Xiêu lòng trước vẻ đẹp mộc mạc, cổ kính như bức tranh của phố cổ Hội An

Hội An - nơi làm mới tinh thần sau chuỗi ngày làm việc vất vả

Sinh sống, học tập và làm việc giữa chốn thành thị tấp nập nên cô nàng Phạm Mai Linh muốn một lần được tìm về với nhịp sống bình yên, nhẹ nhàng. Cô gái tuổi 20 này từng mơ ước đến cuộc sống hàng ngày của phố Hội bé nhỏ sẽ an yên như thế nào? Vì thế, Hội An là điểm đến tuyệt vời để làm mới lại tinh thần của cô nàng sau chuỗi ngày làm việc vất vả.

Mai Linh lần đầu đến Hội An một mình.

Sở dĩ Mai Linh lựa chọn Hội An làm điểm đến đầu tiên khi đi du lịch một mình bởi ngày trước, nữ du khách đã biết đến Hội An qua MV “Gửi anh xa nhớ” của Bích Phương. Xem xong MV này, cô gái đã siêu lòng trước vẻ đẹp mộc mạc, cổ kính đẹp như bức tranh của Hội An.

“Mình còn là người yêu thích vẻ đẹp của sự cổ kính, vintage đến thơ mộng nên Hội An chính là điểm đến đầu tiên mình nghĩ tới. Hơn nữa, được biết đến Hội An không những nổi tiếng về cảnh đẹp cổ kính, ẩm thực cũng phong phú và giá cả hợp lý.

Bên cạnh đó, có một thứ khiến mình quyết định xách balo lên và tới Hội An ngay. Thứ khiến mình tò mò đó là cái tên “Cao Lầu”. Thay vì lên mạng tìm hiểu, mình muốn đến tận phố Hội để hỏi người dân về nguồn gốc của cái tên này”, Mai Linh tiết lộ lý do đến với phố cổ yên bình ở miền Trung.

Theo cô gái người Hải Phòng, đây là chuyến đi đầu tiên mà cô nàng quyết định đi du lịch một mình đến nơi xa nên có rất nhiều cảm xúc. Từ lúc bắt đầu bước chân tới Hội An là buổi xế chiều ngắm phố Hội tấp nập người qua lại và hàng quán, Mai Linh cảm thấy nơi đây đúng là địa điểm du lịch nổi tiếng của nước ta nên được nhiều du khách ghé tham quan như thế.

Trong mắt nữ du khách này, Hội An còn xinh đẹp với hàng ngàn chiếc đèn lồng rực rỡ, tạo nên khung cảnh thơ mộng cho phố cổ. Những lúc chiều tà, nét đẹp phố cổ mang nét đẹp thanh bình, êm ả. Nhìn ngắm sông Hoài lững lờ trôi, những chiếc thuyền nhỏ neo đậu ở bến sông, các cô chú chèo thuyền mến khách, lại còn nhẹ nhàng với chất giọng đất Quảng... càng khiến du khách này thêm ấn tượng.

Nữ du khách mê mẩn thứ nước Mót này.

Không chỉ thế, với du khách này, ẩm thực phố Hội vô cùng phong phú, giá cả hợp lý và không lo bị chặt chém. “Một thứ nước uống mà mình thấy nhớ nhất đó là nước Mót. Thứ nước theo cảm nhận của mình ngon kiểu rất đặc biệt mà cũng tuỳ theo cảm nhận của mỗi người. Vị nước rất thanh, đặc biệt là hương thơm nhè nhẹ, xao xuyến”, Mai Linh nói.

Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp nên thơ, mơ màng bởi Hội An đẹp như bức tranh

Vì đi một mình và thực hiện mục tiêu muốn check-in, ăn uống hết 1 ngày nên cô nàng chỉ chọn homestay thoải mái để nghỉ ngơi. Mai Linh chọn phòng Dorm với ý nghĩ nếu có khách, với đứa đi một mình như cô nàng, thì có thể kết bạn và cùng nhau đi check-in vui vẻ hoặc nếu không có khách thì đúng một mình một thế giới.

Lần đầu tiên đến Hội An, nữ du khách cảm thấy ngỡ ngàng trước vẻ đẹp nên thơ, mơ màng bởi Hội An đẹp giống như một bức tranh. Chuyến này cô nàng còn thấy may mắn khi hữu duyên gặp được người chị là dân địa phương nên được dẫn đi ăn và đi chơi ở những chỗ ngon.

Trong tiết trời nắng nhẹ, du khách này thỏa thích tung tăng đi chụp ảnh, check-in ở nhiều địa điểm có tiếng. Cô nàng đã dậy từ 5h sáng để ra phố cổ check-in và thuê xe đạp dạo quanh phố. Cô gái này cảm thấy ở Hội An chỗ nào cũng đẹp, du khách có thể dừng bất kỳ chỗ nào cũng có được tấm ảnh xinh lung linh.

“Mọi người nên dậy sớm và thuê xe đạp dạo quanh phố cổ. Trải nghiệm này rất xứng đáng để bạn dậy sớm. Mình được ngắm bình minh và hòa mình vào nhịp sống ở Hội An buổi sớm yên bình. Chưa kể, khi check-in tầm 5-6h sáng còn vắng người và rất đẹp”, Mai Linh tiết lộ.

Thời tiết nắng nhẹ ở phố Hội.

Những góc ảnh xinh.

Khung cảnh yên bình khiến cô nàng thêm yêu mảnh đất này.

