Trấn Thành lại phủ sóng game show

Sau chung kết Tinh hà say hi diễn ra thứ 7 tuần trước, Trấn Thành tiếp tục lên sóng cuối tuần với vai trò cố vấn ở Ca sĩ mặt nạ . The Masked Singer 2026 là game show do DatVietVAC sản xuất, nối sóng Tinh hà say hi . Trong tuần, anh còn góp mặt ở Running Man . Việc xuất hiện ở hai game show đang được chú ý giúp nam nghệ sĩ phủ sóng truyền hình vào khung giờ vàng.

Phương Mỹ Chi tham gia tập đầu với vai trò cố vấn khách mời, tuyên bố sẵn sàng cạnh tranh cùng Trấn Thành và Bích Phương trong cuộc đua “lỗ tai vàng”. Nữ ca sĩ nhắc đến tinh thần thi đấu ở Em xinh say hi và thành tích quán quân để thị uy. Khi lắng nghe và đoán ca sĩ ở tiết mục mang màu sắc dân gian đương đại, cô chú ý cách xử lý và những dấu hiệu quen thuộc trong giọng hát.

Trấn Thành và Phương Mỹ Chi có màn đối đáp ở phần chào sân. Khi đàn em nhắc đến Em xinh say hi , nam nghệ sĩ trêu cô vẫn “ngủ quên ở bên Say hi”. Những trao đổi đối đầu tạo không khí vui vẻ, trước khi ban cố vấn bước vào nhiệm vụ nghe hát, đối chiếu manh mối và dự đoán danh tính các nhân vật.

Bích Phương trở lại vị trí cố vấn xuyên suốt cùng Trấn Thành. Tập mở màn có chủ đề Tiệc trà chiều , giới thiệu năm mascot thuộc bảng A. Bên cạnh giọng hát, cách giao lưu và manh mối do chương trình cung cấp là cơ sở để cố vấn đưa ra dự đoán.

Đức Phúc xuất hiện trong mascot Capybara trước khi ngồi vào bàn cố vấn khách mời. Nam ca sĩ liên tục xin quyền phát biểu ở phần giao lưu mở màn. Khi theo dõi các tiết mục, anh đưa ra dự đoán từ cả giọng hát lẫn cử chỉ của người biểu diễn, gây "nhiễu" và làm khó khán giả.

Mở đầu đêm thi, Koalaoke chọn Bây giờ tháng mấy của nhạc sĩ Từ Công Phụng để chào sân. Đằng sau hình tượng dễ thương, phần giao lưu tinh nghịch là giọng hát trầm ấm. Khán giả chú ý nghệ sĩ có lối hát tiết chế, nhấn nhá cảm xúc, đối lập hoàn toàn vẻ ngoài của mascot.

Âm sắc dày, cách giữ hơi và nhấn nhá trong Bây giờ tháng mấy gợi liên tưởng đến giọng ca có kinh nghiệm. Phạm Anh Duy và Tấn Minh là những cái tên được ban cố vấn nhắc đến. Koalaoke tạm đứng cuối bảng A sau lượt trình diễn đầu tiên.

Gauci thể hiện Đã lỡ yêu em nhiều với âm sắc trầm và cách nhả chữ mang sắc thái trẻ trung. Nhân vật tự giới thiệu đã ngoài 50 tuổi, nhưng cách nhấn nhá và năng lượng biểu diễn lại khiến ban cố vấn hướng đến những nghệ sĩ trẻ.

Trấn Thành nhắc đến HIEUTHUHAI và HURRYKNG khi nhận diện Gauci, trong khi Đức Phúc nghiêng về Vương Bình vì một số cử chỉ quen thuộc. Wren Evans và CoolKid cũng xuất hiện trong các phỏng đoán. Các cố vấn chưa tìm được hướng nhận diện thống nhất sau ca khúc đầu tiên. Gauci tạm xếp thứ tư trong năm mascot của bảng A.

Mad Long kết hợp Dệt tầm gai và Bắc thang lên hỏi ông trời trong bản mashup mang màu sắc dân gian đương đại. Ở phần giao lưu, nhân vật sử dụng giọng khàn và thay đổi cách nói giữa miền Bắc, miền Nam, khiến các manh mối về xuất thân trở nên khó xác định.

Một số đặc điểm trong phần giao lưu của Mad Long khiến ban cố vấn nói nhân vật đang bắt chước Phương Mỹ Chi. Các dữ kiện cũng gợi liên hệ với nghệ sĩ trẻ từng tham gia Em xinh say hi , nhưng chưa đủ để xác định danh tính. Mad Long tạm đứng thứ ba bảng A.

Dê Du Ký trình diễn Khoan thai với giọng trầm ấm, những đoạn cao trào mang màu sắc rock. Bích Phương và Đức Phúc đều có cảm giác quen thuộc với người hát, còn Trấn Thành chưa tìm được hướng dự đoán rõ ràng.

Báo Berry mang đến To the moon với phong cách tự tin và màu sắc âm nhạc hiện đại. Nhân vật sử dụng tiếng Anh trong phần giao lưu, thể hiện giọng hát có độ vang, rõ điểm nhấn ở các đoạn cao trào.

Sau 5 tiết mục, Báo Berry tạm dẫn đầu bảng A theo điểm bình chọn của khán giả. Phần thể hiện To the moon nổi bật ở giọng hát có nội lực và cách trình diễn linh hoạt. Cuối chương trình, ban tổ chức giới thiệu năm mascot thuộc bảng B, gồm Rabibuum, Cô Sao, Dol-la-la, Mimibu và Cậu Tư Lành, chuẩn bị hoàn thiện đội hình mascot Ca sĩ mặt nạ mùa 3.