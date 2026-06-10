Ca sĩ Nam Cường: Nổi danh với "Bay giữa ngân hà", nhận bằng Thạc sĩ ở tuổi 40

Ca sĩ Nam Cường - nghệ sĩ hiếm hoi có 3 tấm bằng đại học

Ca sĩ Nam Cường sinh năm 1985, từng là thành viên của nhóm nhạc Yoband. Từ năm 18 tuổi, anh đã ghi dấu ấn khi giành Huy chương Vàng cuộc thi Tiếng hát Học sinh - Sinh viên Đà Nẵng năm 2003.

Sau đó, anh đặt chân vào showbiz và được đông đảo khán giả yêu mến qua những ca khúc như Bay giữa ngân hà, Suy nghĩ trong anh...

Sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Nam Cường được xem là nghệ sĩ đa năng và bền bỉ của showbiz Việt. Không chỉ theo đuổi ca hát, anh còn tham gia diễn xuất, dẫn chương trình và đặc biệt dành nhiều tâm huyết cho công việc giảng dạy, đào tạo thế hệ trẻ.

Ca sĩ Nam Cường nhận bằng Thạc sĩ tại trường Đại học Sân Khấu & Điện Ảnh Hà Nội. (Ảnh: FBNV)

Ở tuổi 35, anh quyết định trở lại giảng đường để theo học ngành Đạo diễn Điện ảnh - Truyền hình nhằm bổ sung chuyên môn nghề nghiệp. Song song đó, Nam Cường còn hoàn thành thêm hai chương trình đại học ở ngành Quản lý Văn hóa và Ngôn ngữ Anh.

Đầu năm 2026, Nam Cường chia sẻ khoảnh khắc bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ, đánh dấu thêm một cột mốc đáng nhớ trong hành trình học tập.

Ở tuổi 40, nam ca sĩ cho biết anh luôn duy trì tinh thần cầu tiến, liên tục trau dồi kiến thức và kỹ năng chuyên môn để phục vụ cho công việc giảng dạy cũng như các hoạt động nghệ thuật.

Dù ít xuất hiện trên thị trường âm nhạc những năm gần đây, Nam Cường cho biết sự im ắng ấy không xuất phát từ việc thiếu nhiệt huyết, mà bởi anh chưa tìm được đủ cảm xúc để thực hiện những sản phẩm mới. Hiện anh vẫn năng nổ tham gia các chương trình trong nhiều vai trò khác nhau như giám khảo, MC...

Bên cạnh sự nghiệp, Nam Cường có cuộc sống hôn nhân bên bà xã kém anh 8 tuổi – Phương Thảo, người hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng. Cặp đôi kết hôn năm 2016 sau khoảng hai năm tìm hiểu. Đầu năm 2017, họ chào đón con trai đầu lòng Rio, trước khi tiếp tục có thêm thành viên mới vào năm 2019.

Nam Cường từng thổ lộ sau khi lập gia đình, anh thay đổi rất nhiều. Nếu trước đây anh chỉ sống cho riêng mình, thì giờ đây mọi quyết định đều được cân nhắc kỹ lưỡng vì phía sau còn có trách nhiệm với vợ con.