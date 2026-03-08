Bạn trai Hòa Minzy thường tụ tập, hợp 'nhậu' với cầu thủ Văn Toàn

Ngày 7/3, diễn viên Bảo Hân đăng khoảnh khắc tụ họp cùng nhóm bạn thân gồm ca sĩ Hòa Minzy và gia đình một số tuyển thủ bóng đá nổi tiếng. Bạn trai quân nhân của Hòa Minzy cũng có mặt trong buổi tụ họp. Họ vui vẻ nô đùa cùng cầu thủ Nguyễn Văn Toàn, vợ chồng Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My, Nguyễn Thành Chung - Ngô Tố Uyên hay Hà Đức Chinh - Mai Hà Trang... Bảo Hân dí dỏm cho biết "chồng ngoài đời và chồng trên mạng của Hòa Minzy đã gặp nhau". Về phía Hòa Minzy, cô cho biết bạn trai quân nhân và Văn Toàn rất hợp cạ trong khoản nhậu chung.

Nhiều năm qua, Hòa Minzy nhiều lần bị đồn hẹn hò với cầu thủ Văn Toàn. Cả hai có tình bạn thân thiết, luôn ủng hộ nhau trong nhiều hoạt động. Văn Toàn từng tặng Hòa Minzy nhiều món quà đắt giá, trong đó có túi xách Chanel giá vài trăm triệu đồng. Khi Hòa Minzy tổ chức concert, anh cũng chi nhiều tiền để mua vé ủng hộ bạn thân.

Bạn trai Hòa Minzy tụ tập với nhóm bạn cầu thủ của nữ ca sĩ.

Khi Hòa Minzy công khai tình cảm với bạn trai quân nhân sau nhiều năm giấu kín, nhiều người bạn thân của cô bày tỏ sự vui mừng. Là người em thân thiết nhiều năm qua của Hòa Minzy, Erik cho biết anh cảm nhận được Đại úy Thăng Văn Cương là người đàn ông tử tế, ấm áp, yêu thương Hòa Minzy và luôn dành tình cảm cho bé Bo. "Một người sẵn sàng đứng phía sau làm hậu phương vững chắc, để chị có thể yên tâm đi làm, yên tâm theo đuổi đam mê của mình", Erik bày tỏ.

Đồng cảm với Erik, Đức Phúc cũng thấy "vui lây" khi Hòa Minzy tìm được bến đỗ của cuộc đời. Nam ca sĩ chia sẻ nhiều năm qua anh cảm nhận được bạn trai luôn chăm sóc Hòa Minzy từ những điều nhỏ nhất, cố gắng tìm hiểu về cuộc sống của một người nghệ sĩ để làm quen. Đức Phúc nói bạn trai luôn sẵn sàng làm hậu phương giúp Hòa Minzy chăm sóc gia đình, để cô yên tâm làm việc với lịch trình bận rộn.

Minh Tú nói cô là "nhân chứng lịch sử" khi được chứng kiến đàn em và nửa kia yêu nhau từ Sao nhập ngũ 2022 đến hiện tại. Siêu mẫu Xuân Lan, NTK Đỗ Mạnh Cường, hoa hậu Hương Giang... bày tỏ sự chúc phúc khi thấy Hòa Minzy tìm được hạnh phúc mới sau nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm. Họ cho rằng nữ ca sĩ xứng đáng với một người bạn đời biết thấu hiểu, sẻ chia và tôn trọng công việc nghệ thuật của cô.

Hòa Minzy và bạn trai Văn Cương.

Trước đó, trưa 7/3, Hòa Minzy công khai danh tính bạn trai là đại úy Văn Cương, quê Bắc Giang và cho biết nửa kia sinh cùng tháng cùng năm với cô. Cả hai quen nhau từ chương trình Sao nhập ngũ 2022 và đồng hành từ đó đến nay. Nữ ca sĩ cho biết gia đình bạn trai đã qua hỏi cưới và cô có ý định kết hôn trong tương lai gần.

Hòa Minzy sinh năm 1995, tên thật Nguyễn Thị Hòa, quê Bắc Ninh, từng giành quán quân Học viện Ngôi sao 2014. Cô có nhiều ca khúc được yêu thích như Rời bỏ (Vũ Huy Hoàng), Không thể cùng nhau suốt kiếp (Mr Siro), Bật tình yêu lên (Tăng Duy Tân). Đầu năm 2024, Hòa Minzy lần đầu đoạt giải Nữ ca sĩ được yêu thích nhất tại Mai Vàng và được vinh danh Nữ ca sĩ của năm tại giải Cống hiến. Cùng năm, cô ra mắt MV Bắc Bling, trở thành bản hit lớn trong sự nghiệp.