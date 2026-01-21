Nữ diễn viên bị đuổi khỏi dự án

Theo QQ, hiện tại giới giải trí Hoa ngữ đang bước vào giai đoạn khó khăn, nhiều dự án không thể khai máy và thu hút nhà đầu tư cũng như khán giả. Vì vậy, nhiều ngôi sao từng có danh tiếng tốt trong quá khứ, nhưng vài năm trở lại đây thành tích phim ảnh thấp đã trở thành kẻ bị bỏ rơi. Thẩm Nguyệt đang rơi vào hoàn cảnh như vậy.

Mới đây, có thông tin Thẩm Nguyệt đóng cặp với Trương Vãn Ý trong bộ phim Mong người dài lâu, tuy nhiên nữ diễn viên sinh năm 1997 bị người hâm mộ của bạn diễn phản đối kịch liệt. Fan Trương Vãn Ý đã liệt kê ra những điểm yếu, không đảm bảo về Thẩm Nguyệt, đáng buồn hơn, dù đây là hành động tẩy chay nhưng lại nhận được sự đồng tình của nhiều người vì không ai muốn thần tượng của mình đóng cặp với một diễn viên có thành tích kém như Thẩm Nguyệt.

Có thể thấy, ngôi sao Gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp đã trở thành "nỗi ám ảnh", bị khán giả xua đuổi.

Người hâm mộ của Trương Vãn Ý viết tâm thư yêu cầu nhà sản xuất loại Thẩm Nguyệt ra khỏi dự án vì đóng dở, thành tích kém.

Theo Sina, Thẩm Nguyệt nổi tiếng từ năm 2017 với bộ phim Gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp. Lúc này, với vẻ ngoài ngây thơ dễ mến, Thẩm Nguyệt nhận được sự yêu thích của khán giả vì rất phù hợp với hình tượng nữ chính ngây ngô, đơn thuần. Thậm chí, cô còn được kỳ vọng sẽ trở thành nữ thần thanh xuân thế hệ mới, lưu giữ ký ức đẹp về thời học sinh của khán giả qua các tác phẩm học đường dễ thương.

Tuy nhiên, sau 9 năm, tham gia gần 20 tác phẩm, Thẩm Nguyệt không có thêm một bộ phim nào gây tiếng vang. Diễn xuất của cô bị đánh giá dậm chân tại chỗ, đọc thoại không rõ ràng, chỉ biết trợn mắt. Nữ diễn viên sở hữu vóc dáng thấp bé, nhưng thân hình kém cân đối, đôi chân xấu và khó tìm phong cách phù hợp, vì vậy bị chê không đủ nhan sắc để vào vai nữ chính phim ngôn tình. Thẩm Nguyệt bị chê có "thân hình trẻ con", diễn xuất "mỳ ăn liền", khán giả nghe tên đã không muốn xem.

Các bộ phim của Thẩm Nguyệt chỉ có lượt xem trung bình khoảng 5-8 triệu/tập, thành tích cực thấp so với những con số trên 40-70 triệu view của các ngôi sao khác. Thẩm Nguyệt chủ yếu đóng dòng phim học đường, tình yêu giới trẻ nhưng nhiều bộ phim bị chấm điểm chất lượng rất thấp trên trang Douban như Chàng trai cuồng sạch sẽ thân yêu của tôi chỉ đạt 4,3/10 điểm, Em rất thích anh có số điểm là 4/10, Vườn sao băng 3,5 điểm, phim Thất Nguyệt và An Sinh chỉ nhận được 3,9 điểm chất lượng.

Từ hình tượng nữ thần thanh xuân, Thẩm Nguyệt đã bị thị trường đào thải sau gần 20 bộ phim liên tiếp thất bại.

Hiện tại, khi thị trường phim ảnh đóng băng, các dự án đều khó thu hút người xem, một bạn diễn trở thành gánh nặng như Thẩm Nguyệt là điều không ai mong muốn. Ngay cả những ngôi sao lớn như Triệu Lệ Dĩnh, Thành Nghị, Đàm Tùng Vận cũng có phim không thành công trong thời gian gần đây, thì những diễn viên đang trên đà đi xuống như Thẩm Nguyệt càng bị khán giả tẩy chay, người hâm mộ của các bạn diễn muốn đuổi cô khỏi dự án.