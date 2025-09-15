"Thần tiên tỷ tỷ" ở tuổi 38 có lối sống kín đáo, giản dị trong biệt thự xa hoa 16.700m2

Từ lâu Lưu Diệc Phi đã trở thành nữ diễn viên nổi tiếng thuộc top đầu của làng giải trí xứ Trung. Với khối tài sản ước tính hơn 600 triệu USD, nữ diễn viên hiện sống một mình trong căn biệt thự sang trọng rộng 16.700m2 tại Bắc Kinh. Nhưng điều khiến khán giả ngạc nhiên không chỉ là sự giàu có, mà còn là cách cô lựa chọn một lối sống bình lặng, tránh xa những ồn ào phô trương.

Trong lứa thế hệ diễn viên 8x, nữ diễn viên đều đứng top đầu về nhan sắc, mức độ nổi tiếng cũng như tầm ảnh hưởng đến cộng đồng. Ngoài ra, các bộ phim do Lưu Diệc Phi thủ vai thường nhận được cả hiệu quả thương mại và danh tiếng nghệ thuật tốt, nên không khó hiểu khi thù lao nhận mà người đẹp này nhận được sau khi các dự án phim đóng máy là rất cao.

Bên cạnh đó, người đẹp còn "cá kiếm" được nhiều khi nhận hợp đồng quảng cáo. Thù lao quảng cáo của Lưu Diệc Phi thuộc nhóm cao nhất giới sao Trung Quốc, mỗi hợp đồng, cô nhận khoảng 25 triệu nhân dân tệ (3,4 triệu USD). Diệc Phi là đại sứ toàn cầu của các hãng LV, Bvlgari, Tissot, Shiseido...

Bên cạnh đó, cô cũng đại diện cho nhiều thương hiệu lớn trong nước như Huawei, Meituan. Từ năm ngoái, cô trở thành đại sứ du lịch của Abu Dhabi.

Ở tuổi 38, Lưu Diệc Phi vẫn giữ vững sức hút của một trong những ngôi sao hàng đầu làng giải trí. Trong buổi họp mặt sinh nhật cùng người hâm mộ tại Tứ Xuyên cuối tháng 8 vừa qua, cô gây chú ý khi chia sẻ mong ước giản đơn: "Tôi hy vọng mọi người luôn vui vẻ, mạnh mẽ và ngày càng tốt hơn".

Sau 25 năm hoạt động nghệ thuật, Lưu Diệc Phi trở thành một "thế lực" cả về diễn xuất lẫn thương mại. Không chỉ nổi tiếng nhờ các tác phẩm như "Thần điêu đại hiệp", "Tiên kiếm kỳ hiệp" hay "Hoa Mộc Lan" (Disney), cô còn trở lại mạnh mẽ với loạt phim truyền hình gây tiếng vang: "Mộng hoa lục" (2022), "Đi đến nơi có gió" (2023) và "Câu chuyện hoa hồng" (2024).

Khối tài sản khổng lồ của Lưu Diệc Phi được ước tính vượt 1,23 tỷ nhân dân tệ, đến từ phim ảnh, quảng cáo, sự kiện và đầu tư bất động sản. Các bất động sản của cô nàng nằm rải rác ở Trung Quốc và Mỹ, cùng nhiều mặt bằng trên phố cho thuê với giá đắt đỏ.

Lưu Diệc Phi đang sống trong biệt thự 16.700 m2. Căn biệt thự đầy đủ nội thất và tiện nghi vô cùng. Không chỉ thế, xung quanh nhà còn có bảo vệ canh gác cả ngày lẫn đêm, kín cửa cao tường nhằm bảo vệ quyền riêng tư của nữ minh tinh.

Một trong những cơ ngơi lớn và đắt nhất của Lưu Diệc Phi chính là khu biệt thự cao cấp tại Thuận Nghĩa, Bắc Kinh. Được biết, diện tích của căn nhà này rộng tới 16.700m2 và có giá trị hàng trăm triệu NDT (tương đương hàng nghìn tỷ đồng). Với diện tích rộng hơn 4 sân bóng mini, cơ ngơi này là nơi Lưu Diệc Phi thường xuyên ghé tới để nghỉ ngơi và thư giãn. Căn nhà có sân vườn, bể bơi, phòng tập gym, phòng vũ đạo và có bảo an theo dõi 24/24h.

Lưu Diệc Phi sở hữu bộ sưu tập xe sang.

Bên cạnh bất động sản, cô nàng còn sở hữu bộ sưu tập siêu xe đắt đỏ, từ các thương hiệu lớn như Porsche Cayenne S, Mercedes-Benz Jeep, Rolls Royce Phantom...

Dù có tài sản rất khủng, nhưng Lưu Diệc Phi không phải là người thích phô trương. Cô nàng có sử dụng túi hiệu, xe xịn nhưng một số chi tiêu khác lại tiết kiệm. Cô vẫn trung thành với chiếc ghế đỏ kỷ niệm từ mẹ, thích mặc đồ bình dân, chia sẻ ảnh du lịch, hậu trường và thú cưng trên mạng xã hội hơn là khoe tài sản. Hiện tại, nữ diễn viên chăm sóc gần 20 chú mèo hoang và thường giúp chúng tìm mái ấm mới.

Từ khi chia tay tài tử Song Seung Heon năm 2017, Lưu Diệc Phi gần như khép kín chuyện tình cảm. Cuộc sống của cô xoay quanh phim trường, hợp đồng thương hiệu và niềm vui giản dị bên thú cưng khiến khán giả nhìn thấy một hình mẫu khác biệt: Vừa xa hoa lộng lẫy, vừa đời thường gần gũi.