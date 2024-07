Hội An được bình chọn là điểm đến được yêu thích nhất châu Á

Năm nay là năm thứ 29 Travel + Leisure tổ chức giải Giải thưởng World's Best 2024.Giải thưởng do độc giả bình chọn góp phần phác họa bức tranh năng động của nền du lịch toàn cầu, nêu bật những xu hướng và điểm đến mới nổi đang được du khách ngày nay yêu thích.

Jacqui Gifford - Tổng Biên tập của Travel + Leisure - cho biết: "Trong gần ba thập kỷ, Giải thưởng World's Best của chúng tôi đã đặt ra tiêu chuẩn cho sự xuất sắc trong du lịch, được lựa chọn bởi những độc giả tận tụy và sáng suốt của chúng tôi. Bảng xếp hạng nêu bật sự kết hợp giữa những địa điểm được yêu thích theo thời gian và những điểm đến mới nổi, phản ánh sở thích đa dạng của du khách ngày nay. Chúng tôi rất vui mừng được vinh danh những địa điểm và trải nghiệm đặc biệt này, truyền cảm hứng cho độc giả của chúng tôi khám phá thế giới".

Từ các đô thị hiện đại đến các thủ đô cổ đại, độc giả của Travel + Leisure đã đón nhận sự đa dạng của Châu Á trong danh sách các thành phố yêu thích của họ trong khu vực. Tất cả dường như đều có nhiều đặc điểm chung là dấu ấn lịch sử sâu đậm, nền văn hóa đa dạng và ẩm thực khiến du khách say mê và muốn quay lại nhiều lần nữa.

Các thành phố được đánh giá cụ thể theo các tiêu chí: điểm tham quan/danh lam thắng cảnh, văn hoá, đồ ăn, sự thân thiện, mua sắm, giá trị. Năm nay, đã có hơn 186.000 độc giả của Travel + Leisure đã tham gia cuộc khảo sát.

Chùa Cầu Hội An lung linh về đêm (ảnh: Tổng cục Du lịch).

Nổi bật trong Giải thưởng World's Best năm nay, thành phố Hội An của Việt Nam vinh dự được bạn đọc bình chọn xếp hạng thứ 3 trong những điểm đến được yêu thích nhất châu Á.

Hội An là một trong những thành phố quyến rũ nhất của Việt Nam. Hội An được UNESCO công nhận là di sản thế giới, khu phố cổ dường như không bị ảnh hưởng bởi thời gian và vẫn lưu giữ được những nét cổ kính, yên bình vốn có. Du khách có thể dành buổi sáng trên những bãi biển hoang sơ, buổi chiều tham quan di tích lịch sử và buổi tối ngắm nhìn những chiếc đèn hoa đăng thả trôi trên sông Hoài và thưởng thức những món ngon nhất tại chợ đêm Hội An.

Danh sách đầy đủ 15 thành phố được độc giả Travel + Leisure yêu thích nhất tại Châu Á năm 2024: 1. Udaipur, Ấn Độ (Điểm của độc giả: 91,75) 2. Kyoto, Nhật Bản (Điểm của độc giả: 91,49) 3. Hội An , Việt Nam (Điểm của độc giả: 90,67) 4. Chiang Mai , Thái Lan (Điểm của độc giả: 90,64 ) 5. Bangkok, Thái Lan (Điểm của độc giả: 90,27) 6. Tokyo, Nhật Bản (Điểm của độc giả: 90,04) 7. Ubud, Indonesia (Điểm của độc giả: 90.00) 8. Kolkata, Ấn Độ (Điểm của độc giả: 88,60) 9. Jaipur, Ấn Độ (Điểm của độc giả: 88.23) 10. Seoul, Hàn Quốc (Điểm của độc giả: 87.85 ) 11. Siem Reap, Campuchia (Điểm của độc giả: 87.31) 12. Thượng Hải, Trung Quốc (Điểm của độc giả: 87.30 ) 13. Singapore (Điểm của độc giả: 87.21) 14. Mumbai, Ấn Độ (Điểm của độc giả: 87,18) 15. Đài Bắc, Đài Loan (Điểm của độc giả: 86.86)

