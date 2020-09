Thịt heo giá cao còn kéo dài

Thứ Ba, ngày 08/09/2020 14:30 PM (GMT+7)

Giá thịt heo có xu hướng giảm nhưng vẫn còn đứng ở mức rất cao so với bình thường

Ngày 7-9, ông Nguyễn Ngọc An, Tổng Giám đốc Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (VISSAN), cho biết công ty đã có văn bản đề xuất với Sở Tài chính TP HCM giảm giá các mặt hàng tham gia chương trình bình ổn thị trường với mức giảm từ 5%-8% do những ngày gần đây giá heo hơi VISSAN mua vào ở mức 78.000 - 78.500 đồng/kg.

Giảm nhưng vẫn cao

Ở lần thay đổi giá gần nhất vào giữa tháng 6 vừa qua, VISSAN căn cứ vào giá heo hơi mua vào là 83.000 đồng/kg. Như vậy, so với mức giá đỉnh hồi tháng 5 vừa qua, giá heo hơi đã giảm 20.000 - 25.000 đồng/kg. Giá thịt heo bán lẻ cũng giảm tương ứng nhưng vẫn còn rất cao so với trước đây.

Bà Trần Thanh Hoa (ngụ quận Phú Nhuận, TP HCM) cho hay trước đây hầu như ngày nào gia đình bà cũng ăn thịt heo hoặc nấu canh từ nước hầm xương nhưng gần một năm nay, giá thịt cao quá nên phải giảm bớt. "Mấy hôm rồi nghe giá thịt giảm nhưng ra chợ vẫn thấy những phần thịt ngon như ba rọi, sườn non giá lên tới 170.000 - 200.000 đồng/kg, nạc 120.000 - 130.000 đồng/kg. Hôm nào ăn thịt heo là tôi gần như không còn tiền để mua thêm món gì khác cho gia đình" - bà Hoa than thở.

Giá heo cao không chỉ làm khổ bà nội trợ mà doanh nghiệp (DN) bán lẻ cũng khó khăn. Ông Nguyễn Ngọc An cho biết trong 6 tháng đầu năm, riêng mảng tươi sống, VISSAN đã lỗ 87 tỉ đồng do giá heo hơi quá cao trong khi giá bán lẻ phải bình ổn. "Xu hướng giá heo hơi sắp tới phải chờ thêm khoảng 10 ngày nữa, tức hết tháng 7 âm lịch, mới có thể dự báo được. Tuy nhiên, trường hợp tốt nhất theo kỳ vọng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là giá heo hơi về mức 70.000 đồng/kg cuối năm nay thì vẫn ở mức cao, khó khăn cho người tiêu dùng và đơn vị bán lẻ" - ông An nhìn nhận.

Ông Phạm Đức Bình - Giám đốc Công ty TNHH Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam - cũng cho hay mảng bán lẻ thịt heo của DN giảm đến 50% vì giá cao khiến nhiều người tiêu dùng quay lưng.

Giá thịt heo cao làm khổ bà nội trợ

Chưa giảm giá trong ngắn hạn

Một báo cáo của Công ty Nghiên cứu thị trường Ipsos vừa công bố mới đây có nhận định do ảnh hưởng dịch tả heo châu Phi, dự kiến đến tháng 10 năm nay, Việt Nam vẫn thiếu 1 triệu con heo. Bước sang năm 2021, khoảng cách cung cầu dần thu hẹp nhưng tình hình vẫn khó. Dự báo đến tháng 4, lượng heo thiếu hụt vẫn ở mức 720.000 con và tháng 10-2021 là 200.000 con.

Ông Quách Phong, Giám đốc Bộ phận Tư vấn Ipsos, giải thích khái niệm "thiếu thịt heo" là căn cứ vào lượng tiêu thụ thịt heo. Cụ thể, vào thời điểm tháng 4-2019, lượng thịt heo tiêu thụ của người Việt bình quân gần 29 kg/người/năm thì đến tháng 4-2020 chỉ còn gần 25 kg/người/năm nên gọi là thiếu. "Người tiêu dùng đã và đang tạm thời sử dụng thịt gia cầm, thịt bò và hải sản thay cho thịt heo. Về lâu dài, nếu giá thịt heo vẫn cứ cao, chắc chắn họ sẽ chuyển hẳn sang loại thực phẩm rẻ tiền hơn" - ông Phong nhìn nhận.

