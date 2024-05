Con đường 1 km ở Hội An vào top đẹp nhất thế giới

Tạp chí kiến trúc Architectural Digest của Mỹ vừa bình chọn những con đường đẹp nhất thế giới, trong đó có đường Trần Phú ở TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam, xếp ở vị trí thứ 45/71.

Hội An - thành phố cổ kính nằm bên bờ sông Thu Bồn thơ mộng, từ lâu đã trở thành điểm đến thu hút du khách bởi những giá trị văn hóa, lịch sử độc đáo.

Tạp chí kiến trúc Architectural Digest viết: "Hội An, một thương cảng rất thịnh vượng và luôn sầm uất hoạt động từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 19, là địa điểm được nhiều du khách ghé thăm vì nhiều lý do, trong đó nổi bật nhất là lễ hội đèn lồng hằng tháng, tổ chức trên đường Trần Phú.”

Con phố thắp kín đèn lồng để lại nhiều dấu ấn cho du khách.

Đường Trần Phú, thuộc phường Minh An, TP. Hội An có chiều dài khoảng 1 km, một đầu nối đường Hoàng Diệu, đầu còn lại chính là chùa Cầu. Đây là tuyến đường nằm ở trung tâm phố cổ Hội An, vào thời Pháp có tên là Rue du Pont Japonnais, tức phố cầu Nhật Bản. Con đường này gây ấn tượng mạnh mẽ trong mắt du khách với những chiếc đèn lồng rực rỡ màu sắc vào mỗi ngày rằm hằng tháng.

Theo Architectural Digest mô tả, những con đường xinh đẹp không đơn giản là nơi để du khách đi bộ mà còn là chốn trải nghiệm tuyệt vời. Đó là những con đường đưa chúng ta trở về quá khứ, nhiều thế kỷ trước, với hàng quán, di sản nằm ở hai bên…

Các công trình kiến trúc cổ trên đường Trần Phú bao gồm các hội quán Quảng Đông, Phúc Kiến, Quỳnh Phủ, Triều Châu; miếu Quan Công, Bảo tàng Lịch sử - Văn hóa Hội An, Bảo tàng Văn hóa Sa Huỳnh…

Đường Trần Phú ở Hội An lọt vào top 71 đường phố đẹp nhất thế giới, theo bình chọn của tạp chí kiến trúc Mỹ Architectural Digest. Ảnh: TL.

Trải qua bao thăng trầm lịch sử, con đường Trần Phú vẫn giữ được nét đẹp cổ kính, với những dãy nhà mái ngói rêu phong, những hàng quán nhỏ dưới giàn hoa giấy rực rỡ khoe sắc. Trên con đường này, du khách cũng dễ dàng tìm thấy nhiều cửa hàng bán đồ lưu niệm hay nhà hàng phục vụ các món ăn đặc sản phố cổ Hội An.

Danh sách bình chọn những con đường đẹp nhất thế giới cũng ghi nhận ở châu Á có đường phố ở Thành Đô (Trung Quốc); lối đi trong rừng tre Sagano ở Kyoto (Nhật Bản); phố cổ ở Lệ Giang thuộc tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); đường Koon Seng ở Singapore, đường Romanee ở Phuket (Thái Lan)...

Trước đó, tạp chí Time Out cũng chọn Hội An là điểm du lịch lý tưởng trong tháng 7.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]