Thiếu gia sinh ra đã "ngậm thìa kim cương" vào showbiz vì lý do lạ đời

Vào showbiz chỉ vì một điều lạ đời

Sinh năm 1995 tại Yongin, Gyeonggi, Hàn Quốc, Yook Sung Jae không chỉ sở hữu ngoại hình chuẩn "soái ca" mà còn mang gia thế đáng gờm. Là con trai giám đốc một công ty linh kiện điện tử đình đám tại Hàn Quốc, chuyên hợp tác với các tập đoàn lớn như Samsung, LG. Chưa kể, ông bà nội của Sung Jae cũng thuộc giới đại gia khi có những tin tức cho rằng 2 người sở hữu tổng khối lượng bất động sản lên đến gần 50.000m² (trang trại và khu vực nuôi cá Koi đắt tiền).

Yook Sung Jae

Yook Sung Jae - người được mệnh danh là "thiếu gia ngậm thìa kim cương" của Kbiz - hiện đang gây sốt khi tái xuất màn ảnh nhỏ với vai nam chính trong Cung Điện Ma Ám, bộ phim có rating cao nhất Hàn Quốc hiện tại. Nhìn sự nghiệp đáng ngưỡng mộ hiện tại của anh, ít ai biết, lý do khiến anh bước chân vào showbiz lại xuất phát từ một điều vô cùng lạ đời: Muốn nuôi tóc dài.

Gia đình Sung Jae giàu đến mức anh được xếp vào hàng những mỹ nam giàu nhất Kpop, tiền có tiêu từ đời ông bà đến con cháu anh sau này cũng không hết nổi. Tuy vậy, Yook Sung Jae chưa bao giờ sống dựa vào hào quang đó, thậm chí còn từng giấu gia thế những năm đầu sự nghiệp.

Yook Sung Jae tham gia showbiz chỉ vì muốn nuôi tóc dài.

Lý do khiến thiếu gia này bén duyên với ngành giải trí lại cực kỳ đơn giản và có phần hài hước. Trong một lần chia sẻ, Sung Jae kể rằng anh vốn thích để tóc dài nhưng trường cấp 3 không cho phép. Khi thầy giáo nửa đùa nửa thật rằng phải vào showbiz mới được nuôi tóc dài, anh quyết định gia nhập một công ty giải trí với điều khoản phải để thực sinh thực tập sinh được nuôi tóc dài. Vậy là từ đó, con đường nghệ thuật của Sung Jae chính thức bắt đầu.

Nam nghệ sĩ đa tài, sở hữu khối tài sản kếch xù

Gia thế giàu có, nhưng thay vì nối nghiệp gia đình, anh chọn con đường nghệ thuật, ra mắt năm 2012 với vai trò hát chính của BTOB – nhóm nhạc nam đình đám thuộc Cube Entertainment. Nhờ giọng hát trầm ấm và ngoại hình nổi bật, anh nhanh chóng trở thành visual kiêm gương mặt được công ty đẩy mạnh phát triển.

Yook Sung Jae trong phim "The Golden Spoon" (2022).

Sự nghiệp âm nhạc của Yook Sung Jae nhanh chóng khởi sắc. Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở vai trò idol, Sung Jae còn thử sức ở nhiều mảng khác như MC, gameshow và đặc biệt là diễn xuất. Vai diễn đầu tiên trong Who Are You: School 2015 (năm 2015) đã mang về đề cử Nam diễn viên mới xuất sắc.

Tiếp đó, anh gây ấn tượng với vai cháu trai yêu tinh trong Goblin (Yêu tinh - 2016), từ chối vai nam thứ trong Mây họa ánh trăng để tham gia bom tấn này, một quyết định được giới chuyên môn đánh giá cao. Đến The Golden Spoon (2022), vai thiếu gia hoán đổi thân phận giúp anh khẳng định năng lực dẫn dắt phim.

Yook Sung Jae trong phim "Cung Điện Ma Ám".

Hiện tại, nam diễn viên trở lại mạnh mẽ với Cung Điện Ma Ám, bộ phim truyền hình đang làm mưa làm gió với rating đứng đầu tại Hàn Quốc. Trong Cung Điện Ma Ám, Yook Sung Jae đảm nhận vai kép: Yoon Gap – một ngự sử chính trực, tài hoa, và Kang Cheol Yi – ác thần Imugi chiếm hữu cơ thể Yoon Gap.

Đây là lần đầu tiên anh thử sức với cổ trang và cũng là vai diễn đòi hỏi sự chuyển đổi tâm lý phức tạp nhất từ trước đến nay. Nhưng chỉ với ánh mắt và biểu cảm, Yook Sung Jae khiến khán giả rùng mình trước sự nguy hiểm của Kang Cheol Yi, đồng thời xao xuyến với vẻ ấm áp của Yoon Gap.

Yook Sung Jae và Bona trong phim "Cung Điện Ma Ám".

Từ một thần tượng K-pop, Yook Sung Jae đã vươn mình thành diễn viên thực lực, chinh phục khán giả bằng tài năng và sự nỗ lực không ngừng. Cung Điện Ma Ám là minh chứng mới nhất cho sức hút của "Hoàng tử phim giả tưởng", đồng thời mở ra triển vọng rực rỡ cho anh trên hành trình chinh phục màn bạc.

Với ánh mắt biết nói và khả năng biến hóa đỉnh cao, Yook Sung Jae đang viết nên câu chuyện của riêng mình, một câu chuyện đầy mê hoặc, đúng như những vai diễn anh từng thể hiện.

Yook Sung Jae muốn trở thành một nghệ sĩ đa năng.

Từ một chàng trai chỉ vì muốn nuôi tóc mà bước vào ngành giải trí, Yook Sung Jae giờ đây đã khẳng định được mình như một nghệ sĩ toàn năng: Hát hay, diễn xuất giỏi, có duyên sân khấu và sở hữu khí chất tài phiệt ít ai bì kịp. Và dù có trong tay cả khối tài sản kếch xù, anh vẫn chọn chinh phục khán giả bằng thực lực chứ không phải gia thế.