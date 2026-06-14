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Ảnh sao 14/6: Con gái Đỗ Mỹ Linh đi bơi cùng anh chị họ

Sự kiện: Sao Việt

Ái nữ nhà Đỗ Mỹ Linh được bác dẫn đi bơi; con gái Ngô Thanh Vân mặc đồ nàng tiên cá; Midu khoe body trong phòng gym.

Ảnh sao 14/6: Con gái Đỗ Mỹ Linh đi bơi cùng anh chị họ - 1

Phó chủ tịch SHB Đỗ Quang Vinh - anh chồng hoa hậu Đỗ Mỹ Linh - đưa ba con cùng cháu gái đi bơi. "Một mình cân cả khối nghỉ hè", anh cho hay.

Ảnh sao 14/6: Con gái Đỗ Mỹ Linh đi bơi cùng anh chị họ - 2

Diễn viên Tăng Thanh Hà được khen sang trọng với trang phục đen khi xem triển lãm.

Ảnh sao 14/6: Con gái Đỗ Mỹ Linh đi bơi cùng anh chị họ - 3

Diễn viên Ngô Thanh Vân chú thích tấm hình con gái mặc đồ nàng tiên cá và đội tóc giả: "Bắt được con cá này ở biển Mũi Né".

Ảnh sao 14/6: Con gái Đỗ Mỹ Linh đi bơi cùng anh chị họ - 4

Hoa hậu H'Hen Niê để mặt mộc khi cùng chồng ghé quán cà phê tại Bangkok, Thái Lan.

Ảnh sao 14/6: Con gái Đỗ Mỹ Linh đi bơi cùng anh chị họ - 5

Fashionista Quỳnh Anh Shyn nhận xét khung cảnh thần tiên ở hồ Kaindy, còn gọi là hồ Chết, tại Kazakhstan là "một trong những cảnh đẹp nhất cuộc đời".

Ảnh sao 14/6: Con gái Đỗ Mỹ Linh đi bơi cùng anh chị họ - 6

"Chị đẹp" Diệp Lâm Anh hào hứng chơi flyboard tại Nha Trang.

Ảnh sao 14/6: Con gái Đỗ Mỹ Linh đi bơi cùng anh chị họ - 7

Vợ chồng diễn viên Anh Đức - Anh Phạm hát karaoke tại gia.

Ảnh sao 14/6: Con gái Đỗ Mỹ Linh đi bơi cùng anh chị họ - 8

Diễn viên Midu khoe body săn chắc trong phòng gym.

Ảnh sao 14/6: Con gái Đỗ Mỹ Linh đi bơi cùng anh chị họ - 9

Vợ chồng Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu đi du lịch Busan, Hàn Quốc.

Ảnh sao 14/6: Con gái Đỗ Mỹ Linh đi bơi cùng anh chị họ - 10

Cầu thủ Duy Mạnh bế con gái cưng trong chuyến nghỉ dưỡng cùng gia đình tại Maldives.

Cuộc sống đời thường của gia đình Đỗ Mỹ Linh
Cuộc sống đời thường của gia đình Đỗ Mỹ Linh

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh nói may mắn khi chồng - doanh nhân Đỗ Vinh Quang - luôn dành thời gian cho gia đình và con gái nhỏ.

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Theo Zimi - Ảnh: FBNV ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-13/06/2026 21:57 PM (GMT+7)
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