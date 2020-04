Cách ly xã hội phòng Covid-19, khẩu trang y tế giá giảm hơn một nửa vẫn khó bán

Thứ Tư, ngày 08/04/2020 16:30 PM (GMT+7)

Trước nhu cầu về khẩu trang y tế của người dân ngày càng giảm, giới buôn khẩu trang y tế trên các trang chợ mạng đã buộc phải giảm giá bán xuống tới một nửa. Nhiều mối bán khẩu trang y tế thậm chí đưa ra mức giá chỉ còn 6 triệu đồng/thùng.

Từ khi Hà Nội công bố ca nhiễm Covid-19 đầu tiên vào tối ngày 6/3, nhiều người dân thủ đô đã không tiếc tiền và chi cả triệu đồng để mua khẩu trang y tế về cho gia đình dùng dần. Chị Nga (ở Hà Đông) cho biết chị đã chi gần 1 triệu đồng để mua 4 hộp khẩu trang y tế 4 lớp cho cả gia đình.

Giá khẩu trang y tế trên các trạng mạng xã hội đã giảm sâu so với đầu tháng 3/2020

Chị chia sẻ mức giá 200.000 đồng/hộp khẩu trang y tế 4 lớp là rất đắt so với bình thường, nhưng vì mặt hàng này bỗng trở nên khan hiếm, không dễ để mua được ở các nhà thuốc nên đành chấp nhận. Chị còn cho biết trên các chợ mạng, có nhiều người rao bán khẩu trang y tế lên tới 300.000đ đến 350.000đ/hộp loại 50 chiếc. Do đó, mức giá chị mua được vẫn còn khá rẻ so với nhiều người khác.

Tuy nhiên, kể từ đầu tháng 4, khi cả nước thực hiện việc cách ly xã hội theo đúng yêu cầu của Chỉ thị số 16/CT-TTg, bảo đảm giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng. Người dân hạn chế việc ra đường tối đa nên nhu cầu về mua khẩu trang y tế của người dân cũng giảm rõ rệt.

Chị Duyên (ở Hà Đông, Hà Nội) cho biết chị cũng từng mua 2 hộp khẩu trang y tế với giá 250.000đ/hộp, nhưng thời gian qua gia đình chị cũng đã mua thêm khẩu trang vải và khẩu trang vải kháng giọt bắn, kháng khuẩn 3 lớp về sử dụng thêm. Do đó, việc sử dụng khẩu trang y tế cũng đã hạn chế hơn. Hai hộp khẩu trang được chị mua những ngày mới công bố dịch tại Hà Nội vẫn còn rất nhiều. Chị cho biết việc sử dụng các loại khẩu trang vải giặt được nhiều lần nên giúp cả gia đình tiết kiệm được khoản chi phí đáng kể.

Trước việc nguồn cung khẩu trang vải kháng khuẩn ngày càng trở nên dồi dào và nhu cầu về khẩu trang y tế của người dân giảm trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội phòng dịch Covid-19, giới dân buôn khẩu trang y tế trên các chợ mạng đã buộc phải giảm giá bán để đẩy hàng. Theo đó, giá mỗi thùng khẩu trang y tế từ mức đỉnh 15-17 triệu đồng (đầu tháng 3/2020) đã giảm sâu xuống phổ biến ở mức 8-9 triệu đồng/thùng. Thậm chí có người còn rao bán với giá chỉ 6 triệu đồng/thùng.

Những người bán cho biết giá giảm do người dân chuyển sang sử dụng khẩu trang vải nhiều hơn

Trong “nhóm chuyên sỉ, lẻ khẩu trang y tế giá rẻ nhất thị trường” với hơn 220.000 thành viên tham gia, chị Nhi (ở Thanh Hóa) cho biết chị còn 6 thùng khẩu trang y tế loại 4 lớp bán với giá 170.000 đồng/hộp loại 50 chiếc hoặc 7 triệu đồng/thùng (mỗi thùng 50 hộp), hàng có đầy đủ giấy tờ nên khách mua có thể yên tâm. Cũng trong nhóm này, một tài khoản khác rao bán một thùng khẩu trang y tế 4 lớp với đầy đủ giấy tờ lưu hành với giá chỉ 6 triệu đồng.

Chị Nhi cho biết giá khẩu trang y tế đang có xu hướng giảm do nhu cầu của người dân thấp. Nhiều gia đình đã chuyển sang sử dụng các loại khẩu trang vải kháng khuẩn nhiều hơn.

Để hỗ trợ người dân dễ dàng tiếp cận các điểm bán khẩu trang vải kháng khuẩn, kháng giọt bắn, khẩu trang vải thường để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Vụ Thị trường trong nước thời gian qua cũng đã liên tục cập nhật và cung cấp trên cổng thông tin của Bộ Công thương về danh sách các điểm bán khẩu trang vải các loại trên địa bàn một số tỉnh, thành phố.

Trong thời gian tới, lực lượng QLTT cả nước sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ găm hàng, gây khan hiếm giả tạo, hàng giả, hàng nhái trên thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu trong phòng chống dịch như khẩu trang, nước rửa tay khô, vật tư y tế.

Lũy kế từ ngày 31/01 đến ngày 06/4/2020, lực lượng QLTT cả nước đã kiểm tra, giám sát, xử lý 7.689 cơ sở, với tổng số tiền phạt vi phạm hành chính 3,2 tỷ đồng.

