Nữ đạo diễn 23 tuổi ngã lầu tử vong

Theo tờ Cambodia China Times, nữ đạo diễn người Trung Quốc 23 tuổi Lại Vũ Tình ngã từ một căn nhà hai tầng ở Phnom Penh. Cô được đưa đến bệnh viện nhưng đã qua đời vào ngày 2/1. Giấy chứng tử do bệnh viện cấp ghi rõ cô chết do chấn thương nặng ở đầu và toàn thân.

Đạo diễn trẻ Lại Vũ Tình. Ảnh: Weibo

Căn nhà xảy ra vụ việc có tầng trệt là nơi chủ nhà sinh sống, tầng một và tầng hai cho thuê, trong đó tầng một được thuê bởi một người đàn ông quốc tịch Ấn Độ tên Jatla và một phụ nữ Trung Quốc họ Fang, còn tầng hai do một người đàn ông quốc tịch Pháp thuê. Hình ảnh camera an ninh cho thấy vào khoảng 23h22 ngày 29/12, người đàn ông Pháp trở về nhà và mở cổng, lúc này nạn nhân đang đứng bên ngoài, sau đó được đưa vào trong và đi lên khu vực sinh hoạt phía trên. Đến khoảng 0h30, camera ghi nhận có tiếng nói chuyện từ tầng trên, ngay sau đó nạn nhân rơi từ trên cao xuống. Hai người thuê tầng một lập tức chạy ra kiểm tra và đỡ nạn nhân. Cảnh sát cho biết hai người này đã được mời về Cục Cảnh sát Hình sự để hỗ trợ điều tra. Cơ quan chức năng cũng thu thập dấu vân tay trên lan can hiện trường làm chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Hiện cha nạn nhân đã bay từ Trung Quốc sang Campuchia để đưa thi thể con về quê nhà. Ông nói với cảnh sát, con gái đến Campuchia năm 2024 để làm việc trong một dự án phim ngắn cùng một số người bạn, trong đó có một người đàn ông Ấn Độ tên là Jatla Siddartha và hai người phụ nữ Trung Quốc là Esther Li và Lily Yang. Tuy nhiên, ông không biết chi tiết về công việc và cuộc sống của con gái ở Campuchia.

Lại Vũ Tình sinh tại Thiên Tân, học tập tại New York, Los Angeles và Toronto, được đánh giá có tài năng. Cô tham gia sản xuất nhiều phim với vai trò đạo diễn, diễn viên và nhạc sĩ. Các tác phẩm của cô từng được đề cử vào danh sách rút gọn Liên hoan phim quốc tế Toronto, BFI Flare và Sundance Ignite, cùng nhiều liên hoan phim khác. Phim truyện đầu tay của cô, Tiếng thì thầm của trăng, lấy bối cảnh ở Phnom Penh, đã lọt vào danh sách đề cử Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 30.