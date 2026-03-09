17 người đối diện nguy cơ cấm sóng

Sina đưa tin khi bộ phim Trục ngọc lên sóng, vai diễn của nam diễn viên trẻ Hà Sưởng Hy bất ngờ bị thay thế bằng công nghệ AI. Tuy nhiên, bản thân Hà Sưởng Hy không biết việc này. Chỉ đến khi nhìn gương mặt mình bị thay thế bởi đồng nghiệp Chu Tán Cẩm, phía Hà Sưởng Hy mới tức giận, xóa hết bài quảng bá bộ phim Trục Ngọc trên trang cá nhân.

Trên mạng xã hội Weibo, khán giả chia sẻ thông tin Hà Sưởng Hy bị cấm vì lộ chuyện tình yêu đồng tính và đóng phim đam mỹ.

Hà Sưởng Hy (trái) bị thay vai mà không được báo trước.

Tháng 1, Hà Sưởng Hy vướng tin hẹn hò bạn diễn là nam diễn viên Tô Dật Dương. Cả hai bị chụp hình hẹn hò với nhau tại nhà. Bên cạnh đó, còn có thông tin họ tham gia phim đam mỹ Tết thiếu nhi 1/6 của Sơ Tam. Bộ phim này không quay tại Trung Quốc mà tìm địa điểm khác ngoài Trung Quốc để quay, sau đó phát hành tại Đại lục như phim nước ngoài.

Cách này từng được đoàn phim Nghịch ái sử dụng. Dàn diễn viên tham gia trong phim Tử Du, Điền Hủ Ninh, Triển Hiên, Lưu Hiên Thừa đều là người Trung Quốc đại lục, nhưng tác phẩm do Đài Loan sản xuất, sau đó mới phát hành trong nước.

Tuy nhiên, trên MXH Weibo lan truyền danh sách 17 diễn viên bị cấm sóng với lý do quay phim đam mỹ/bách hợp tại nước ngoài, làm trái quy định của Tổng cục Phát thanh và Truyền hình quốc gia Trung Quốc (NRTA, hay còn gọi là Quảng Điện). Với lý do các nghệ sĩ quay phim tại nước ngoài là hành trốn thuế, làm trái quy định cấm đóng phim đồng tính của các cơ quan quản lý nghệ thuật. Chính vì vậy, Hà Sưởng Hy đã bị đoàn phim Trục ngọc xóa mặt nhằm hạn chế rủi ro.

Nam diễn viên đóng phim ngoài Trung Quốc để lách luật, do đó bị cấm sóng ngầm.

Ngoài Hà Sưởng Hy, danh sách còn bao gồm các nghệ sĩ khác như Liêu Thăng Bồi, Lương Hồng Lợi (phim Quấn thân ), Kha Hân, Trương Duệ Di, Lộ Hân, Tôn Diễm Thanh (Kẹo ngọt), Vân Kỳ, Hách Dập Nhiên, Trần Kiến Vũ (Ngô Ngạn ), Khâu Đỉnh Kiệt, Hoàng Tinh, Lý Phái Ân, Giang Hành (Thèm muốn).

Theo Sina, đây là hành động cấm sóng ngầm, các nghệ sĩ vẫn có thể nhận quảng cáo, có các hoạt động thương mại, tổ chức biểu diễn, nhưng khó đóng phim và xuất hiện trên truyền hình.

Trung Quốc khắt khe trong việc kiểm soát các dự án tình yêu đồng giới. Một số bộ phim như Vai trái có bạn, Hạo y hành, Phong hỏa lưu kim, Sát phá lang, Thiên quan tứ phúc... đã quay xong nhưng bị xếp kho. Phim Nghịch ái, Kính Vạn Hoa chết chóc vừa lên sóng đã bị xóa.

Các dự án đam mỹ đã quay nhưng không được lên sóng.

Nếu lách luật như Nghịch ái cũng sẽ bị xóa ngay sau khi phát hành.