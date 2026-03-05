Hơn 7 năm sau ly hôn, Dương Mịch đang viết “kịch bản khác” cho cuộc đời mình

Hơn 7 năm trước, Dương Mịch và Hà Dương Lục tuyên bố ly hôn. Tuy nhiên, thời gian đã viết lại câu chuyện đó. Năm 2026, ở tuổi 39, Dương Mịch đứng dưới ánh đèn sân khấu của truyền thông quốc tế tại Tuần lễ thời trang Milan, giành được danh hiệu "Nữ hoàng Weibo" một lần nữa, và chính thức được xác nhận là nữ chính trong một bộ phim mới do Trương Nghệ Mưu đạo diễn. Khoảng cách giữa cô và chồng cũ không còn là tin đồn nữa, đó là một thực tế hiển nhiên.

Từ vai diễn đột phá trong "Đệ tử Trung Hoa 3" và "Cung điện" đến hàng loạt dự án phim truyền hình, sự nghiệp của Dương Mịch chưa bao giờ đi theo một con đường suôn sẻ, tuyến tính. Điều mà giới chuyên môn ngưỡng mộ nhất ở cô chính là khả năng tự làm mới bản thân. Sau vụ ly hôn năm 2018, thay vì chậm lại dưới áp lực dư luận, cô lại tăng tốc. Các vai diễn trong "Mắt bão", "Hành trình của nhà văn", "Hạ tinh hồ ly", và đặc biệt là "Thần Vạn Vũ" đánh dấu sự chuyển mình từ hình tượng mỹ nhân thu hút truyền thông sang một nữ diễn viên chú trọng vào diễn xuất.

Cô được công bố là nữ chính trong phim "Sợ Hãi" do Trương Nghệ Mưu đạo diễn cùng các diễn viên nối tiếng như: Jackson Yee, Chu Dịch Long, Tống Gia, Lei Jiayin, Lưu Thi Thi và Lưu Dao Văn. Đối với một nữ diễn viên từng viết trên blog cá nhân năm 22 tuổi rằng cô sẽ mãn nguyện chỉ cần đứng sau Trương Nghệ Mưu, sự hợp tác này là giấc mơ 17 năm đã trở thành hiện thực. Trong giới điện ảnh, việc được chọn vào vai diễn này được xem là sự khẳng định vững chắc vị thế hiện tại của cô.

Song song với những thành tựu diễn xuất, thời trang cũng trở thành một lĩnh vực khác mà Dương Mịch có tầm ảnh hưởng. Là đại sứ toàn cầu của Prada, ngôi sao trang bìa của VOGUE đầu năm và là một trong số ít nữ diễn viên xuất hiện trên trang bìa của 5 tạp chí thời trang lớn nhất Trung Quốc, cô đã nâng tầm hình ảnh của mình từ trong nước lên tầm quốc tế.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với tạp chí VOGUE, Dương Mịch hé lộ sự chuyển biến bên trong của cô khi được hỏi liệu cô có lo lắng về việc làm mất lòng người khác hay không, cô trả lời: “Đã là năm 2026 rồi. Tôi sẽ sống theo cách mình muốn”. Câu nói này nhanh chóng lan truyền rộng rãi, được hiểu là lời tuyên bố chống lại áp lực phải làm hài lòng tất cả mọi người. Nó không chỉ thể hiện sự kiên cường của một ngôi sao dày dạn kinh nghiệm, mà còn là sự tự tin của một người phụ nữ đã vượt qua sự soi mói của công chúng, những nỗi đau lòng và sự tự đổi mới bản thân.

Trong khi đó, sự nghiệp của Hà Dương Lục có vẻ trầm lắng hơn nhiều. Nam diễn viên đã chuyển hướng sang các vở kịch sân khấu và thỉnh thoảng xuất hiện trên truyền hình, không còn chiếm vị trí trung tâm của làng giải trí chính thống. Sự tương phản giữa hai người ngày càng trở nên rõ rệt, một người tiếp tục mở ra những hướng đi mới, trong khi người kia lặng lẽ dần rời xa ánh hào quang.

Tuy nhiên, điều làm thay đổi nhận thức của công chúng về Dương Mịch một cách sâu sắc nhất không phải là một giải thưởng hay hợp đồng quảng cáo. Năm 2025, cô được cho là đã bay đến Hồng Kông để mừng sinh nhật con gái, dành thời gian quý báu ở Disneyland. Giữa sự nổi tiếng không ngừng, cô vẫn giữ vững vai trò là một người mẹ tận tâm nhưng kín đáo.

Bảy năm là khoảng thời gian đủ dài để xóa bỏ những định kiến ​​cũ. Từng bị chỉ trích và định hình bởi cuộc hôn nhân của mình, Dương Mịch đã tái xuất như một biểu tượng của sự tự chủ, một nữ diễn viên cân bằng giữa sức mạnh thương mại và tham vọng nghệ thuật.

Trong một ngành công nghiệp thường không khoan dung với các nữ diễn viên đã ly hôn, Dương Mịch đã viết nên một kịch bản khác. Cô không phải là nữ chính trong một bộ phim tình cảm lãng mạn, mà là nhân vật chính trong cuộc đời mình, nơi ánh đèn sân khấu không còn chiếu rọi quá khứ, mà phản chiếu một tương lai đang rộng mở trước mắt cô.