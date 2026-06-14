Ảnh sao 14/6: Con gái Đỗ Mỹ Linh đi bơi cùng anh chị họ

Phó chủ tịch SHB Đỗ Quang Vinh - anh chồng hoa hậu Đỗ Mỹ Linh - đưa ba con cùng cháu gái đi bơi. "Một mình cân cả khối nghỉ hè", anh cho hay.

Diễn viên Tăng Thanh Hà được khen sang trọng với trang phục đen khi xem triển lãm.

Diễn viên Ngô Thanh Vân chú thích tấm hình con gái mặc đồ nàng tiên cá và đội tóc giả: "Bắt được con cá này ở biển Mũi Né".

Hoa hậu H'Hen Niê để mặt mộc khi cùng chồng ghé quán cà phê tại Bangkok, Thái Lan.

Fashionista Quỳnh Anh Shyn nhận xét khung cảnh thần tiên ở hồ Kaindy, còn gọi là hồ Chết, tại Kazakhstan là "một trong những cảnh đẹp nhất cuộc đời".

"Chị đẹp" Diệp Lâm Anh hào hứng chơi flyboard tại Nha Trang.

Vợ chồng diễn viên Anh Đức - Anh Phạm hát karaoke tại gia.

Diễn viên Midu khoe body săn chắc trong phòng gym.

Vợ chồng Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu đi du lịch Busan, Hàn Quốc.

Cầu thủ Duy Mạnh bế con gái cưng trong chuyến nghỉ dưỡng cùng gia đình tại Maldives.