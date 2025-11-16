Cục trưởng Xuân Bắc ngồi ghế nóng giải thưởng đặc biệt cùng Hồ Ngọc Hà

Là giám khảo chấm Chung khảo Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize, NSND Xuân Bắc không chỉ ghi dấu với vai trò nghệ sĩ và nhà quản lý mà còn được biết đến với nhiều hoạt động cộng đồng, lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội.

NSND Xuân Bắc.

NSND Xuân Bắc xem vai trò nghệ sĩ không chỉ là trình diễn mà còn là lan tỏa sự tử tế bằng cách hỗ trợ người yếu thế, người nghèo, vận động trồng cây, đọc sách, chống bạo hành trẻ em, bảo vệ thiên nhiên. "Những điều tốt nên được lan tỏa để nhân rộng tình yêu thương, sự sẻ chia trong cộng đồng", NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn chia sẻ.

Có tên trong danh sách giám khảo Human Act Prize 2025 ngoài NSND Xuân Bắc còn có ca sĩ Hồ Ngọc Hà.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà lần đầu chấm chung khảo Human Act Prize.

Tại Chung khảo, đại diện 27 dự án xuất sắc được lựa chọn từ hơn 160 dự án tham gia vòng Sơ khảo sẽ thuyết trình trước Hội đồng Giám khảo, gồm các thành viên có sức ảnh hưởng trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, đời sống, văn hoá xã hội trong và ngoài nước.

Ngày 15/11, tại khuôn viên Báo Nhân Dân đã diễn ra triển lãm vòng Chung kết Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng – Human Act Prize 2025 với chủ đề “Kiên trì phụng sự".

Nhà báo Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân tại khai mạc triển lãm sáng 15/11.

Phát biểu tại sự kiện, nhà báo Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân nhấn mạnh: “Điểm chung giữa họ là tinh thần phụng sự bền bỉ vừa gần gũi, lớn lao vừa âm thầm, quyết liệt. Trong một thế giới không ngừng biến động, giá trị của một con người, một cộng đồng hay một quốc gia không chỉ nằm ở khởi đầu mạnh mẽ mà còn ở khả năng kiên định đi đến cùng với điều đúng đắn".

Tại vòng chung kết, đại diện mỗi dự án có cơ hội trực tiếp thuyết trình, phản biện và đối thoại cùng Hội đồng Giám khảo. Trên cơ sở đó, Ban Giám khảo sẽ chọn ra các dự án đoạt giải theo từng hạng mục, đồng thời quyết định giải thưởng cao nhất – Human Act Prize 2025.

Người xem triển lãm sáng 15/11.

Song song với Vòng Chung kết, triển lãm Hành động vì Cộng đồng 2025 cũng được tổ chức tại khuôn viên Báo Nhân Dân, kết nối trực tiếp với phố đi bộ Hồ Gươm mở cửa cho công chúng từ 15-30/11/2025.

Triển lãm năm nay mang chủ đề “Kiên trì phụng sự”, giới thiệu 27 dự án và sáng kiến cộng đồng xuất sắc được chọn vào vòng chung kết. Thông qua không gian trưng bày trực quan, triển lãm hướng đến lan tỏa cảm hứng hành động, khuyến khích mỗi người dân cùng chung tay kiến tạo một Việt Nam nhân ái, bền vững.

BTC hy vọng triển lãm tại Báo Nhân Dân ở không gian kết nối phố đi bộ Hồ Gươm sẽ tiếp cận hàng chục nghìn khán giả, từ đó lan toả những hành động ý nghĩa của các dự án vào chung kết.

Ảnh: BTC