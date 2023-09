Giá vàng hôm nay 28/9: Lao dốc không phanh

Thời điểm 8h45 sáng nay ngày 28/9 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đứng ở mức 1.874 USD/ounce, giảm mạnh tới 28 USD/ounce so với cùng giờ sáng qua.

Giá vàng giảm mạnh, xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ quan trọng 1.900 USD do đồng USD tăng cao lên mức 106,4 điểm. USD tăng giá không hẳn do nền kinh tế Mỹ tốt lên mà do lãi suất ở Mỹ đang rất cao. Lãi suất cơ bản của Mỹ (lãi suất quỹ liên bang) đang ở mức cao nhất 22 năm là 5,2 - 5,5%.

Trong khi đó, lãi suất ở nhiều nước khác đang thấp hơn. Chênh lệch lãi suất lớn dẫn tới hiện tượng giao dịch chênh lệch lãi suất (carry trade), qua đó khiến nhu cầu đồng USD tăng vọt.

Theo một số nhà phân tích, đà giảm giá của vàng có thể đẩy giá xuống mức thấp nhất năm 2023 là 1.810 USD/ounce trên thị trường giao ngay. Một đợt bán tháo đã được kích hoạt sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phát tín hiệu sẽ duy trì chính sách tiền tệ hạn chế trong tương lai gần ngay cả khi chu kỳ thắt chặt kết thúc. James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com, dự báo ngưỡng kháng cự ban đầu khoảng 1.850 USD/ounce.

Cùng quan điểm, Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex Exchange, nhận định lạm phát cao hơn đồng nghĩa với lãi suất cao hơn, khiến kim loại không chịu lãi suất phần nào trở nên kém hơn. Chandler dự đoán, vàng sẽ trượt xuống mức 1.840 USD/ounce.

Mặc dù vậy, một số nhà phân tích vẫn duy trì triển vọng tăng giá dài hạn đối với kim loại quý. Ole Hansen, chiến lược gia hàng hóa tại Ngân hàng Saxo, nói rằng, giá năng lượng tăng cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm hơn đang tạo ra môi trường lạm phát đình trệ, điều mà ông kỳ vọng cuối cùng sẽ đẩy giá vàng trở lại trên 2.000 USD/ounce.

Giá vàng thế giới giảm mạnh

Ở thị trường trong nước, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 68,1 - 68,82 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với chốt phiên liền trước.

Vàng Doji HN niêm yết giá vàng ở mức 68 - 68,8 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm trước.

Vàng PNJ niêm yết giá vàng SJC ở mức 68,1- 68,8 triệu đồng/lượng, chưa đổi so với phiên trước đó.

