Giá vàng bất ngờ “lao dốc”, người dân đội mưa đi bán, cửa hàng “mua chịu” vàng của khách

Sau 3 ngày tăng giá liên tiếp lên vượt mốc 91 triệu đồng/lượng, giá vàng trong nước hôm nay, 6/2/2025 quay đầu giảm. Tuy nhiên, trên phố vàng Trần Nhân Tông (Hai Bà Trưng, Hà Nội), người dân vẫn lũ lượt kéo nhau đi mua bán, bất chấp trời mưa và lạnh.

Ngay từ sáng sớm, tại một số cửa hàng kinh doanh vàng lớn, người dân lũ lượt kéo nhau đến xếp hàng, chật kín cửa hàng vàng.

Thậm chí, có người còn mặc cả áo mưa bước vào xếp hàng “chiếm chỗ”.

Vào lúc 10h40 sáng nay, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng SJC ở mức được 87,7-90,7 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Vàng nhẫn Vàng Rồng Thăng Long niêm yết ở mức 87,8-90,65 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 400 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào, giảm 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với đầu giờ sáng nay.

Càng về trưa, khách đến mua bán ngày một đông, xếp hàng dài bên ngoài cửa và đứng chật kín bên trong cửa hàng.

Đa số, khách hàng chọn mua vàng Thần Tài và vàng trang sức lấy may đầu năm.

Giá vàng hiện tại đang ở mức quá cao nên đa số khách hàng lựa chọn mua từ 0,5 chỉ vàng.

Có mặt ở cửa hàng vàng vào lúc 10h30, ông Tĩnh, trú tại Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, hầu như năm nào ra Tết ông cũng đi mua vàng cầu may. Loại vàng ông chọn mua thường là vàng Thần Tài có chế tác hình linh vật của năm.

“Năm nào tôi cũng mua vào ngày mùng 9 tháng Giêng âm lịch rồi mang về, hôm sau bày lên mâm cúng Thần Tài để cầu may. Không biết may hay không nhưng có thờ có thiêng, có kiêng có lành, mình mua để mang về cái an tâm cho mình. Đắt mấy cũng mua”, ông Tĩnh nói.

Theo hoá đơn, một chỉ vàng Thần Tài được ông Tĩnh mua với giá 9,03 triệu đồng, thêm tiền công chế tác gần 1,7 triệu đồng.

Không mua vàng vào ngày này, bà Thành, trú tại Hoàng Mai (Hà Nội) lại chọn mang vàng đi bán.

“Lúc nào có tiền dư dả tôi lại đi mua, có chỉ giá chưa đến 4 triệu đồng, giờ mới mang bán. Tuy nhiên, cửa hàng nhận vàng trước rồi viết giấy hẹn trả tiền vào buổi chiều vì hết tiền mặt”, bà Thành nói.

Tương tự, ngồi xếp hàng chờ vào bán vàng, ông Bùi Thanh Hiệu, trú tại Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, chiều hôm qua, ông đi bán vàng ở một cửa hàng có thương hiệu khác, họ cầm vàng trước, hẹn tuần sau mới trả tiền.

“Hôm nay thì tôi đi bán ở đây vào buổi sáng, cửa hàng viết giấy hẹn chiều đến lấy tiền vì hết tiền mặt”, ông Hiệu thở dài.

Theo quan sát của PV, càng về trưa và chiều, lượng người đến giao dịch ngày càng đông, người mua chỉ mua 1-2 chỉ nhưng người bán lại “ôm đống vàng” lên tới vài lượng, thậm chí vài chục lượng đi bán. Vì vậy, một số cửa hàng kinh doanh vàng lớn thông báo hết tiền mặt, viết giấy hẹn ngày trả tiền sau cho khách đến bán trên 1 lượng vàng.

Tính đến 14h ngày 6/2/2025, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 2.860,37 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá của ngân hàng, giá vàng thế giới ở mức 88,2 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế, phí, thấp hơn giá vàng trong nước 2,5 triệu đồng/lượng.

Dự kiến, từ giờ đến ngày mai, lượng người đến mua bán sẽ ngày càng đông đúc, nhộn nhịp bởi tâm lý chốt lời của nhà đầu tư cùng với thói quen mua vàng cầu may ngày Vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng âm lịch) của người dân.