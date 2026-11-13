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Ảnh sao 13/11: Thùy Dung khoe mặt mộc tuổi U40

Sự kiện: Sao Việt

Hoa hậu Thùy Dung nhận nhiều lời khen về làn da mịn màng, căng bóng dù không trang điểm; NSND Hồng Vân tự hào về con trai phó giám đốc sân khấu.

Ảnh sao 13/11: Thùy Dung khoe mặt mộc tuổi U40 - 1

Hoa hậu Thùy Dung sống kín tiếng những năm gần đây, chia thời gian giữa Mỹ và Việt Nam, gần như không cập nhật thông tin hay hình ảnh trên mạng xã hội.

Vì vậy, bức ảnh mặt mộc ở tuổi 36 của cô mới đây nhận được nhiều sự quan tâm. Người đẹp được khen trẻ trung, làn da khỏe khoắn.

Ảnh sao 13/11: Thùy Dung khoe mặt mộc tuổi U40 - 2

NSND Hồng Vân bên con trai Khôi Nguyên, 29 tuổi.

Chị tự hào vì con đam mê nghệ thuật, là cộng sự đắc lực giúp mẹ điều hành sân khấu.

Ảnh sao 13/11: Thùy Dung khoe mặt mộc tuổi U40 - 3

Phương Trinh Jolie diện trang phục gợi cảm bên ông xã Lý Bình.

Ảnh sao 13/11: Thùy Dung khoe mặt mộc tuổi U40 - 4

Diễn viên Trí Quang dùng bữa trưa với các món dân dã như canh khổ qua, gà kho gừng...

Ảnh sao 13/11: Thùy Dung khoe mặt mộc tuổi U40 - 5

Diễn viên Phương Anh Đào mặc giản dị khi đi quảng bá phim Ngày con còn mẹ của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng.

Ảnh sao 13/11: Thùy Dung khoe mặt mộc tuổi U40 - 6

Ca sĩ Dương Triệu Vũ thu hoạch rau trái trong khu vườn của gia đình ở Mỹ.

Ảnh sao 13/11: Thùy Dung khoe mặt mộc tuổi U40 - 7

Nghệ sĩ Bình Tinh (trái) khai trương quán cà phê ở TP HCM.

Ảnh sao 13/11: Thùy Dung khoe mặt mộc tuổi U40 - 8

Bà mẹ một con Tuyết Lan dự sự kiện thời trang.

Ảnh sao 13/11: Thùy Dung khoe mặt mộc tuổi U40 - 9

Hồ Ngọc Hà và Hà An Huy hợp tác trong một sản phẩm âm nhạc.

Ảnh sao 13/11: Thùy Dung khoe mặt mộc tuổi U40 - 10

Hòa Minzy được khen làn da trắng mịn.

Ảnh sao 12/11: Phương Oanh nô đùa bên con ở Hàn Quốc
Ảnh sao 12/11: Phương Oanh nô đùa bên con ở Hàn Quốc

Phương Oanh hé lộ khoảnh khắc bên hai con ở Hàn Quốc; Mạnh Trường trêu vợ tăng cân mất kiểm soát;nghệ sĩ Quang Minh tình tứ bên bà xã kém 37 tuổi.

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Theo Nguyên Thảo ([Tên nguồn])

Nguồn: https://ngoisao.vnexpress.net/anh-sao-13-11-hoa-hau-thuy-dung-khoe-mat-moc-...

-12/11/2026 22:14 PM (GMT+7)
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