Loạt ô tô giảm giá mạnh tháng cuối năm, có mẫu giảm 250 triệu đồng

Chương trình ưu đãi lệ phí trước bạ của Chính phủ đã kết thúc từ cuối 11, tuy nhiên trong tháng cuối cùng của năm 2024, nhiều mẫu xe tiếp tục được các hãng xe, đại lý giảm giá mạnh để kích cầu tiêu dùng.

Theo đó, trong tháng 12, Honda kết hợp cùng các đại lý giảm giá hàng loạt xe bằng hình thức ưu đãi lệ phí trước bạ hoặc tiền mặt. Dẫn đầu mức giảm là Honda Accord với 250 triệu đồng tiền mặt, mẫu xe Honda City cũng được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, tương đương khách mua xe tiết kiệm được khoảng 25-28 triệu đồng.

Honda là hãng xe có ưu đãi cao nhất trong tháng 12 với mức giảm giá tới 250 triệu đồng

Mẫu xe Honda CR-V được các đại lý ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, trừ bản hybrid. Cộng thêm phụ kiện, giá xe giảm khoảng hơn 100 triệu đồng. Mẫu xe Honda BR-V cũng được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ. Mức giảm chi phí lăn bánh của cả hai khoảng 35 triệu đồng.

Tương tự, Toyota Việt Nam tiếp tục áp dụng ưu đãi kép cho nhiều mẫu xe trong tháng cuối năm. Theo đó, Toyota Việt Nam áp dụng ưu đãi đến 100% lệ phí trước bạ và hỗ trợ lãi vay từ 6,49% một năm cho khách mua dòng xe Veloz Cross và Avanza Premio. Theo đó, phiên bản hưởng ưu đãi cao nhất là Veloz Cross Top với 66 triệu, bản CVT là 64 triệu. Avanza Premio CVT được giảm 60 triệu và bản số sàn giảm 56 triệu đồng.

Mẫu xe Toyota Vios cũng được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, tương đương giá trị 23-27 triệu đồng. Hai mẫu SUV đô thị nhập khẩu là Toyota Yaris Cross và Toyota Corolla Cross cũng được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ. Theo đó, giá trị ưu đãi của Yaris Cross sẽ dao động từ 32,5 triệu đến 38,3 triệu đồng cho 2 phiên bản. Khách mua xe Toyota Corolla Cross được giảm giá 41 triệu đồng.

Trong tháng 12, hãng xe Subaru Forester tiếp tục giảm giá, khuyến mại mạnh cho các mẫu xe. Theo đó, phiên bản 2.0 i-S EyeSight nhận ưu đãi cao nhất 230 triệu đồng. Mức ưu đãi 170 triệu đồng được áp dụng cho Subaru Forester 2.0 i-L EyeSight. Phiên bản 2.0 i-L có mức ưu đãi thấp nhất trong số 3 phiên bản của mẫu SUV cỡ C, với mức giảm 100 triệu đồng so với mức niêm yết.

Subaru Forester tiếp tục ưu đãi hàng trăm triệu đồng cho các mẫu xe bán tại Việt Nam

Hãng xe Skoda của CH Czech cũng đã công bố chương trình ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho cả 2 mẫu SUV Skoda Karoq và Skoda Kodiaq. Như vậy, giá trị khuyến mại dành cho 2 phiên bản Skoda Karoq lần lượt 100 triệu và 109 triệu đồng. Với mẫu SUV cỡ D Skoda Kodiaq, giá trị ưu đãi trong tháng 12 sẽ dao động 119-141 triệu đồng. Cùng với đó, Skoda cho biết khách Việt mua xe trong tháng 12 còn được tặng thêm voucher tiền mặt trị giá 30 triệu đồng. Như vậy, tổng ưu đãi đang áp dụng cho các mẫu SUV tại Việt Nam cao nhất 171 triệu đồng.

Để chiếm thị phần trong tháng cuối cùng của năm, Mitsubishi cũng có khuyến mại cho nhiều mẫu xe. Theo đó, toàn bộ phiên bản Mitsubishi Xpander được áp dụng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, tặng kèm phiếu nhiêu liệu, camera lùi hoặc camera toàn cảnh. Tổng giá trị ưu đãi dao động từ 45 triệu đồng đến cao nhất 76 triệu đồng.

Trừ phiên bản GLX, tất cả phiên bản Mitsubishi Xforce còn lại được khuyến mại phiếu nhiên liệu tối thiểu 10 triệu đồng ở phiên bản Ultimate 2 tone màu và cao nhất 25 triệu đồng, áp dụng cho phiên bản Exceed và Premium.

Tổng giá trị ưu đãi dành cho mẫu Attrage trong tháng 12 dao động từ 10,5 triệu đồng đến cao nhất 46 triệu đồng. Dòng bán tải Mitsubishi Triton cũng được áp dụng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ và quà tặng 10 triệu đồng. Tổng giá trị ưu đãi từ 30 triệu đồng ở phiên bản 2WD AT GLX và cao nhất 38 triệu đồng ở phiên bản 4WD AT Athlete.

Chỉ duy nhất phiên bản 2.0 CVT của Mitsubishi Outlander có ưu đãi trong tháng 12. Mẫu SUV cỡ C được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tặng kèm phiếu nhiên liệu và camera toàn cảnh với tổng giá trị ưu đãi 72 triệu đồng.

