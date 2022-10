Hành lá tăng giá chóng mặt, có 2.000 đồng không mua nổi cọng hành

Hằng ngày, bà thường xuyên đi chợ để mua đồ về nấu ăn cho cả gia đình. Thời gian gần đây, bà thấy giá các loại rau gia vị tăng lên đáng kể, hành lá lên đến 60.000 – 70.000 đồng/kg, mùi tàu lên 4.000 – 5.000 đồng/mớ, thì là 5.000 đồng/mớ…

“Giá hành lá khiến tôi bất ngờ nhất. Cách đây khoảng hơn 1 tháng, tôi mua 2.000 hành họ còn bốc cho vài cây, thời gian gần đây họ còn không bán với lý do hành tăng giá, mua ít nhất 5.000 đồng họ mới bán”, bà Liên nói.

Hành lá tại chợ được bán giá dao động từ 60.000 - 70.000 đồng/kg.

Chị Hà (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cũng thở dài khi các mặt hàng rau đợt gần đây đều tăng giá, nhất là hành lá. “Mọi lần mua rau, tôi xin thêm thì được cho thêm 1-2 cây hành. Mấy tuần gần đây, họ bảo phải mua, mà chỉ bán 5.000 đồng, thấp hơn không bán”, chị nói.

Theo khảo sát tại một số chợ khu vực quận Đống Đa, Cầu Giấy, hành lá đang bán ở mức 60.000 – 70.000 đồng/kg, cà chua dao động 40.000 – 50.000 đồng/kg, các loại rau mùi khoảng 5.000 đồng/mớ… Tất cả đều tăng từ 20-30% so với tháng trước.

Lý do tăng giá được các tiểu thương đưa ra là thời gian qua bão lũ, mưa nhiều làm ảnh hưởng đển sản lượng hành lá thu hoạch được tại các tỉnh.

Tại siêu thị, hành được bán giá lên đến 78.000 đồng/kg.

Tại siêu thị Fuji Mart, hành lá đang được bán giá 78.000 đồng/kg, cà chua giá 50.000 đồng/kg…

Theo tìm hiểu, giá hành lá tại Nghệ An, Hà Tĩnh cũng đang tăng giá cao kỷ lục, cao gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, đạt 30.000 – 35.000 đồng/kg bán tại ruộng, có thời điểm khan hàng giá bán còn tăng lên 70.000 đồng/kg.

Chị Đan Lê (Hà Tĩnh) cho biết nhà chị mới trồng hành 4 năm nay, chưa năm nào thấy giá hành lá cao như vậy. “Hôm qua, tôi bán giá 35.000 đồng/kg tại ruộng. Nhà tôi trồng có vài sào nên cũng thu được kha khá”, chị nói.

Theo chị, giá hành tăng cao lại được mùa nên người dân cũng phấn khởi vì thu nhập năm nay tốt. Còn như năm ngoái, giá hành rẻ nên người dân thu chẳng được bao nhiêu.

Không chỉ hành lá, nhiều mặt hàng rau củ quả cũng tăng giá nhẹ trong thời gian gần đây.

Được biết, huyện Can Lộc được xem là "vựa hành" của Hà Tĩnh với diện tích trên 200 ha, trồng nhiều tại các xã Thuần Thiện, Vượng Lộc, Thiên Lộc. Hành lá bắt đầu gieo củ từ tháng 7 và chăm sóc khoảng 3 tháng sẽ cho thu hoạch.

Theo tìm hiểu, do năm nay thời tiết mưa nhiều, đến đầu tháng 10 lại gặp bão nên quá trình sinh trưởng của cây chậm lại, năng suất giảm một nửa. Ngoài ra, diện tích canh tác cũng giảm 30 ha so với năm trước. Trong khi đó, nhu cầu của khách hàng tăng cao nên nguồn cung tạm thời không đủ cầu. Chính vì vậy, giá hành lá năm nay tăng cao hơn so với mọi năm.

