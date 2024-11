Loạt ô tô giảm giá mạnh, có mẫu giảm hơn 200 triệu đồng

Trong tháng cuối chính sách ưu đãi lệ phí trước bạ cho xe lắp ráp trong nước (Nghị định 109) được áp dụng, hãng xe Honda giảm giá cho các dòng xe nhập để tăng tính cạnh tranh. Theo đó, mẫu Honda BR-V giảm giá bằng hình thức ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm khoảng 33-35 triệu đồng. Tương tự mẫu Honda HR-V cũng được giảm 35-43 triệu đồng. Giảm giá mạnh nhất trong tháng 11 của Honda là mẫu sedan cỡ D, Accord với mức giảm lên tới 220 triệu đồng để xả hàng tồn kho. Hiện mẫu xe này đang được giao dịch ở mức chỉ còn 1,099 tỷ đồng.

Loạt mẫu xe của Honda được giảm giá từ vài chục triệu đồng đến 220 triệu đồng

Trong tháng 11, hầu hết các dòng xe của Mitsubishi, từ sedan đến SUV đều được hỗ trợ 50-100% lệ phí trước bạ, tùy phiên bản. Hai phiên bản Premium và Exceed của dòng Mitsubishi Xforce có chung mức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Khách mua xe giai đoạn này tiết kiệm được một khoản 32-34 triệu đồng chi phí lăn bánh.

Phiên bản AT Premium của Xpander, cũng có mức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm 33 triệu đồng. Hai bản còn lại không được hãng khuyến mãi nhưng đại lý giảm cho khách 10-15 triệu đồng để kích cầu.

Mẫu sedan cỡ B, Mitsubishi Attrage giảm giá bằng mức ưu đãi lệ phí trước bạ 50-100%. Mức giảm chi phí lăn bánh cho dòng xe này khoảng 24-38 triệu đồng. Trong khi đó, mẫu bán tải thế hệ mới Triton có mức giảm 20-28 triệu đồng. Mẫu Outlander khuyến mãi gói phụ kiện 40 triệu đồng. Dòng xe có mức khuyến mãi cao nhất của Mitsubishi là Pajero Sport. Với mức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, xe có mức giảm chi phí lăn bánh từ 148-155 triệu đồng.

Trong cuộc chiến giành thị phần, hãng Ford cũng giảm giá bằng hình thức hỗ trợ lệ phí trước bạ cho hầu hết sản phẩm. Trừ phiên bản Ranger Raptor, những bản còn lại của Ford Ranger đều có chung mức ưu đãi 50% lệ phí trước bạ tương đương mức giảm giá từ 20-37 triệu đồng.

Mẫu Territory cũng có mức ưu đãi chung 50% lệ phí trước bạ cho tất cả phiên bản tương đương mức giảm khoảng 40-55 triệu đồng tùy địa phương lăn bánh. Ở dòng SUV cỡ D, Ford Everest được đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản Ambiente (1,099 tỷ đồng), tương đương mức giảm khoảng hơn 100 triệu đồng. Các bản còn lại giảm tiền mặt 22 triệu đồng. Mẫu xe Ford Explorer cũng được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cho các bản màu xanh, đỏ bán chậm. Mức giảm tương đương khoảng 100 triệu đồng. Các màu trắng, đen giảm trực tiếp tiền mặt 50 triệu đồng.

Mẫu Ford Explorer được giảm giá từ 50 đến 100 triệu đồng

Là một trong những mẫu xe ăn khách nhất từ đầu năm, Toyota Vios đang được ưu đãi phí trước bạ từ 23, 25 và 27 triệu đồng cho 3 phiên bản E-MT, E-CVT và G-CVT. Cùng với đó, những cái tên như Veloz Cross, Avanza Premio hay Yaris Cross tiếp tục được giảm 50% phí trước bạ. Tổng giá trị khuyến mại dao động 33-41 triệu đồng tùy dòng xe và phiên bản.

Hai mẫu MPV Veloz Cross và Avanza Premio cũng nằm trong danh sách áp dụng ưu đãi phí trước bạ tháng 11. Nhờ đó, khách hàng mua Veloz Cross sẽ tiết kiệm khoảng 64-66 triệu đồng, trong khi khách hàng mua Avanza Premio tiết kiệm khoảng 28 đến 30 triệu đồng.

Tương tự, trong tháng 11, khách hàng đặt mua 2 mẫu sedan của Kia bao gồm K3 và K5 cũng được áp dụng ưu đãi phí trước bạ của Chính phủ và giảm giá tiền mặt từ nhà sản xuất. Cụ thể, khách hàng đặt cọc và hoàn tất thanh toán K5 2 phiên bản Premium và Luxury được tặng một năm bảo hiểm vật chất. Phiên bản GT-Line được giảm 20 triệu đồng, đưa giá bán về mức 979 triệu đồng. Mẫu sedan cỡ C, K3 đang được giảm giá lên đến 25 triệu đồng đối với bản 1.6 Turbo. Phiên bản 2.0 Premium cũng được ưu đãi tiền mặt 10 triệu đồng.

Mẫu sedan C 200 Avantgarde Plus của Mercedes-Benz Việt Nam đang được hưởng ưu đãi phí trước bạ lên đến 50% trong tháng 11. Cụ thể, bên cạnh ưu đãi 50% phí trước bạ từ Chính phủ, khách hàng mua C 200 Avantgarde Plus số VIN 2023 cũng được giảm thêm 50% phí trước bạ từ nhà sản xuất, trị giá dao động 79,95-95,94 triệu đồng tùy nơi đăng ký.

Những chính sách kích cầu từ chính phủ và hãng xe giúp doanh số bán hàng của ô tô mới tăng mạnh. Báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho thấy doanh số toàn thị trường trong tháng 9 đạt 36.585 xe, tăng trưởng 45% so với kỳ báo cáo tháng 8 và cao hơn 44% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh số các hãng đạt 225.583 xe bán ra, trong đó xe lắp ráp đóng góp 113.641 xe, còn doanh số xe nhập khẩu sau 9 tháng là 111.942 xe.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]