100 triệu người phẫn nộ vì bé sơ sinh bị dầm mưa trong nhiều giờ

Ngày 8/1, trang Sina đưa tin nữ diễn viên Dương Nhuận đã chia sẻ video được quay tại phim trường nơi cô làm việc. Dương Nhuận cho biết cảnh quay dưới mưa được thực hiện hàng giờ đồng hồ nhưng đoàn phim không có biện pháp bảo vệ sự an toàn cho diễn viên nhí chưa đầy một tuổi.

Theo chia sẻ của Dương Nhuận, đoàn phim sử dụng xe cứu hỏa để tạo cơn mưa lớn, cô và bạn diễn cần lộ mặt nên không thể che ô thấp, chiếc ô nhỏ cũng không đủ rộng để che em bé phía sau. Do đó, em bé sơ sinh đã phải chịu lạnh trong thời gian dài, liên tục khóc vì khó chịu.

Nữ diễn viên chia sẻ đoàn phim cũng không sử dụng búp bê hay đạo cụ thay thế vì sợ tốn thời gian chuẩn bị. Cô cho rằng các nhà sản xuất phim ngắn luôn tìm cách hành hạ trẻ em, phụ nữ để lấy lòng thương cảm của khán giả.

Diễn viên nhí làm việc trong môi trường khắc nghiệt tại Trung Quốc.

Dương Nhuận cho biết thêm trong một đoàn phim khác, cô thấy đứa trẻ bị đặt trên xe rác bẩn trong cảnh quay trẻ vừa sinh bị bỏ rơi. Cảnh quay kết thúc lúc 00h đêm, cha của đứa trẻ cho biết họ còn đi tới địa điểm khác để quay tiếp.

Theo Sina, dù bị dầm mưa nhiều tiếng, bé sơ sinh chỉ được trả 800 NDT (khoảng 3 triệu đồng). Mức lương cho các diễn viên nhí ở mảng phim ngắn rất bèo bọt, nhưng vì kinh tế gia đình khó khăn nên nhiều phụ huynh vẫn phải chấp nhận điều kiện làm việc khắc nghiệt, không phù hợp với trẻ nhỏ.

Ngày 15/1, khi bộ phim ngắn Ép cá chép may mắn gả cho diêm vương sướng, cả phủ mất sạch vận may vừa lên sóng đã nhận chỉ trích dữ dội từ khán giả vì có nội dung bị đánh giá vi phạm đạo đức xã hội, cổ xúy ấu dâm, lệch lạc trong nhận thức khi nữ chính mới chỉ 7 tuổi kết hôn với tướng quân hơn 20 tuổi.

Khán giả chỉ trích nhà sản xuất vì đã sản xuất tác phẩm có nội dung gây tranh cãi. Việc để bé gái có cảnh tình cảm với người đàn ông trưởng thành bị cho là hành vi cổ xúy ấu dâm, dễ làm lệch lạc nhận thức của khán giả xem phim. Bên cạnh đó, phim cũng đi ngược lại với đạo đức xã hội, tạo tiền lệ xấu về việc không kiểm soát nghiêm ngặt kịch bản phim được sản xuất.

Phim Trung Quốc bị gỡ vì có nội dung bé gái 7 tuổi kết hôn, 14 tuổi sinh con.

Nhà sản xuất, nam chính Cận Vượng và cha mẹ của Lưu Tinh Thần bị yêu cầu điều tra vì sử dụng diễn viên nữ nhỏ tuổi phải đóng phim tình cảm người lớn không phù hợp với lứa tuổi. Điều này đi ngược với quy định của Cục Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc đã đưa ra trong thông báo Hướng dẫn quản lý phim ngắn dành cho trẻ em. Trong đó yêu cầu nhà sản xuất, người giám hộ phải đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần cho diễn viên nhí. Không được để diễn viên nhí diễn các cảnh bạo lực, kinh dị, tình tiết quá xúc động vượt quá khả năng chịu đựng hoặc làm việc liên tục quá số giờ quy định mỗi ngày.

Tuy nhiên, do mỗi đoàn phim ngắn thường chỉ giới hạn quay trong 7-15 ngày, hoàn thành khoảng 60-80 tập phim, nên nhà sản xuất chịu áp lực lớn về thời gian, chi phí thuê địa điểm đạo cụ. Do đó, họ thường làm sai quy định.

Mặt khác, để thu hút người xem, nhà sản xuất tạo nên những chủ đề bị đánh giá là vi phạm thuần phong mỹ tục, đẩy nội dung lên cao trào bằng những tình tiết kịch tính như hành hạ phụ nữ trẻ nhỏ. Hàng trăm bộ phim với kịch bản gây tranh cãi đã bị gỡ bỏ trong thời gian qua. Tuy nhiên, khán giả cho rằng vẫn cần siết chặt việc quản lý nội dung dự án trước khi các bộ phim được sản xuất và lên sóng.

Khán giả yêu cầu quản lý nghiêm môi trường làm việc của các đoàn phim ngắn.