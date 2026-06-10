Ảnh sao 10/6: Uyên Linh diện bikini khoe body

Ca sĩ Uyên Linh khoe sắc vóc, thần thái tràn đầy sức sống ở tuổi U40, trong bộ đồ bơi màu xanh dịu mắt.

Vợ chồng Thanh Thúy - Đức Thịnh đưa con trai Cà Phê đi nghỉ sau thời gian bận rộn với dự án phim Trùm Sò.

Nhạc sĩ Hoàng Touliver tung ảnh mới.

MC Liêu Hà Trinh khoe nhan sắc rạng rỡ trong buổi chụp ảnh ngoài trời.

Gần đây, cô dành nhiều thời gian sản xuất talkshow phong cách 'chữa lành' cùng Trác Thúy Miêu.

Ca sĩ Đông Nhi đạp xe chở con gái út đi dạo mát buổi chiều quanh khu phố gia đình cô đang sống.

Bà mẹ ba con Hải Băng diện trang phục ôm sát trên sân pickleball.

Người mẫu Kim Cương (trái) cho biết cô và em gái ruột thường bị nhầm là sinh đôi vì có ngoại hình giống nhau.

Ca sĩ Phạm Trưởng phấn khích khi thu hoạch đu đủ tự trồng.

Con trai hoa hậu Dương Mỹ Linh cười tít mắt khi được mẹ cho nếm thử chiếc bánh mì cỡ lớn.

Mạc Anh Thư phối đồ khỏe khoắn khi tản bộ ở Phần Lan. Hiện cô và con gái du học tại đây.

Diễn viên Quỳnh Lam cho biết nội tâm vững chãi cùng cảm giác đủ đầy từ bên trong là bí quyết giúp cô giữ nhan sắc tươi trẻ.