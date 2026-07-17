Trọng Tấn thu hoạch ngô tím, sim chín ở khu nghỉ dưỡng 4.000 m2

Theo bà xã Trọng Tấn, niềm vui buổi sáng cuối tuần của hai vợ chồng là bữa sáng với vài bắp ngô luộc và các loại hoa quả mới thu hoạch trong vườn.

Cuối tuần gần đây, gia đình Trọng Tấn thu hoạch được quất hồng bì, chanh leo và đào.

Được nhiều bạn bè khen là nông dân chính hiệu, Trọng Tấn cho biết cũng không ngờ lần đầu trồng ngô nếp tím đã thành công. Ngô luộc ngon, ngọt là bữa sáng yêu thích của hai vợ chồng.

Bên cạnh ngô nếp tím, khu vườn của gia đình Trọng Tấn còn có sim đang vào vụ. Nam ca sĩ trồng nhiều cây sim quanh biệt thự gỗ để trang trí đồng thời thu hoạch quả vào mỗi mùa hè.

Đào mỏ quạ cũng đang trong mùa thu hoạch. Mỗi lần đến vườn, bà xã Trọng Tấn có sở thích xếp đặt quả chín cùng vài nhành hoa và ấm trà quen thuộc để cùng chồng tận hưởng buổi sáng bình yên và lưu lại những khoảnh khắc hòa mình vào thiên nhiên.

Niềm vui lớn nhất của hai vợ chồng Trọng Tấn là thong thả dạo vườn, nhặt vài trái chín và những cánh hoa thơm. Mỗi lần như vậy, họ có cảm giác như được đi chợ ngay trong vườn nhà.

Bí ngô, cà chua, dâu tằm, quất hồng bì, hoa dẻ và mẫu đơn được bà xã Trọng Tấn thu hoạch được trong một lần thăm vườn.

Hoa đậu biếc được vợ chồng nam ca sĩ trồng để tô điểm cho khu vườn đồng thời thu nguyên liệu làm trà.

Vợ chồng Trọng Tấn dành nhiều tâm huyết xây dựng khu nghỉ dưỡng rộng 4.000 m2 bên rừng thông ở Sóc Sơn với biệt thự gỗ, bể bơi rộng lớn và vườn cây có hàng trăm loại hoa, trái cùng một khu dành riêng cho rau củ quả ăn hàng ngày. Những lúc gia đình không có mặt, biệt thự dành để phục vụ khách lưu trú ngắn ngày.