Đối với Mai Linh, góc nào ở Hội An cũng đẹp và ấn tượng, nhất là những ngôi nhà mái ngói tràn ngập hoa giấy ở phố Trần Phú. Đặc trưng của Hội An là hoa giấy, là tường vàng. Những tia nắng sớm trong veo hắt qua kẽ lá rọi vào bức tường vàng kết hợp với màu sắc hoa giấy đang nở rực rỡ tạo nên khung cảnh nên thơ, lãng mạn. Trước cảnh đẹp này, cô nàng đã phải đi dạo ở con phố tận gần 2 tiếng đồng hồ mới check-in gần hết các địa điểm.

Cô nàng đã đến với quán Mót Hội An, những ngôi nhà hoa giấy, đến các hẻm nhỏ, ghé vào các quán Moment Cafe, Faifo Cafe, đi chợ Hội An, đi thuyền trên sông Hoài thả hoa đăng...

Du khách chụp chiếc view ngắm Hội An từ trên cao.

Được chị gái người dân địa phương dẫn đi ăn nên Mai Linh đều được ăn những quán khá ngon. Cô nàng ghé ngay vỉa hè ăn Mỳ Quảng rất ngon và hợp khẩu vị, đi ăn cơm gà, thưởng thức món nước Mót khá ngon và nghiện đến mức mua tận 3 ly trong 1 ngày. Du khách không quên ghé lên tầng thượng của quán Faifo Cafe để chụp chiếc view ngắm Hội An từ trên cao. Đặc biệt, du khách này cảm thấy thú vị khi được ăn món Cao Lầu và được nghe giải đáp thắc mắc về cái tên “Cao Lầu”.

“Mình thích nhất món Cao Lầu, vì món này là lý do đưa mình tới Hội An. Cao Lầu là món đặc sản mà ai đến Hội An đều muốn thưởng thức cho biết. Cao Lầu không chỉ ấn tượng với mình ở tên gọi lạ tai, mà đặc biệt hơn cả đây là món ăn hòa trộn giữa bún và phở cùng cách làm ra thức ăn tinh tuý này cũng là quá trình công phu, chứa đựng cái tâm của đầu bếp”, Mai Linh nói.

Du khách ấn tượng với người dân dễ thương, mến khách

Chia sẻ về những kỷ niệm trong 1 ngày khám phá Hội An, Mai Linh kể, cô nàng nhớ nhất và ấn tượng sâu đậm với tính cách dễ thương, nhiệt tình, mến khách của người dân địa phương. Đặc biệt, với một đứa đi du lịch một mình như cô nàng, mọi người lại càng nhiệt tình, giúp đỡ hơn.

“Mình rất may mắn khi hữu duyên quen được một bạn dân địa phương nên cả chuyến đi của mình đều có bạn giúp đỡ. Mình tới Hội An vào ngày thường trong tuần nên bạn phải đi làm cả ngày nhưng tới buổi xế chiều tới Hội An, bạn vẫn ra bến xe đón mình để mình khỏi bỡ ngỡ khi vừa bước đến vùng đất mới.

Bạn dẫn mình đi ăn ngay sau đó và cả buổi tối dẫn mình đi trải nghiệm hết những hoạt động của con phố Hội về đêm như chèo thuyền, thả hoa đăng... Bạn ấy còn dẫn mình tới quán Cao Lầu xứng danh ở con phố này mà chỉ người địa phương biết đến, mình được nghe về nguồn gốc của cái tên “Cao Lầu” và khiến mình rất thích thú”, Mai Linh kể.

Cũng theo cô nàng này, sáng hôm sau, mặc dù bạn phải đi làm từ 7h30’ nhưng vẫn dậy đón cô nàng đi dạo phố cổ buổi sớm để du khách cảm nhận được hết những vẻ đẹp bình dị nhất của Hội An vào buổi sớm mai.

Những kỷ niệm khó quên.

Các bạn cùng nhau đạp xe dạo phố, ngắm con phố Hội với những ngôi nhà với kiến trúc truyền thống, cùng check-in lưu giữ kỉ niệm. Sau đó, họ đi ăn sáng ở quán Mỳ Quảng, cùng hàn huyên những câu chuyện như thể quen nhau từ trước. Chưa hết, cô chú ở quán mỳ Quảng còn nhiệt tình bắt chuyện khi nghe giọng cô gái là giọng người Bắc đến xứ Quảng du lịch.

Tới 7h30, khi bạn ấy phải đi làm, hai người đã tạm biệt nhau và hứa hẹn sẽ quay lại Hội An thật nhiều. Thế nhưng, chỉ 15 phút sau, bạn ấy quay lại đưa cho Mai Linh một túi bánh đậu xanh Hội An và nói “Chị mua cho em ăn sáng thêm đó, sợ em đi buổi sáng nắng mệt nên cứ cầm lấy và ăn thêm nha”.

Chuyến du lịch thú vị.

Nhiều trải nghiệm đáng nhớ ở Hội An.

Đạp xe dạo phố Hội.

“Mình thực sự ấn tượng với sự dễ thương và nhiệt tình của bạn ấy. Đến tận bây giờ, khi mình đã về Hà Nội được hơn 1 tuần nhưng chúng mình vẫn giữ liên lạc, nói chuyện với nhau qua mạng xã hội. Đó có lẽ là điều ấn tượng nhất của mình khi ở Hội An”, Mai Linh bày tỏ.

Dù chỉ có 1 ngày 1 đêm ở phố cổ, nhưng đó là khoảng thời gian có những trải nghiệm đáng nhớ đối với nữ du khách này. “Hội An mùa này đẹp lắm, thơ mộng lắm nên nhất định mọi người phải ghé đến tham quan”, đó là thông điệp mà Mai Linh muốn chuyển tải đến những ai đam mê du lịch, khám phá vẻ đẹp mảnh đất hình chữ S.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]