Ảnh sao 10/6: Uyên Linh diện bikini khoe body
Uyên Linh chọn đồ bơi thiết kế gợi cảm, màu sắc nổi bật để tôn dáng khi nghỉ dưỡng cùng gia đình; Vợ chồng Thanh Thúy - Đức Thịnh đưa con đi du lịch.
Ca sĩ Uyên Linh khoe sắc vóc, thần thái tràn đầy sức sống ở tuổi U40, trong bộ đồ bơi màu xanh dịu mắt.
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-10/06/2026 00:00 AM (GMT+7)