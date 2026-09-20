Ảnh sao 20/9: Chủ tịch Trần Hùng Huy được Cường Đôla gọi 'thần tượng'

Hoa hậu Kỳ Duyên góp phần xây dựng thêm một điểm trường tại xã Ea Kiết, tỉnh Đăk Lăk.

Hoa hậu Hà Kiều Anh tận hưởng khung cảnh hoàng hôn lãng mạn.

Vợ chồng diễn viên Lê Phương ăn nem nướng vỉa hè khi ghé thăm Hà Nội.

Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy cho biết: "Đúng ngày này ba năm trước dẫn con gái qua London nhập học. Giờ tới phiên mình đi học ở Oxford". Phía dưới bài đăng, doanh nhân Cường Đôla bình luận thể hiện sự ngưỡng mộ: "Anh đúng là thần tượng của em".

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Vợ chồng thiếu gia Phan Thành mừng sinh nhật quý tử Kyle trên du thuyền Disney Adventure.