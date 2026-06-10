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Ảnh sao 10/6: Uyên Linh diện bikini khoe body

Sự kiện: Sao Việt

Uyên Linh chọn đồ bơi thiết kế gợi cảm, màu sắc nổi bật để tôn dáng khi nghỉ dưỡng cùng gia đình; Vợ chồng Thanh Thúy - Đức Thịnh đưa con đi du lịch.

Ảnh sao 10/6: Uyên Linh diện bikini khoe body - 1

Ca sĩ Uyên Linh khoe sắc vóc, thần thái tràn đầy sức sống ở tuổi U40, trong bộ đồ bơi màu xanh dịu mắt.

Ảnh sao 10/6: Uyên Linh diện bikini khoe body - 2

Vợ chồng Thanh Thúy - Đức Thịnh đưa con trai Cà Phê đi nghỉ sau thời gian bận rộn với dự án phim Trùm Sò.

Ảnh sao 10/6: Uyên Linh diện bikini khoe body - 3

Nhạc sĩ Hoàng Touliver tung ảnh mới.

Ảnh sao 10/6: Uyên Linh diện bikini khoe body - 4

MC Liêu Hà Trinh khoe nhan sắc rạng rỡ trong buổi chụp ảnh ngoài trời.

Gần đây, cô dành nhiều thời gian sản xuất talkshow phong cách 'chữa lành' cùng Trác Thúy Miêu.

Ảnh sao 10/6: Uyên Linh diện bikini khoe body - 5

Ca sĩ Đông Nhi đạp xe chở con gái út đi dạo mát buổi chiều quanh khu phố gia đình cô đang sống.

Ảnh sao 10/6: Uyên Linh diện bikini khoe body - 6

Bà mẹ ba con Hải Băng diện trang phục ôm sát trên sân pickleball.

Ảnh sao 10/6: Uyên Linh diện bikini khoe body - 7

Người mẫu Kim Cương (trái) cho biết cô và em gái ruột thường bị nhầm là sinh đôi vì có ngoại hình giống nhau.

Ảnh sao 10/6: Uyên Linh diện bikini khoe body - 8

Ca sĩ Phạm Trưởng phấn khích khi thu hoạch đu đủ tự trồng.

Ảnh sao 10/6: Uyên Linh diện bikini khoe body - 9

Con trai hoa hậu Dương Mỹ Linh cười tít mắt khi được mẹ cho nếm thử chiếc bánh mì cỡ lớn.

Ảnh sao 10/6: Uyên Linh diện bikini khoe body - 10

Mạc Anh Thư phối đồ khỏe khoắn khi tản bộ ở Phần Lan. Hiện cô và con gái du học tại đây.

Ảnh sao 10/6: Uyên Linh diện bikini khoe body - 11

Diễn viên Quỳnh Lam cho biết nội tâm vững chãi cùng cảm giác đủ đầy từ bên trong là bí quyết giúp cô giữ nhan sắc tươi trẻ.

Tuấn Hưng thông báo 'nóng'
Tuấn Hưng thông báo 'nóng'

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Theo Nguyên Thảo ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-10/06/2026 00:00 AM (GMT+7)
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