệt là ca khúc Trở về.

Nếu những bài hát đầu vở mang màu sắc hồn nhiên, tươi sáng thì Trở về là lúc Dế Mèn đối diện với chính mình. Nhạc sĩ Việt Anh viết giai điệu với nhiều lớp cảm xúc. Có những đoạn giống như một lời thủ thỉ, tâm tình, gần như đang nói chuyện hơn là hát, nhưng đến cao trào, cảm xúc lại vỡ òa, tuôn trào rất mạnh. Tôi rất thích bài hát này. Với tôi, đây là một trong những điểm nhấn cảm xúc của cả vở diễn.

. Phân đoạn nào khiến anh háo hức mang đến cho khán giả?

- Đó là phân đoạn tôi hay gọi vui là Dế Mèn được "bung skill". Ở chương hai, khi Dế Mèn và Dế Choắt (Quang Phúc Toàn đóng) lên thành phố gặp Xén Tóc (Đặng Nam Anh đóng), nhân vật có cơ hội thể hiện nhiều kỹ năng như leo trèo, lộn mèo, đu dây... Với tôi, đó là cảm giác rất tự do và thăng hoa trên sân khấu.

. Anh kỳ vọng điều gì ở lần thử sức với loại hình nghệ thuật mới này?

- Tôi mong vở diễn chạm đến trái tim khán giả và có nhiều đêm diễn tiếp theo, trở thành lựa chọn hấp dẫn không chỉ với thiếu nhi mà còn với các bạn trẻ và cả gia đình. Xa hơn, tôi hi vọng Dế Mèn ngoại truyện: Câu chuyện dưới tán cỏ sẽ được phát triển lâu dài với nhiều phiên bản theo từng mùa, mỗi phiên bản có sự thay đổi về câu chuyện, trang phục và bối cảnh để mỗi lần khán giả trở lại đều có một trải nghiệm mới.

Cảm ơn ca sĩ Thanh Duy về cuộc trò chuyện!