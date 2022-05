Giá vàng hôm nay 26/5: Bất ngờ quay đầu lao dốc thảm

Thời điểm 8h40 sáng nay 26/5 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đứng ở mức 1.852 USD/ounce, giảm 11 USD/ounce so với cùng giờ sáng qua. Sau hai phiên tăng giá nhờ đồng USD suy yếu và tình trạng bán tháo trên thị trường chứng khoán, tới hôm nay kim loại quý đã quay đầu giảm giá.

Sau khi chạm mốc thấp nhất trong 4 tuần do áp lực bán mạnh mẽ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) trong phiên giao dịch rạng sáng hôm nay phục hồi trở lại. Rạng sáng, chỉ số DXY đã tăng lên mức 102,08, tăng 0,21% so với ngày trước đó. Điều này gây áp lực không nhỏ lên giá vàng.

Rạng sáng hôm nay, biên bản cuộc họp tháng 5 của Ủy ban Thị trường Mở của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FOMC) đã được công bố, trong đó ngân hàng trung ương nhắc lại lập trường thắt chặt chính sách tiền tệ tích cực của mình.

Theo biên bản, cơ quan này nhận thấy nguy cơ lạm phát tăng cao và mối đe dọa ngày càng tăng của nó đối với nền kinh tế. Các thành viên cũng nhất trí cho rằng, việc tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản vào các cuộc họp tiếp theo là phù hợp.

Lợi suất trái phiếu tăng sẽ làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng. Vàng được xem là nơi lưu trữ giá trị trong thời gian khủng hoảng kinh tế và là hàng rào chống lại lạm phát. Tuy nhiên, việc tăng lãi suất thường gây áp lực lên tài sản không sinh lãi như vàng.

Về mặt kỹ thuật, xu hướng giảm đã kéo dài 2,5 tháng trên biểu đồ ngày. Xu hướng giảm có lợi thế kỹ thuật tổng thể trong thời gian ngắn nhưng xu hướng tăng giá đang manh nha.

Mục tiêu tăng giá tiếp theo là tạo ra mức đóng cửa trên ngưỡng mức kháng cự 1.900 USD/ounce. Mục tiêu giá giảm trong ngắn hạn tiếp theo là đẩy giá vàng xuống dưới mức hỗ trợ kỹ thuật vững chắc cũng là mức giá thấp nhất tháng 5 là 1.785 USD/ounce.

Ở thị trường trong nước, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 68-69,02 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua.

Vàng Doji niêm yết giá vàng ở mức 68-69 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng chiều mua vào và 200.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên liền trước.

Phú Quý SJC niêm yết giá vàng ở mức 68,05-68,95 triệu đồng/lượng, tương đương so với chốt phiên gần nhất.

