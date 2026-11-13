Ảnh sao 13/11: Thùy Dung khoe mặt mộc tuổi U40

Hoa hậu Thùy Dung sống kín tiếng những năm gần đây, chia thời gian giữa Mỹ và Việt Nam, gần như không cập nhật thông tin hay hình ảnh trên mạng xã hội.

Vì vậy, bức ảnh mặt mộc ở tuổi 36 của cô mới đây nhận được nhiều sự quan tâm. Người đẹp được khen trẻ trung, làn da khỏe khoắn.

NSND Hồng Vân bên con trai Khôi Nguyên, 29 tuổi.

Chị tự hào vì con đam mê nghệ thuật, là cộng sự đắc lực giúp mẹ điều hành sân khấu.

Phương Trinh Jolie diện trang phục gợi cảm bên ông xã Lý Bình.

Diễn viên Trí Quang dùng bữa trưa với các món dân dã như canh khổ qua, gà kho gừng...

Diễn viên Phương Anh Đào mặc giản dị khi đi quảng bá phim Ngày con còn mẹ của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng.

Ca sĩ Dương Triệu Vũ thu hoạch rau trái trong khu vườn của gia đình ở Mỹ.

Nghệ sĩ Bình Tinh (trái) khai trương quán cà phê ở TP HCM.

Bà mẹ một con Tuyết Lan dự sự kiện thời trang.

Hồ Ngọc Hà và Hà An Huy hợp tác trong một sản phẩm âm nhạc.

Hòa Minzy được khen làn da trắng mịn.