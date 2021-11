Giá vàng hôm nay 17/11: Vàng trong nước tăng như lên đồng, 1 ngày tăng hơn 1 triệu đồng

Thứ Tư, ngày 17/11/2021 09:04 AM (GMT+7)

Giá vàng trong nước tăng dữ dội, tăng hơn 1 triệu đồng chỉ trong 1 phiên giao dịch.

Thời điểm 8h45 sáng 17/11 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đứng ở mức 1.854 USD/ounce, giảm 8 USD/ounce so với cùng giờ sáng qua. Hôm qua, đã có lúc giá vàng vọt lên tới ngưỡng 1.877 USD/ounce, tuy nhiên đà tăng không giữ được lâu. Vàng dao động trong biên độ rộng, biến động mạnh, khác hẳn phiên đầu tuần.

Những dữ liệu kinh tế của Mỹ vừa được công bố cho thấy báo cáo doanh số bán lẻ tháng 10 với mức tăng 1,7% so với tháng 9, so với kỳ vọng tăng 1,5%. Doanh số bán hàng đã tăng 0,7% trong tháng 9 so với tháng 8. Sản xuất công nghiệp của Mỹ trong tháng 10 cũng cao hơn dự kiến, tăng 1,6% so với kỳ vọng tăng 0,8%. Tuy nhiên những báo cáo này tạm thời chưa có tác động lớn đến thị trường kim loại quý.

Sự sụt giảm của giá vàng chủ yếu do đà phục hồi của chỉ số đô la Mỹ lên mức cao nhất trong 15 tháng. Dữ liệu kinh tế Mỹ tốt lên, đồng USD tăng giá, lãi suất trái phiếu và cổ phiếu tại Mỹ nóng lên khiến dòng tiền chảy vào vàng bị hạn chế.

Một thông tin khác hỗ trợ giá vàng là giá bitcoin đêm qua giảm hơn 5%. Nhưng hạn chế đà tăng của kim loại quý là lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng mạnh lên 1,605%.

Các nhà phân tích hiện cho rằng, lạm phát so với lãi suất thực, cùng với một số yếu tố kỹ thuật có thể tiếp tục đẩy giá vàng đi lên. Theo đó, giá vàng có thể vượt trội hơn chỉ số S&P 500 khoảng 20% khi mối đe dọa lạm phát đình trệ trở thành hiện thực. Tiếp sau đó, những lo ngại về tăng trưởng kinh tế cùng với lạm phát gia tăng, có thể đẩy lợi suất thực tế trái phiếu kho bạc xuống mức thấp kỷ lục.

Mối tương quan cao giữa lợi suất thực và vàng cho thấy vàng miếng hiện đang bị định giá thấp. Các tín hiệu giao dịch dựa trên đường trung bình động 20 tuần đang cho thấy một đợt tăng giá đột phá tiềm năng trong năm tới.

Giá vàng hôm nay giảm nhẹ

Tại thị trường trong nước, chỉ trong phiên hôm qua, giá vàng đã nhảy vọt từ 570.000 đồng/lượng đến 1,2 triệu đồng/lượng tại các hệ thống kinh doanh trên toàn quốc. Đây là phiên tăng mạnh nhất trong “sóng” tăng của giá vàng SJC, nâng tổng mức tăng lên hơn 3,3 triệu đồng trong 9 phiên.

Đến thời điểm này, giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá ngân hàng là khoảng 10,7 triệu đồng/lượng, chưa kể thuế, phí.

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 60,95-61,72 triệu đồng/lượng, giảm 150.000 đồng/lượng chiều mua vào và 100.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên hôm trước.

Vàng Doji niêm yết giá vàng ở mức 60,5-61,5 triệu đồng/lượng, giảm 250.000 đồng/lượng chiều mua vào và 400.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Phú Quý SJC niêm yết giá vàng ở mức 60,8-61,5 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng chiều mua vào và 400.000 đồng/lượng chiều bán ra so với phiên liền trước.

