Giá vàng biến động mạnh ngày vía Thần tài, “lộ diện” người dậy từ 1 giờ sáng đi xếp hàng mua vàng

Hôm nay, ngày 7/2/2025 là ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng âm lịch). Vào ngày này, nhiều người thường có thói quen mua vàng để cầu may bởi vàng luôn được coi là biểu tượng của sự may mắn, thịnh vượng.

Ngay từ khi trời còn chưa sáng, các cửa hàng kinh doanh vàng trên phố Trần Nhân Tông (Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã bật đèn sáng rực rỡ chờ đón những vị khách đầu tiên đến xếp hàng mua vàng.

Ghi nhận của PV vào lúc 5h sáng ngày 7/2/2025, mặc dù một số cửa hàng đã mở cửa, xếp ghế để đón khách nhưng phố vàng vẫn rất thưa vắng, hầu như chỉ có 1-2 cửa hàng có lác đác vài khách đến xếp hàng, trái ngược so với mọi năm.

Là người có mặt đầu tiên đến xếp hàng mua vàng tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu, anh Nguyễn Huy Quyết (áo đỏ), trú tại Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, để được là người mua vàng đầu tiên, anh phải dậy từ 1 giờ sáng và di chuyển đến cửa hàng vàng.

“Hơn chục năm nay, năm nào tôi cũng đi mua vàng vào ngày này để cầu may. Mọi năm toàn xếp thứ 2 hoặc thứ 3 nên năm nay tôi quyết tâm dậy sớm để là người xếp hàng đầu tiên”, anh Quyết cho hay.

Hơn 15 năm là người đến xếp hàng đầu tiên nhưng năm nay, ông Tô Hoà Bình (69 tuổi), trú tại Đống Đa (Hà Nội) lại là người xếp hàng thứ 2 sau anh Hùng, mặc dù ông dậy từ 3h kém 5 phút sáng và di chuyển đến cửa hàng vào lúc 3h15 sáng nay.

“Cảm giác là một trong những người đầu tiên mua được vàng vào ngày này rất vui. Mọi năm tôi mua 2 chỉ, năm nay thì tôi mang 34 triệu đồng đi, dự kiến là mua 3 chỉ. Năm nào mua xong tôi cũng mang về cất vào két, thấy gia đình mạnh khoẻ, vợ chồng hoà thuận, con cái thành đạt, hạnh phúc cả năm là may rồi”, ông Bình nói.

Theo ông Bình, năm nay, mặc dù đã gần 6 giờ sáng nhưng nhiều cửa hàng vẫn vắng vẻ và vắng hơn mọi năm rất nhiều.

“Như năm ngoái, 5 giờ sáng đã có khoảng hơn 100 người ngồi xếp hàng nhưng năm nay thì mới có 4-5 người. Vắng chưa từng thấy”, ông Bình nhận định.

Cũng là người đến xếp hàng lấy số đầu tiên của cửa hàng bên cạnh, ông Nguyễn Gia Hùng (52 tuổi), trú tại Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, nhà ông cách đây 5km, ông đến đây vào lúc hơn 5h và may mắn là người xếp hàng đầu tiên.

“Tôi mua vàng vào ngày Thần Tài từ năm 2009 đến nay. Mỗi năm mua tối thiểu 1 lượng vàng. Số vàng mua đầu tiên chỉ hơn 20 triệu đồng/lượng, đến giờ gấp hơn 4 lần nhưng tôi vẫn không bán mà cất trong nhà lấy may. Không biết may hay không nhưng tôi nghĩ cứ năm nào cũng mua được vàng là may rồi”, ông Hùng bộc bạch.

Gần đến giờ mở cửa, 6h30, lượng khách hàng kéo đến các cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu ngày một đông.

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, lúc 6h30, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng ở mức 86,4-89,6 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm tới 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, giảm 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn Vàng Rồng Thăng Long được đơn vị này niêm yết ở mức 86,4-89,95 triệu đồng/lượng, giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên mở cửa đầu giờ sáng qua.

Chỉ sau 5 phút, những chỉ vàng đầu tiên đã được bán ra cho khách hàng đến sớm.

Tuy nhiên, một số cửa hàng khác vẫn khá thưa vắng, thậm chí nhiều cửa hàng không có bóng khách nào. Do thời tiết mưa và lạnh nên dự kiến vào buổi trưa, chiều, lượng khách tới mua bán sẽ đông hơn.

Nhiều người có thói quen mua vàng vào ngày Thần Tài đầu năm với mong muốn rước lộc vào nhà. Bởi vì, họ tin rằng, việc sở hữu vàng không chỉ giúp tích lũy an toàn, sinh lời bền vững mà còn mang lại tài lộc dồi dào và vận may trong suốt cả năm. Tại thời điểm 10h sáng nay 7/2, vàng SJC niêm yết giá 86,8-90,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). So với kết phiên 6/2, giá mua vào tăng 400.000 đồng/lượng, giá bán ra tăng 700.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua. Chênh lệch giữa mua vào – bán ra lên tới 3,5 triệu đồng. Tương tự, vàng Phú Quý SJC đồng thuận tăng ở cả chiều mua vào và bán ra, sáng nay Phú Quý SJC niêm yết giá 86,8-90,3 triệu đồng/lượng, tăng 300.000-500.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra) so với chốt phiên ngày 6/2. Tuy nhiên, so với mức đỉnh hôm qua tại 90,7 triệu đồng/lượng, giá vàng miếng vẫn giảm nhẹ. Giá vàng nhẫn sáng nay niêm yết 86,4-89,5 triệu đồng/lượng, giảm 500.000-400.000 đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch mua vào – bán ra 3,1 triệu đồng.