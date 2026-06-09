Sức hút bất ngờ của Mỹ Tâm ở Mỹ

Sau hai năm kể từ liveshow My Soul tại Mỹ, ca sĩ Mỹ Tâm đã chính thức trở lại với đêm nhạc đặc biệt mang tên My Tam Live In USA, thu hút hơn 4.000 khán giả tham dự và tạo nên một trong những sự kiện âm nhạc Việt Nam nổi bật nhất tại hải ngoại trong năm nay. Trong gần 4 giờ đồng hồ, Mỹ Tâm đã đưa khán giả đi qua một hành trình âm nhạc giàu cảm xúc với 33 ca khúc, trải dài từ những bản hit gắn liền với tên tuổi của cô trong hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật cho đến những sáng tác mới nhất.

Từ những giai điệu thanh xuân như Tóc nâu môi trầm, Họa mi tóc Nâu, Ước gì, Hẹn ước từ hư vô, Nơi mình dừng chân, Vì em tất cả cho đến các ca khúc mới như Chuyện để dành, See The Light, đêm nhạc liên tục được đẩy lên cao trào bởi sự hưởng ứng cuồng nhiệt của khán giả.

Không khí của liveshow nhiều lần bùng nổ khi hơn 4.000 khán giả cùng hòa giọng trong những ca khúc đã trở thành thanh xuân của nhiều thế hệ người yêu nhạc Việt.

Mỹ Tâm và Bằng Kiều trên sân khấu.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt nhất của chương trình là lần đầu tiên Mỹ Tâm trình diễn hai ca khúc nhạc phim TÀI gồm Chỉ Cần Gọi Tên Nhau và Độc cùng ban nhạc trên sân khấu. Màn trình diễn nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả khi đây là hai ca khúc gắn liền với bộ phim điện ảnh đang nhận được nhiều tình cảm từ công chúng.

Trong khoảnh khắc giao lưu cùng người hâm mộ, khi cả khán phòng liên tục gọi tên nhân vật Tài, Mỹ Tâm đã bất ngờ tiết lộ đạo diễn Mai Tài Phến chính là người đảm nhiệm vai trò Giám đốc điều phối chương trình (Operation Manager) cho liveshow lần này. Ngay sau đó, cô đã mời nam đạo diễn lên sân khấu trong sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả. Nữ ca sĩ cũng không quên gửi lời cảm ơn đặc biệt tới Mai Tài Phến vì sự đồng hành cùng My Tam Live In USA.

Màn kết hợp đặc biệt siêu bất ngờ với Jimmii Nguyễn.

Đêm nhạc càng trở nên đặc biệt với sự xuất hiện của hai khách mời danh tiếng là Bằng Kiều và Jimmii Nguyễn.

Mỹ Tâm và Bằng Kiều đã mang đến những màn song ca đầy cảm xúc qua các ca khúc Nơi Tình Yêu Bắt Đầu và Trái Tim Bên Lề, nhận được những tràng pháo tay kéo dài từ khán giả.

Trong khi đó, sự xuất hiện của Jimmii Nguyễn đưa khán giả trở về với những ký ức âm nhạc đẹp qua các tiết mục Hoa Bằng Lăng và Tình Như Lá Bay Xa. Chất giọng giàu cảm xúc cùng sự đồng điệu trong âm nhạc giữa các nghệ sĩ đã tạo nên những khoảnh khắc khó quên cho người xem.

Không chỉ gây ấn tượng bởi giọng hát nội lực và phong độ biểu diễn ổn định, sự chỉn chu trong từng tiết mục, khả năng làm chủ sân khấu cùng sự kết nối tự nhiên với khán giả của Mỹ Tâm đã giúp đêm nhạc duy trì nguồn năng lượng mạnh mẽ từ đầu đến cuối.

Sau chương trình, ca sĩ Bằng Kiều đã chia sẻ trên trang cá nhân: "Mỹ Tâm luôn tuyệt vời như bao nhiêu năm qua, cô ấy đã đạt đến độ chín rực rỡ trong sự nghiệp. Cô ấy trưởng thành và khán giả của cô ấy cũng vậy, có những khán giả đã dõi theo Mỹ Tâm hơn 20 năm, có nhiều người vượt mấy ngàn km để tham gia concert. Chúc mừng Mỹ Tâm và ekip".

Mỹ Tâm tỏa sáng trên sân khấu với 4000 khán giả.

Sự thành công của My Tam Live In USA một lần nữa cho thấy sức hút bền bỉ của Mỹ Tâm đối với không chỉ người yêu nhạc trong nước mà cả với khán giả ở nước ngoài. Hơn 4.000 khán giả, hàng chục ca khúc được đồng thanh hát theo, những tiếng reo hò không ngừng kéo dài suốt đêm diễn và những cảm xúc đọng lại sau khi chương trình khép lại đã tạo nên một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình âm nhạc của Mỹ Tâm tại Mỹ.