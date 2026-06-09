Sơn Tùng M-TP sửa MV 'Come My Way'

Chiều 9/6, công ty của ca sĩ thông báo cắt bỏ phân đoạn hậu danh đề (after-credits scene, đoạn phim ngắn sau phần danh đề chính) đang gây tranh luận. Đơn vị cho biết mong muốn câu chuyện lắng lại, và tạo thêm không gian để các bên có thể tiếp tục làm việc với nhau. Công ty này nói việc điều chỉnh MV không phải là sự phản ánh hay thừa nhận sai sót nào liên quan mặt pháp lý.

''Là những người làm nghệ thuật, chúng tôi không mong muốn bất kỳ cá nhân hay tập thể nào phải tiếp tục đối diện với những áp lực, tổn thương hoặc những tranh luận vượt ra ngoài tinh thần đối thoại nghề nghiệp. Chúng tôi tin rằng mọi khác biệt về quan điểm đều xứng đáng được trao đổi trong sự tôn trọng, thiện chí và thấu hiểu lẫn nhau'', thông cáo báo chí của phía Sơn Tùng M-TP nêu.

* MV "Come My Way" bản cập nhật

Trước đó, hôm 2/6, trong trao đổi qua thư điện tử với êkíp, nghệ sĩ thị giác Lê Giang nêu ý kiến nhận thấy có sự tương đồng giữa tác phẩm sắp đặt Tàn chỉ (Vestige of a Land) của cô và cảnh quay ở phút 03:55, cuối video của Sơn Tùng. Đồng thời, nghệ sĩ thị giác cũng chỉ ra loạt chi tiết gợi liên tưởng như các mảng phù điêu, họa tiết kiến trúc gãy đổ, vỡ vụn đặt rời rạc xung quanh chân cột chính.

Qua thư, nghệ sĩ mong muốn êkíp làm rõ việc Tàn chỉ có nằm trong quy trình phát triển concept và nguồn tư liệu tham khảo chính thức cho bối cảnh quay hay không. Cô cho rằng nếu êkíp có sử dụng, việc ghi nguồn là cần thiết.

Tác phẩm ''Tàn chỉ'' của nghệ sĩ Lê Giang. Ảnh: Hanoi Grapevine

Microwave Soups - đơn vị phụ trách chỉ đạo mỹ thuật, thiết kế bối cảnh trong MV Come My Way của Sơn Tùng M-TP - xin lỗi, nhận thiếu sót bởi ''tham khảo ngôn ngữ tạo hình mảnh phù điêu tác phẩm Tàn chỉ'' mà chưa có sự trao đổi, xin ý kiến nghệ sĩ. Đại diện đơn vị nói: "Chúng tôi nhận thức rằng sự việc không mong muốn này đã khiến tác giả cảm thấy bị tổn thương và không được tôn trọng. Chúng tôi coi đây là bài học đắt giá đối với nhóm trong việc quản lý nguồn tham khảo và kiểm duyệt sản phẩm'".

Tuy nhiên, ngày 5/6, nghệ sĩ Lê Giang nhận định lời xin lỗi của êkíp ''thiếu tôn trọng và không đúng bản chất sự việc sử dụng tác phẩm mà không xin phép''. Lúc đó, cô cho biết chủ sở hữu MV cũng chưa liên hệ lại để thực hiện các nghĩa vụ khi sử dụng tác phẩm của cô.

Video nhạc Come My Way là sản phẩm mới nhất của Sơn Tùng M-TP, ra mắt tối 28/5, đứng thứ hai danh sách video được xem nhiều nhất YouTube toàn cầu trong 24 giờ, hiện đạt hơn 29 triệu lượt xem trên kênh YouTube của ca sĩ. Tác phẩm gây chú ý nhờ quy mô đầu tư, lồng ghép nhiều yếu tố văn hóa dân gian.

Sơn Tùng M-TP trong MV ''Come My Way''. Ảnh: M-TP Entertainment

Sơn Tùng M-TP tên thật là Nguyễn Thanh Tùng, 32 tuổi, quê Hưng Yên (Thái Bình cũ). Ca sĩ bén duyên ca hát với ca khúc Cơn mưa ngang qua vào tháng 8/2011. Năm 2012, anh đỗ thủ khoa Nhạc viện TP HCM, được nhạc sĩ Huy Tuấn dìu dắt. Anh tạo dấu ấn qua loạt bài hit Lạc trôi, Chúng ta không thuộc về nhau, Hãy trao cho anh, Đừng làm trái tim anh đau. Năm 2015, ca sĩ đóng phim điện ảnh Chàng trai năm ấy. Anh từng đoạt nhiều giải thưởng như: Nghệ sĩ xuất sắc khu vực Đông Nam Á (MTV Europe Music Awards 2015), Single của năm (Làn sóng xanh 2015), Ca sĩ của năm (Cống hiến 2016), Ca sĩ được yêu thích nhất (Làn sóng xanh 2016).