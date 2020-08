Giá thịt lợn tại chợ đồng loạt giảm giá, tại sao các bà nội trợ vẫn thờ ơ?

Thứ Tư, ngày 19/08/2020 13:32 PM (GMT+7)

Giá heo hơi ngày18/8 ghi nhận giảm nhẹ trên cả 3 miền, tuy nhiên tại chợ dân sinh giá thịt lợn vẫn ở mức cao so với các loại thực phẩm khác.

Theo ghi nhận, giá lợn hơi hôm nay tại miền Bắc giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg so với 17/8, dao động trong khoảng từ 82.000 - 86.000 đồng/kg.

Dù giá lợn hơi, thịt lợn đã hạ nhiệt nhưng nhiều tiểu thương vẫn than ế ẩm vì người tiêu dùng còn "quay lưng"

Cụ thể, tại tỉnh Lào Cai, Yên Bái giá lợn hơi giảm 2.000 đồng/kg xuống 84.000 đồng/kg. Tương tự, tỉnh Phú Thọ giá lợn hơi cũng giảm 2.000 đồng/kg xuống mức 82.000 đồng/kg; Tại tỉnh Vĩnh Phúc, Hưng yên, Tuyên Quang, Hà Nam giá lợn hơi 18/8 đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg xuống mức 83.000 - 84.000 đồng/kg; Tại Hà Nội, giá lợn hơi cũng giảm nhẹ 1.000 đồng/kg xuống mức 82.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay không thay đổi nhiều so với 17/8, thương lái thu mua trong khoảng 79.000 - 87.000 đồng/kg. Quảng Ngãi là địa phương có mức giảm sâu nhất, với 2.000 đồng/kg xuống còn 79.000 đồng/kg trong ngày hôm nay. Trong khi đó, các tỉnh khác vẫn neo cao ở ngưỡng 85.000 - 86.000 đồng/kg.

Giá heo hơi 18/8 tại các tỉnh miền Nam lại có xu hướng tăng nhẹ, dao động trong khoảng từ 80.000 - 87.000 đồng/kg. Cụ thể, tại tỉnh Bạc Liêu giá heo hôm nay báo tăng 2.000 đồng/kg lên mức 86.000 đồng/kg; Tại tỉnh Cần Thơ, Long An, TP Hồ Chí Minh giá heo hôm nay đều giảm nhẹ 1.000 đồng/kg xuống mức 82.000 đồng/kg, 85.000 đồng/kg và 86.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại không thay đổi.

Có thể thấy, so với mức giá kỷ lục 100.000 đồng/kg thì hiện nay giá lợn hơi đã giảm 15.000 - 20.000 đồng/kg. Lợn hơi hạ nhiệt, giá thịt lợn tại các chợ dân sinh cũng giảm từ 10.000 – 20.000 đồng/kg tùy loại. Tuy nhiên, so với các loại thực phẩm khác (nhóm cung cấp đạm) thì giá thịt lợn hiện vẫn đang ở mức cao. Do đó, các bà nội trợ đã chủ động chuyển sang dùng những loại thực phẩm khác như: tôm cá, gà vịt hoặc chấp nhận dùng thịt lợn đông lạnh nhập khẩu có giá thấp hơn.

Tại Hà Nội, khảo sát một số chợ truyền thống như: chợ Kim Liên, chợ Thành Công,... cho thấy giá thịt giảm từ: 10.000- 20.000 đồng/kg. Cụ thể thịt nạc vai, thịt ba chỉ, chân giò là các phần bán chạy nhất giảm còn: 160.000 đồng/kg, sườn non: 150.000 đồng/kg, thịt mông: 140.000 đồng/kg.

Bà Lê Thị Quý, quận Thanh Xuân cho biết giá lợn hơi tuy có giảm nhưng giá thịt lợn đến tay người tiêu dùng vẫn còn cao.

“So với lúc đỉnh điểm, hiện giá thịt lợn đã giảm khá nhiều, nhưng vẫn còn đắt đỏ khi so với các loại thực phẩm khác. Gia đình tôi vẫn ưu tiên dùng các loại thức ăn khác, như thịt bò, tôm, cá, gà, vịt,… vừa rẻ hơn vừa chế biến được nhiều món ngon”- bà Quý nói.

Ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NNPTNT) nhận định, nguồn cung thịt lợn về cơ bản đã tạm ổn, nhờ vậy giá lợn gần đây tương đối ổn định và có chiều hướng giảm.

Báo cáo của các sở NNPTNT địa phương cho thấy đã tái đàn được khoảng 80% so với tổng đàn thời điểm trước dịch. Dự kiến từ cuối quý này sang đầu quý sau, nguồn cung thịt lợn, nhất là sản phẩm lợn tái đàn sẽ đáp ứng được cơ bản nhu cầu tiêu dùng thịt lợn trên thị trường. Khi đó giá thịt lợn sẽ hạ nhiệt và dần ổn định trở lại ở mức hợp lý.

