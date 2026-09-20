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Ảnh sao 20/9: Chủ tịch Trần Hùng Huy được Cường Đôla gọi 'thần tượng'

Sự kiện: Sao Việt

Trần Hùng Huy tiếp tục đi học ở Oxford, khiến Cường Đôla ngưỡng mộ; Phương Oanh khen con trai bảnh bao; vợ chồng Lê Phương ăn nem nướng ở Hà Nội.

Ảnh sao 20/9: Chủ tịch Trần Hùng Huy được Cường Đôla gọi &#39;thần tượng&#39; - 1

Hoa hậu Kỳ Duyên góp phần xây dựng thêm một điểm trường tại xã Ea Kiết, tỉnh Đăk Lăk.

Ảnh sao 20/9: Chủ tịch Trần Hùng Huy được Cường Đôla gọi &#39;thần tượng&#39; - 2

Hoa hậu Hà Kiều Anh tận hưởng khung cảnh hoàng hôn lãng mạn.

Ảnh sao 20/9: Chủ tịch Trần Hùng Huy được Cường Đôla gọi &#39;thần tượng&#39; - 3

Vợ chồng diễn viên Lê Phương ăn nem nướng vỉa hè khi ghé thăm Hà Nội.

Ảnh sao 20/9: Chủ tịch Trần Hùng Huy được Cường Đôla gọi &#39;thần tượng&#39; - 4

Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy cho biết: "Đúng ngày này ba năm trước dẫn con gái qua London nhập học. Giờ tới phiên mình đi học ở Oxford". Phía dưới bài đăng, doanh nhân Cường Đôla bình luận thể hiện sự ngưỡng mộ: "Anh đúng là thần tượng của em".

Ảnh sao 20/9: Chủ tịch Trần Hùng Huy được Cường Đôla gọi &#39;thần tượng&#39; - 5

Trong khi đó, Cường Đôla đưa hai con tới dự sự kiện của một hãng xe nổi danh thế giới.

Ảnh sao 20/9: Chủ tịch Trần Hùng Huy được Cường Đôla gọi &#39;thần tượng&#39; - 6

Nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh nhắn gửi bà xã: "Mừng sinh nhật người vợ hiền Khánh Vy. Yêu em".

Ảnh sao 20/9: Chủ tịch Trần Hùng Huy được Cường Đôla gọi &#39;thần tượng&#39; - 7

Gia đình Victor Vũ - Đinh Ngọc Diệp vui vẻ chơi đùa bên nhau.

Ảnh sao 20/9: Chủ tịch Trần Hùng Huy được Cường Đôla gọi &#39;thần tượng&#39; - 8

Diễn viên Phương Oanh khen con trai: "Tóc tai vuốt vuốt các thứ vào một tí, trông bảnh thế".

Ảnh sao 20/9: Chủ tịch Trần Hùng Huy được Cường Đôla gọi &#39;thần tượng&#39; - 9

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ cùng "chơi búp bê".

Ảnh sao 20/9: Chủ tịch Trần Hùng Huy được Cường Đôla gọi &#39;thần tượng&#39; - 10

Vợ chồng thiếu gia Phan Thành mừng sinh nhật quý tử Kyle trên du thuyền Disney Adventure.

Ảnh sao 12/7: Chủ tịch Trần Hùng Huy khoe cơ bắp tuổi 48
Ảnh sao 12/7: Chủ tịch Trần Hùng Huy khoe cơ bắp tuổi 48

Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy khoe body khi đi bơi; Kỳ Duyên - Đoàn Thiên Ân hẹn hò ăn tối; Bảo Thy được khen ngày càng sexy sau giảm cân.

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Theo Zimi - Ảnh: FBNV ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-19/09/2026 23:04 PM (GMT+7)
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