4 cậu ấm Gen Alpha đời đầu của showbiz Việt ra dáng hot boy

Gen Alpha là những người sinh ra từ năm 2010 đến 2024. Họ là thế hệ đầu tiên được sinh ra hoàn toàn trong thế kỷ 21, lớn lên trong môi trường số hóa cùng Internet, điện thoại thông minh, mạng xã hội và các thiết bị công nghệ khác nên được coi là thế hệ của kỹ thuật số.

Subeo - con trai của ca sĩ Hồ Ngọc Hà và doanh nhân Cường Đôla - là một trong những Gen Alpha đời đầu của showbiz Việt. Có mẹ là nữ hoàng giải trí và bố là một doanh nhân nổi tiếng, Subeo được quan tâm từ khi chào đời năm 2010 và gắn với biệt danh cậu bé "ngậm thìa vàng", "sinh ra ở vạch đích". Ở tuổi 15, Subeo đã được bố cho thực tập nhiều vị trí trong tập đoàn của gia đình trong hai tuần cuối của kỳ nghỉ hè, trước khi vào cấp ba. Khi nam doanh nhân tiết lộ câu chuyện này, những hình ảnh Subeo làm phục vụ, chăm sóc kinh doanh, bàn giao nhà... nhanh chóng viral, thu hút sự quan tâm của hàng trăm nghìn khán giả. Nhiều người dự đoán Subeo sẽ trở thành một tổng tài khiến nhiều cô gái mê đắm khi trưởng thành.

Con trai lớn được nhận xét là bản nâng cấp của doanh nhân Cường Đôla về ngoại hình. Ở tuổi 15, Subeo cao trên 1,8 m, hơn bố một cái đầu và ra dáng một thanh niên. Cậu tên thật Nguyễn Quốc Hưng, tên tiếng Anh là Henry và thường được khán giả biết đến với biệt danh Subeo. Từ nhỏ Subeo đã được học tập tại các trường quốc tế hàng đầu, sớm nói thành thạo tiếng Anh. Sau khi bố mẹ ly hôn, Subeo ở luân phiên giữa hai nhà và được bố mẹ nhận xét là người anh lớn biết quan tâm tất cả các em.

Hồ Ngọc Hà cho biết từ khi bước vào tuổi dậy thì, Subeo trở nên ít nói, ngại chụp ảnh và thích ở bên bạn bè nhiều hơn. Trong mắt cô, con trai lớn rất ấm áp, ngọt ngào, luôn quan tâm đến mọi người xung quanh, đặc biệt là hai em song sinh Lisa - Leon.

Kỳ Anh, con trai ca sĩ Lệ Quyên, cũng thuộc thế hệ Gen Alpha đời đầu. Sinh năm 2011, có mẹ là một giọng ca hàng đầu của dòng nhạc Bolero và bố là doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh phòng trà và bất động sản, Kỳ Anh được chú ý từ khi còn rất nhỏ.

Lệ Quyên cho biết con trai cao 1,76 m ở tuổi 14 và dự đoán Kỳ Anh có thể cao trên 1,8 m khi trưởng thành. Nữ ca sĩ không chỉ chú trọng dinh dưỡng mà còn khuyến khích con tiếp cận nhiều môn thể thao như golf, bóng rổ, đạp xe, gym từ sớm để phát triển chiều cao.

Với thành tích nổi bật khi tham gia câu lạc bộ bóng rổ ở trường, Kỳ Anh được kỳ vọng theo đuổi con đường thể thao chuyên nghiệp.

Kỳ Anh nhà Lệ Quyên cũng được nhiều người đặt biệt danh Gen Alpha sinh ra ở vạch đích bởi có bố mẹ nổi tiếng, giàu có, hưởng cuộc sống sung túc và điều kiện học tập tốt từ nhỏ. Từ nhiều năm trước, Lệ Quyên đã mua một biệt thự ở Mỹ để chuẩn bị cho Kỳ Anh sang sinh sống và học tập sau này. Cậu cũng thường theo mẹ sang Mỹ mỗi dịp nghỉ hè để làm quen với môi trường học tập trong tương lai. Sau khi bố mẹ chia tay, Kỳ Anh ở luân phiên nhà của bố mẹ đồng thời giữ mối quan hệ gần gũi với người mẫu Lâm Bảo Châu, bạn trai mẹ.

Vương Khôi, con trai thứ hai của hoa hậu Hà Kiều Anh và đại gia Huỳnh Trung Nam, cũng được nhiều người nhận xét là "cực phẩm" của Gen Alpha đời đầu.

Vương Khôi tên tiếng Anh là Kingsley, sinh năm 2011, được bố mẹ cho học tại một ngôi trường quốc tế nổi tiếng với mức học phí lên tới gần một tỷ đồng mỗi năm. Bên cạnh việc học văn hóa ở trường, cậu còn làm quen với nghệ thuật, thể thao như đàn piano, bơi lội, cưỡi ngựa... từ nhỏ để phát triển toàn diện cả về thể chất và trí tuệ. Theo Hà Kiều Anh, Vương Khôi là chàng trai cá tính và nhưng cũng ấm áp nhất nhà. Cô cho biết con trai có niềm đam mê đặc biệt với bóng rổ và luôn quyết tâm đến cùng với mọi mục tiêu, bất chấp hoàn cảnh khó khăn. Cậu thường xuyên giành giải thưởng, huy chương trong các cuộc thi ở trường.

Mỗi khi xuất hiện trong các bức ảnh chụp cùng gia đình, Vương Khôi ra dáng "tiểu soái ca" bởi vẻ điển trai, nam tính và chững chạc so với tuổi.

Tôm, con trai lớn của ca sĩ Hồng Nhung cũng là Gen Alpha nhận nhiều sự quan tâm từ khi chào đời năm 2012 cùng em gái song sinh - Tép. Hai bé là kết quả cuộc hôn nhân của nữ ca sĩ với người chồng đầu, một doanh nhân người Mỹ. Lúc nhỏ, Tôm thường được bố đưa đến các sự kiện của mẹ cùng em bé và được nhiều người yêu thích bởi vẻ đẹp lai Tây. Sau khi bố mẹ chia tay, Tôm ở cùng mẹ và em gái tại Việt Nam.

Hồng Nhung cho biết Tôm thành thạo cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp, yêu thể thao và đặc biệt có năng khiếu với saxophone. Cậu được mẹ cho theo học nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn từ nhỏ và được kỳ vọng có thể theo đuổi con đường chuyên nghiệp khi trưởng thành. Bên cạnh đó, Tôm còn có năng khiếu với nhiếp ảnh và nhiều môn thể thao như lướt ván, bơi lội, đạp xe... Ở tuổi 13, Tôm luôn nhường nhịn em và là chỗ dựa của mẹ. Theo nữ ca sĩ, khi cô điều trị ung thư vú, sự hài hước của các con chính là một trong những điều quan trọng nhất giúp cô vượt qua cảm giác tiêu cực.