Ảnh sao 17/10: Giáng My mặc gợi cảm, khoe nhan sắc tuổi 54

Giáng My nhận 'mưa' lời khen khi đăng ảnh mặc ton sur ton đen, tôn vẻ trẻ trung, sành điệu. Mỹ nhân 7X được nhận xét 'hack' tuổi thành công, dung mạo không thay đổi nhiều theo thời gian.

Hoa hậu Diễm Hương mừng gặp gỡ ca sĩ Quách Tuấn Du ở Canada.

H'Hen Niê chia sẻ khoảnh khắc đời thường khi bế con gái ngủ say trong lòng còn ông xã đứng chụp ảnh cho hai mẹ con.

Siêu mẫu Hà Anh với phong cách sang trọng pha chút bí ẩn đi làm giám khảo Hoa hậu Sinh viên Việt Nam.

Con gái lai Hàn của Pha Lê hào hứng đón tuổi mới.

Bé Phính - quý tử của Dương Mỹ Linh - đã 2,5 tuổi, đang tập đi xe đạp ba bánh.

Gia đình Thanh Duy - Kha Ly lên đường du lịch Trung Quốc.

'Mẹ bỉm' Nguyễn Hồng Nhung và 'giao diện' lúc đi họp phụ huynh cho con.

Hồ Bích Trâm đang vi vu, ngắm cảnh đẹp mùa thu Nhật Bản.

Võ Hoàng Yến nỗ lực giảm cân bằng cách kết hợp thâm hụt calo nạp vào và tập luyện chăm chỉ.