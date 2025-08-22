10 năm chật vật của quán quân Vietnam Idol

Trọng Hiếu đi một hành trình đúng 10 năm, từ sau ngôi vị quán quân Vietnam Idol 2015 đến MV Kho báu, để tìm thấy cơ hội chen chân vào "top trending" YouTube. Nam ca sĩ đã thốt lên: "Suốt 10 năm làm nghề, đây là ca khúc đầu tiên của mình vào top trending". Nhờ sức lan tỏa mạnh mẽ của TikTok, Kho báu có thêm cơ hội tỏa sáng và ngày càng phủ sóng rộng rãi trên các nền tảng.

Nhìn vào thành công hiện tại của Trọng Hiếu để thấy với thị trường nhạc Việt, điều quyết định cho thành công của một sản phẩm không phải là bài nhạc đó hay hoặc dở, mà sẽ là phù hợp hoặc không đối với khán giả đại chúng. Trọng Hiếu đã gạt bỏ màu sắc Funk sở trường, làm một ca khúc dễ tiếp cận khán giả hơn và lập tức có được thành quả.

Trọng Hiếu thay đổi hình tượng, nghệ danh và cá tính âm nhạc để thoát sự chật vật.

Kho báu gây sốt thế nào?

Quán quân Vietnam Idol phát hành MV Kho báu từ một tháng trước. Thời điểm đầu, sản phẩm này không quá hot, khi vấp phải nhiều ca khúc "trending" từ game show Em xinh say hi. Phải đến 2 tuần gần đây, một đoạn nhạc của Kho báu bất ngờ thống trị tốp tìm kiếm trên TikTok, sau đó lan tỏa mạnh mẽ ở mạng xã hội và khán giả đổ ngược lại MV để thưởng thức trọn vẹn bài nhạc.

Yếu tố lớn nhất làm nên thành công của Kho báu nằm ở đoạn chorus bắt tai, dẫn đến 4 câu hook cũng rất nịnh tai người nghe là : "You're the only one I love (x3)/Kiếp này xem như đã nhặt được kho báu".

Trọng Hiếu đã bắt tay cùng ê-kíp chuyên tạo hit của Vpop, là Hứa Kim Tuyền và nhà sản xuất TDK. Đây là chất nhạc đặc trưng của Hứa Kim Tuyền, với chất Pop nhẹ nhàng, viết trên vòng hòa thanh dễ cảm và catchy (bắt tai). Tương tự Mưa tháng sáu của Văn Mai Hương, nghe Kho báu, khán giả vẫn dễ liên tưởng đến những bản Ballad/Pop của thị trường âm nhạc Trung Quốc.

Tổng thể âm nhạc của Kho báu không có gì đặc biệt, về cả phần lời, nhưng là lựa chọn an toàn để dễ chạm tới cảm xúc người nghe. Với cá nhân Trọng Hiếu, đây là lựa chọn có thể nói là lần đầu tiên của nam ca sĩ, tạm thời rũ bỏ hình tượng của một ca sĩ đậm màu US-UK, kìm bớt sự sôi động, năng lượng, để tập trung vào yếu tố cảm xúc và nhịp điệu chậm rãi của âm nhạc nhiều hơn.

Trên đường đua Vpop thời gian gần đây, Kho báu cạnh tranh với không ít MV "đắt đỏ" của nhạc Việt. Lợi thế của Kho báu nằm ở chất liệu âm nhạc dễ nghe, có những câu nhạc "viral" như Kiếp này xem như đã nhặt được kho báu. Chính câu "Kiếp này xem như đã nhặt được kho báu", lặp lại nhiều lần trong ca khúc, được dùng nhiều ở CapCut, tiếp tục là lực đẩy để nâng Kho báu đi lên.

Trọng Hiếu cũng rất linh hoạt khi kết hợp cùng Rhymastic, tạo ra phiên bản mới của Kho báu với một phần ca từ viết mới. Phiên bản mới của Kho báu, Trọng Hiếu kết hợp Rhymastic, hút hơn một triệu view sau 4 ngày, cho thấy sức hút của sản phẩm.

Trọng Hiếu là điển hình cho sự nghiệt ngã của nhạc Việt - khác biệt chưa chắc thành công.

Trọng Hiếu hết loay hoay?

Trở lại thời điểm 10 năm trước, Trọng Hiếu được chú ý khi là chàng Việt kiều, đã sống lâu năm ở Đức, tham gia Vietnam Idol. Khi đó, Trọng Hiếu có nền tảng tốt nhất là vũ công, nói chưa sõi tiếng Việt. Nam ca sĩ lầm lì tiến từng bước đến chung kết của game show, trước khi vượt qua Bích Ngọc để giành ngôi quán quân.

Trước MV Kho báu, Trọng Hiếu từng được xem là trường hợp loay hoay không lối thoát của nhạc Việt. Suốt 10 năm, Trọng Hiếu hoạt động sôi nổi, phát hành nhiều sản phẩm âm nhạc nhưng không được chú ý nhiều. Dấu ấn lớn nhất của Trọng Hiếu trước MV Kho báu, có lẽ là bản nhạc phim Em là bà nội của anh, song sản phẩm này không phải quá hot.

Trọng Hiếu đã thất bại với MV Green Groove, vốn là chất Funk sở trường của nam ca sĩ. Quán quân Vietnam Idol làm đủ mọi thứ, từ cover hit US-UK như Girl Like You, tham gia game show hẹn hò, thành một Tiktoker chuyên nhảy, làm giám khảo cuộc thi nhảy và đến nhiều nơi để biểu diễn đường phố. Thế nhưng, ở đường đua nhạc Việt, suốt 10 năm, cái tên Trọng Hiếu vẫn hoàn toàn mờ nhạt.

Nhìn Trọng Hiếu để thấy, với thị trường nhạc Việt, sự chăm chỉ là chưa đủ. Chất US-UK mạnh mẽ bên trong Trọng Hiếu giúp nam ca sĩ được nhận diện là nhân tố khác biệt của thị trường. Nhưng sự khác biệt đó lại đẩy Trọng Hiếu ra xa so với tiêu chí của một nghệ sĩ khẳng định vị thế ở Vpop.

Ngay cả khi tham gia game show Anh trai vượt ngàn chông gai, Trọng Hiếu không nổi bật hẳn lên. Những điểm mạnh về vũ đạo, Performance chỉ giúp Trọng Hiếu vượt lên tất cả ở kỹ năng trình diễn. Trong khi đó, điều quan trọng nhất là giọng hát, sự xuất hiện trong những ca khúc có sức lan tỏa cao ở game show, Trọng Hiếu không làm được.

Việc bắt tay với Hứa Kim Tuyền và làm một ca khúc đậm màu Pop là nước đi bất ngờ của Trọng Hiếu. Nhưng chỉ có vậy, thành công mới thật sự xảy ra với Trọng Hiếu, giúp nam ca sĩ thoát mác lận đận, có một bản hit để khẳng định sức nặng của một quán quân và được góp mặt ở nhiều sân khấu lớn ngay sau khi Kho báu nổi lên.