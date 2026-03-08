Người vợ kém 31 tuổi "bí ẩn" và xinh đẹp của Trương Nghệ Mưu

Đạo diễn điện ảnh Trung Quốc Trương Nghệ Mưu từ lâu đã là cái tên quen thuộc với công chúng và thường được ca ngợi là “quốc sư” của điện ảnh nước này. Tuy nhiên, vợ ông – Trần Đình lại khá kín tiếng và chủ yếu dành thời gian chăm lo cho gia đình.

Người phụ nữ đứng sau vị đạo diễn hàng đầu Trung Quốc gần đây thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại buổi công chiếu ở Bắc Kinh của bộ phim mới nhất mang tên Scare Out do chồng làm đạo diễn, vào giữa tháng 2.

Những bức ảnh của Trần Đình, 44 tuổi, trong trang phục giản dị nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc đại lục. Nhiều cư dân mạng tỏ ra ấn tượng với vóc dáng thon gọn và vẻ ngoài trẻ trung của cô, dù cô đã là mẹ của ba con.

Từng chịu không ít ánh nhìn soi xét khi kết hôn với Trương Nghệ Mưu, người hơn tới 31 tuổi, Trần Đình dần nhận được nhiều sự ngưỡng mộ trên mạng nhờ việc âm thầm ủng hộ sự nghiệp của chồng và chăm sóc gia đình suốt 26 năm qua.

Trần Đình sinh năm 1981, lớn lên tại thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc.

Cô học múa từ nhỏ và bắt đầu sống tự lập tại trường nội trú từ năm 13 tuổi.

Trần Đình đã sống tự lập từ thời còn học tại trường nội trú. Ảnh: Handout.

Năm 1999, Trần Đình lần đầu gặp Trương Nghệ Mưu tại một buổi tuyển chọn diễn viên cho bộ phim mới của ông.

Dù không được chọn tham gia bộ phim, vị đạo diễn vẫn bị thu hút bởi cô sinh viên khi ấy của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh nhờ khí chất “trong trẻo và thanh nhã”. Sau buổi tuyển chọn, ông đã xin thông tin liên lạc của cô.

Hai người nhanh chóng bắt đầu hẹn hò. Trần Đình sau đó đưa ra một quyết định táo bạo là từ bỏ việc học đại học để toàn tâm cho mối quan hệ với Trương Nghệ Mưu.

Từ năm 2001 đến 2006, cô lần lượt sinh cho ông ba người con: con trai cả Nhất Nam, con trai thứ Nhất Đinh và con gái Nhất Kiều.

Tuy nhiên, hai người chỉ chính thức đăng ký kết hôn vào năm 2011, bởi giấy đăng ký kết hôn là điều kiện cần để các con họ làm hộ khẩu và đăng ký đi học.

Mối quan hệ của họ gần như không được công chúng biết tới cho đến năm 2013, khi một nữ diễn viên Trung Quốc tố cáo với cơ quan chức năng rằng Trương Nghệ Mưu đã vi phạm chính sách một con của Trung Quốc, khi có ba con.

Sau đó, đạo diễn này thừa nhận sự việc và nộp phạt 7,49 triệu nhân dân tệ (khoảng 1 triệu USD).

Ông từng nói với truyền thông rằng một phần lý do ông kết hôn với Trần Đình là vì cô sẵn sàng sinh con cho ông.

Trương Nghệ Mưu cho biết ông chịu áp lực từ mẹ mình, người mong ông có nhiều con, đặc biệt là con trai.

Trước đó, năm 1978, ông kết hôn với mối tình đầu Tiêu Hoa và có một con gái là Trương Mạt. Hai người ly hôn sau 10 năm chung sống.

Sau đó, ông có mối quan hệ kéo dài 8 năm với nữ diễn viên nổi tiếng Củng Lợi, một trong những ngôi sao Trung Quốc được biết đến rộng rãi nhất trên trường quốc tế. Sự nghiệp của Củng Lợi bắt đầu tỏa sáng qua các bộ phim do Trương Nghệ Mưu đạo diễn. Hai người chia tay vào năm 1995.

Có nhiều thông tin cho rằng mối quan hệ giữa họ kết thúc vì Trương Nghệ Mưu không muốn kết hôn, từng nói rằng “hôn nhân chỉ là một tờ giấy”.

Sau vụ việc vi phạm chính sách một con, Trần Đình thỉnh thoảng chia sẻ cuộc sống gia đình trên mạng xã hội nhưng vẫn giữ lối sống khá kín đáo.

Cô hiếm khi sánh bước cùng chồng trên thảm đỏ như vợ của nhiều đạo diễn khác.

Trên một nền tảng mạng xã hội lớn, Trần Đình hiện có khoảng 730.000 người theo dõi.

Tháng 2/2022, cô cho biết đã đề nghị nền tảng này gỡ bỏ xác thực danh tính của mình với tư cách “vợ của Trương Nghệ Mưu”.

Trương Nghệ Mưu và Trần Đình chụp ảnh cùng các con tại lễ tốt nghiệp của con trai. Ảnh: Handout.

Cô nói thêm rằng việc xác thực đó được nền tảng gắn cho với “ý tốt”, chứ không phải do chính cô yêu cầu.

“Ai cũng có kế hoạch cuộc đời riêng của mình. Vì vậy, hãy ngừng suy đoán khi không có bằng chứng”, Trần Đình viết.

Trong khoảng 1 thập kỷ qua, cô ngày càng nhận được nhiều bình luận tích cực vì luôn âm thầm ủng hộ Trương Nghệ Mưu – người làm việc rất năng suất dù đã lớn tuổi và gần như mỗi năm đều cho ra mắt ít nhất một bom tấn điện ảnh.

Cộng đồng mạng Trung Quốc cũng thường khen ngợi cách cô nuôi dạy ba người con.

Con trai cả Nhất Nam, tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật New York, đã tham gia nhiều dự án điện ảnh với vai trò diễn viên, trợ lý đạo diễn và biên kịch.

Con trai thứ Nhất Đinh đang theo học tại Đại học Yale, trong khi con gái Nhất Kiều học tại Học viện Hý kịch Trung ương ở Bắc Kinh.

Trần Đình hiếm khi nhận lời phỏng vấn truyền thông.

Có lẽ cuộc phỏng vấn hiếm hoi cô từng thực hiện là vào năm 2018 với một tạp chí thời trang tại Bắc Kinh. Khi đó, cô cho biết mình đã sống tự lập từ rất sớm.

“Tôi học múa và sống tại trường nội trú từ năm 13 tuổi”, cô nói.

“Khi Trương Nghệ Mưu hỏi liệu tôi có thể kết hôn và sinh con cho ông ấy hay không, tôi đã đồng ý ngay lập tức.

Tôi sẵn sàng sinh con cho ông ấy. Hơn nữa, tôi nghĩ một đứa trẻ duy nhất sẽ rất cô đơn, nên tôi mong có nhiều hơn một con”, cô nói thêm.

Theo một số nguồn tin, Trần Đình thường xuyên tập yoga và đã có chứng chỉ huấn luyện viên bộ môn này. Trong thời gian rảnh, cô tập ballet và đôi khi còn biểu diễn trên cùng sân khấu với con gái.