Cũng theo ông Phong, do nguồn cung thịt heo vẫn chưa bình thường như trước đây nên giá thịt heo neo ở mức cao là điều dễ hiểu. Ngoài yếu tố cung cầu, do dịch bệnh, chi phí chăn nuôi heo cao hơn trước cũng dẫn đến việc giá heo cao, chưa thể về mức bình thường như trước đây trong ngắn hạn được.

Trong khi đó, ông Phạm Đức Bình lại nhìn nhận vấn đề giá thịt heo phụ thuộc lớn vào thái độ của người tiêu dùng. "Tôi cho rằng giá thịt heo giảm trong thời gian qua có yếu tố quan trọng là người tiêu dùng bớt mua do thu nhập sụt giảm vì Covid-19. Họ đang dần chấp nhận thịt heo nhập khẩu vì giá thấp hơn 30% hoặc thịt gà, cá nuôi… Nhờ đó, cung cầu mặt hàng thịt heo có thể sớm cân đối và giá giảm về mức phù hợp" - ông Bình nhận xét.

Cũng theo ông Bình, về dài hạn, ngành chăn nuôi heo Việt Nam phải hạ giá thành để cạnh tranh sòng phẳng với thịt nhập khẩu. Nếu ai không hạ được giá thành thì tốt nhất nên bỏ nghề vì quyền lợi của 100 triệu người tiêu dùng quan trọng hơn nhóm những người trong ngành chăn nuôi heo. "Không thể cứ nuôi heo giá cao rồi bắt người tiêu dùng phải mua vì phân công lao động hiện nay không còn bó hẹp trong phạm vi quốc gia mà đã mở rộng ra toàn cầu. Do đó, DN chỉ nên sản xuất những mặt hàng mà mình có lợi thế, giá rẻ" - ông Bình thẳng thắn.

Theo Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn, lượng heo về chợ ngày 7-9 đạt 4.279 con (khoảng 321 tấn), giá heo mảnh loại 1 là 103.000 đồng/kg, loại 2 là 93.000 đồng/kg, tương đương những ngày trước đây nhưng tiêu thụ khá chậm.

Chăn nuôi heo lãi lớn

Giá heo tăng cao trong thời gian dài đã giúp nhiều DN chăn nuôi ghi nhận kết quả kinh doanh hết sức khả quan. Tại cuộc họp tổng kết kết quả kinh doanh của tháng 7 và 8 vừa qua, ban điều hành Tập đoàn Dabaco Việt Nam đánh giá tình hình kinh tế tiếp tục khó khăn do dịch Covid-19 tái bùng phát tại Việt Nam từ tháng 7 sau một thời gian dài được kiểm soát. Đối với ngành chăn nuôi, dịch tả heo châu Phi vẫn còn là một thách thức lớn ảnh hưởng đến tốc độ tái đàn. Tuy nhiên, trong tháng 7 và 8, Dabaco vẫn lãi ròng hơn 260 tỉ đồng, lũy kế 8 tháng năm 2020 đạt doanh thu gần 9.000 tỉ đồng và đạt mức lãi ròng 1.011 tỉ đồng.

Hiệu quả kinh doanh của Dabaco nằm ở hệ thống chăn nuôi heo thịt phát triển theo đúng định hướng và cung cấp sản lượng heo hơi ổn định, đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Hay như Công ty CP Chăn nuôi Phú Sơn (tỉnh Đồng Nai), dù không có trong danh sách 16 DN có đàn heo lớn nhất cả nước nhưng vẫn ghi nhận được 102 tỉ đồng doanh thu và 53 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế trong 6 tháng đầu năm 2020. Với kết quả trên, công ty đã thực hiện 89% kế hoạch doanh thu và vượt 77% kế hoạch lợi nhuận.

Tương tự, Công ty Phát triển chăn nuôi Hòa Phát thuộc Tập đoàn Hòa Phát ghi nhận doanh thu từ chăn nuôi và nông nghiệp đạt 5.043 tỉ đồng, tăng trưởng 42%. DN này có tổng đàn heo thịt đạt 103.170 con, theo báo cáo của Cục Chăn nuôi.

