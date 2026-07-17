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Trọng Tấn thu hoạch ngô tím, sim chín ở khu nghỉ dưỡng 4.000 m2

Sự kiện: Trọng Tấn Sao Việt

Ca sĩ Trọng Tấn dành cuối tuần thu hoạch ngô nếp tím, quả sim chín và nhiều loại hoa trái trong khu nghỉ dưỡng 4.000 m2 ở ngoại thành Hà Nội.

Trọng Tấn thu hoạch ngô tím, sim chín ở khu nghỉ dưỡng 4.000 m2 - 1

Theo bà xã Trọng Tấn, niềm vui buổi sáng cuối tuần của hai vợ chồng là bữa sáng với vài bắp ngô luộc và các loại hoa quả mới thu hoạch trong vườn.

Trọng Tấn thu hoạch ngô tím, sim chín ở khu nghỉ dưỡng 4.000 m2 - 2

Cuối tuần gần đây, gia đình Trọng Tấn thu hoạch được quất hồng bì, chanh leo và đào.

Trọng Tấn thu hoạch ngô tím, sim chín ở khu nghỉ dưỡng 4.000 m2 - 3

Được nhiều bạn bè khen là nông dân chính hiệu, Trọng Tấn cho biết cũng không ngờ lần đầu trồng ngô nếp tím đã thành công. Ngô luộc ngon, ngọt là bữa sáng yêu thích của hai vợ chồng.

Trọng Tấn thu hoạch ngô tím, sim chín ở khu nghỉ dưỡng 4.000 m2 - 4

Bên cạnh ngô nếp tím, khu vườn của gia đình Trọng Tấn còn có sim đang vào vụ. Nam ca sĩ trồng nhiều cây sim quanh biệt thự gỗ để trang trí đồng thời thu hoạch quả vào mỗi mùa hè.

Trọng Tấn thu hoạch ngô tím, sim chín ở khu nghỉ dưỡng 4.000 m2 - 5

Đào mỏ quạ cũng đang trong mùa thu hoạch. Mỗi lần đến vườn, bà xã Trọng Tấn có sở thích xếp đặt quả chín cùng vài nhành hoa và ấm trà quen thuộc để cùng chồng tận hưởng buổi sáng bình yên và lưu lại những khoảnh khắc hòa mình vào thiên nhiên.

Trọng Tấn thu hoạch ngô tím, sim chín ở khu nghỉ dưỡng 4.000 m2 - 6

Niềm vui lớn nhất của hai vợ chồng Trọng Tấn là thong thả dạo vườn, nhặt vài trái chín và những cánh hoa thơm. Mỗi lần như vậy, họ có cảm giác như được đi chợ ngay trong vườn nhà.

Trọng Tấn thu hoạch ngô tím, sim chín ở khu nghỉ dưỡng 4.000 m2 - 7

Bí ngô, cà chua, dâu tằm, quất hồng bì, hoa dẻ và mẫu đơn được bà xã Trọng Tấn thu hoạch được trong một lần thăm vườn.

Trọng Tấn thu hoạch ngô tím, sim chín ở khu nghỉ dưỡng 4.000 m2 - 8

Hoa đậu biếc được vợ chồng nam ca sĩ trồng để tô điểm cho khu vườn đồng thời thu nguyên liệu làm trà.

Trọng Tấn thu hoạch ngô tím, sim chín ở khu nghỉ dưỡng 4.000 m2 - 9

Vợ chồng Trọng Tấn dành nhiều tâm huyết xây dựng khu nghỉ dưỡng rộng 4.000 m2 bên rừng thông ở Sóc Sơn với biệt thự gỗ, bể bơi rộng lớn và vườn cây có hàng trăm loại hoa, trái cùng một khu dành riêng cho rau củ quả ăn hàng ngày. Những lúc gia đình không có mặt, biệt thự dành để phục vụ khách lưu trú ngắn ngày.

Những góc 'sống ảo' trong khu vườn 4.000 m2 của Tú Oanh
Những góc 'sống ảo' trong khu vườn 4.000 m2 của Tú Oanh

Hà Nội - Nghệ sĩ Tú Oanh thiết kế nhiều góc 'sống ảo' để mời bạn bè đến chụp ảnh cùng ở khu vườn 4.000 m2 ven sông Hồng.

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Theo Nguyên An - Ảnh: FBNV ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-12/07/2026 11:46 AM (GMT+7)
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