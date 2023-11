Giá vàng hôm nay 8/11: Bước vào giai đoạn củng cố chờ tăng giá

Thời điểm 8h45 sáng nay ngày 8/11 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đứng ở mức 1.968 USD/ounce, giảm 8 USD/ounce so với cùng giờ sáng qua.

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm do áp lực từ chứng khoán Mỹ phục hồi và xung đột tại Trung Đông có vẻ bớt căng thẳng. Ngoài ra, việc đồng USD tăng 0,3% sau khi chạm mức thấp nhất trong 6 tuần trong phiên trước đó, khiến vàng trở nên đắt hơn đối với những người mua bằng các loại tiền tệ khác.

Carlo Alberto De Casa, nhà phân tích thị trường của Kinesis Money, cho biết thị trường vàng đang chờ đợi những tín hiệu ôn hòa hơn nữa từ Ngân hàng Trung ương Mỹ trước khi phục hồi trở lại. Ông cho biết thêm giá vàng đang củng cố sau khi trượt vào vùng quá mua. Vàng đã tăng hơn 7% trong tháng 10 khi xung đột ở Trung Đông thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn.

David Morrison, Nhà phân tích thị trường cấp cao tại Trade Nation, cho rằng thị trường vàng đang tìm kiếm chất xúc tác mới, sau giao dịch trầm lắng vào cuối tuần trước.

Trong khi đó, Chiến lược gia hàng hóa Ole Hansen của Ngân hàng Saxo, cho hay sau khi tăng quá mạnh trong một khoảng thời gian ngắn, thị trường vàng có dấu hiệu trầm lắng. Nhà đầu tư thận trọng, do đó thị trường cần được củng cố.

Các chuyên gia lưu ý rằng, sự bất ổn địa chính trị do xung đột giữa Israel và Hamas khiến nhu cầu đầu cơ trú ẩn an toàn tăng cao, tuy nhiên các nhà đầu tư dài hạn vẫn miễn cưỡng nhảy vào thị trường do hành động giá yếu trong các sản phẩm giao dịch trao đổi được hỗ trợ bằng vàng (ETF). Để vàng tăng bền vững trên 2.000 USD/ounce đòi hỏi cần phải có những dấu hiệu cho thấy rủi ro chính trị vẫn tiếp tục và lợi suất trái phiếu và đồng USD đạt đỉnh.

Giá vàng tiếp tục giảm

Ở thị trường trong nước, mở cửa phiên giao dịch hôm nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 68,9 - 69,92 triệu đồng/lượng, chưa đổi so với cùng giờ giao dịch sáng qua.

Vàng Doji HN niêm yết giá vàng ở mức 68,9 - 69,95 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng/lượng chiều mua vào và 100.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 68,9 -69,9 triệu đồng/lượng.

