Ảnh sao 17/7: Ngân Hòa tươi tắn sau một năm điều trị suy thận

Chia sẻ hình ảnh mới trên trang cá nhân, Ngân Hòa nhận nhiều lời khen từ người hâm mộ. Đa số bình luận cho rằng diễn viên ngày càng nhuận sắc sau một năm điều trị suy thận.

Ngân Hòa cho biết giai đoạn cao điểm, cô chạy thận ba lần mỗi tuần, hiện sức khỏe ổn định hơn. Nhờ vậy, cô vẫn duy trì việc học và tham gia các dự án nghệ thuật.

Thiều Bảo Trâm lên đồ sang trọng đi dự một sự kiện ở TP HCM.

Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy cùng dự sự kiện.

Sau phim Vì mẹ anh phán chia tay, cặp diễn viên trở thành hiện tượng, được nhiều khán giả yêu thích.

Ca sĩ Lâm Khánh Chi đưa con trai và bạn trai tin đồn đi chơi. Cô nói hạnh phúc khi cả hai gắn bó, thân thiết và hợp gu nhau.

Vợ chồng Đinh Ngọc Diệp - Victor Vũ tranh thủ khám phá các điểm vui chơi ở Ấn Độ, nhân dịp sang đây dự buổi công chiếu phim The Odyssey.

Bà mẹ một con Doãn Hải My khoe lưng gầy.

Đức Phúc chụp ảnh dưới tượng Nữ thần Tự do nhân chuyến du lịch New York, Mỹ.

Diệp Lâm Anh diện đồ bơi cắt xẻ màu hồng nổi bật khi đi biển cùng bạn trai.

Hoa hậu Mai Phương thông báo ngừng hợp tác với công ty quản lý, tách ra hoạt động độc lập.

Diễn viên Hạ Anh khiến khán giả bất ngờ khi đăng ảnh gợi cảm, khác hình ảnh kín đáo quen thuộc trước đây của cô.