Bạn gái cũ gốc Việt viết thư xin cho Diddy được tại ngoại

Lá thư được đính kèm trong hồ sơ pháp lý do nhóm luật sư của Diddy (tên thật Sean Combs) đệ trình vào Chủ nhật. Trong thư, Huynh viết: "Anh Combs đã không có hành vi bạo lực trong nhiều năm và đặt vai trò làm cha lên hàng đầu. Mối quan hệ của chúng tôi, giống như nhiều người khác, không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Chúng tôi đã trải qua những thăng trầm và mắc phải sai lầm, nhưng anh ấy sẵn sàng thừa nhận lỗi và đưa ra những quyết định tốt hơn trong tương lai".

Gina Huynh từng cáo buộc Diddy bạo hành, nhưng hiện tại cô nói tốt cho rapper để anh được tại ngoại. Ảnh: Youtube/ Invision

Gina Huynh cho biết sau khi họ chia tay, Diddy (tên thật Sean Combs) thể hiện sự yêu thương, kiên nhẫn và nhẹ nhàng hơn nhiều so với trước đây. "Tôi viết thư này vì tôi không coi anh Combs là mối nguy hiểm cho tôi hay cộng đồng", cô chia sẻ.

Người mẫu 33 tuổi cũng nhấn mạnh rằng đây là vụ án hình sự đầu tiên của Diddy và anh đã hợp tác, tôn trọng trong suốt quá trình điều tra, xét xử. Cô khẳng định rapper có mối quan hệ gắn kết với gia đình và cộng đồng, trong đó có 7 người con đang cần anh hỗ trợ cả về tinh thần lẫn tài chính. Huynh tin rằng nếu được tại ngoại, Diddy sẽ tuân thủ các điều kiện và không gây nguy hại cho ai.

Gina Huynh và Diddy khi còn bên nhau. Ảnh: Instagram Ginavhuynh

Trước đó, Gina Huynh được xác định là "Nạn nhân 3" trong cáo trạng của chính phủ. Theo cáo trạng, các công tố viên cáo buộc Diddy từng sử dụng bạo lực, đe dọa và ép buộc nhiều phụ nữ tham gia vào hành vi mua bán dâm trong các bữa tiệc thác loạn. Ba phụ nữ được nhắc đến trong hồ sơ tòa án được ghi là nạn nhân số 1, số 2 và số 3.

Huynh là nhân chứng quan trọng nhưng đã từ chối tham gia làm chứng tại tòa. Tuy nhiên cựu trợ lý George Kaplan từng khai thấy Diddy ném quả táo vào Huynh tại nhà riêng trong cơn giận dữ.

Nạn nhân số 1, Cassie Ventura, khi ra làm chứng tố cáo Diddy nhiều lần hành hung, ép cô quan hệ tình dục với trai mại dâm, cũng kể ra rapper đã không chung thủy khi hẹn hò với Gina Huynh trong những năm cuối mối quan hệ của họ.

Tuy không ra tòa, Gina Huynh trong cuộc phỏng vấn năm 2019 từng cáo buộc ông chủ hãng thu âm Bad Boy Records lạm dụng cô lúc còn hẹn hò. Cô kể một lần Diddy từng giẫm mạnh vào bụng khiến cô khó thở. "Anh ấy cứ tiếp tục đánh tôi. Tôi đã khóc và van xin: 'Làm ơn dừng lại được không? Em không thở nổi'", cô kể với blogger Tasha K. "Anh ta lạm dụng tôi cả về tinh thần, cảm xúc lẫn thể xác. Anh ta luôn so sánh tôi với Cassie và nói rằng tôi là người tồi, còn cô ấy thì tốt đẹp". Cô cũng cho rằng mọi người xung quanh Diddy đều làm ngơ trước hành vi bạo hành đó.

Gina Huynh sinh năm 1992 tại Nebraska, mang hai dòng máu Việt Nam - Phi Mỹ. Cô là người mẫu và influencer về thời trang, làm đẹp, hiện có 145.000 người dõi theo trên Instagram. Huynh hẹn hò Diddy từ năm 2014 đến 2019. Họ bắt đầu mối quan hệ khi rapper vẫn còn dùng dằng với ca sĩ Cassie Ventura.

Gina Huynh có mối quan hệ kéo dài 5 năm với Diddy. Ảnh: Instagram Ginavhuynh

Diddy bị bắt giữ, tạm giam từ tháng 9/2024 tại nhà tù ở Brooklyn, New York vì tội buôn bán tình dục, âm mưu phạm tội có tổ chức và đưa người tham gia hoạt động mại dâm. Phiên tòa xét xử rapper 56 tuổi diễn ra từ ngày 12/5, kéo dài suốt 7 tuần. Ngày 2/7, bồi thẩm đoàn đưa ra phán quyết Diddy chỉ phạm tội đưa người tham gia hoạt động mại dâm - tội danh có mức án tối đa 20 năm tù. Rapper thoát hai tội nặng hơn là buôn bán tình dục và âm mưu phạm tội có tổ chức.

Trong khi chờ đợi phiên tòa tuyên án vào ngày 3/10, Diddy vẫn bị giam giữ. Các luật sư biện hộ đã làm đơn xin cho Diddy được bảo lãnh tại ngoại nhưng bị từ chối do rapper "không tôn trọng pháp luật và có xu hướng bạo lực", theo phán quyết của thẩm phán Subramanian.