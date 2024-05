Lý do Hội An là nơi 'ở lì' của dân du mục số

"Du mục kỹ thuật số" (digital nomads) là xu hướng làm việc hậu Covid-19. Khách du mục số đa phần đến từ những nước phát triển, muốn lưu trú lâu dài ở một quốc gia có mức sống hợp lý và tiềm năng du lịch, để vừa làm việc vừa du lịch tại chỗ. Yếu tố chính quyết định điểm đến của dân du mục số là ngân sách chi tiêu, tiếp đến là bản sắc văn hóa địa phương và các dịch vụ du lịch.

Theo trang tin du lịch Travel Off Path, Hội An là ngôi sao đang lên, thu hút sự chú ý của dân du mục số từ khắp nơi trên thế giới. Trang tin này cũng chỉ ra những lý do Hội An thu hút du khách nước ngoài đến sinh sống kết hợp làm việc từ xa trong vài tháng đến cả năm.

Khung cảnh phố cổ Hội An bên sông Thu Bồn. Ảnh: Nick M

Việt Nam nói chung là một điểm đến hấp dẫn với người phương Tây. Nhờ chi phí sinh hoạt phải chăng, du khách đến từ quốc gia phát triển dễ dàng có chất lượng cuộc sống cao. Tại Hội An, giá thực phẩm và phí thuê nhà được đánh giá ở mức thấp. Ngoài ra, chính sách thị thực cởi mở cũng cho phép du khách ở lại lâu hơn mà không cần phải xin cấp lại visa mỗi tháng một lần.

Trang tin du lịch Mỹ cho hay mỗi tháng sinh hoạt ở Hội An tốn khoảng 840 USD (21 triệu), bao gồm tiền thuê chỗ ở và chi phí sinh hoạt hàng ngày. Số tiền này ít hơn nhiều so với tiền thuê nhà ở bất kỳ thành phố nổi tiếng nào tại Mỹ hoặc Tây Âu. Đồ ăn ở Hội An cũng được đánh giá là rẻ và ngon. Một tô phở chưa đến 2 USD.

Kiến trúc cổ kính, văn hóa đặc sắc là lý do thứ hai khiến Hội An ghi điểm với khách du mục số. Phố cổ ở đây với những bức tường vàng, những con hẻm "như mê cung", là sự kết hợp hài hòa của nhiều nền văn hóa. Trang tin du lịch của Mỹ đánh giá Hội An cổ kính đẹp bậc nhất Việt Nam, in đậm vẻ đẹp quyến rũ của quá khứ.

Điểm thu hút thứ ba là Hội An gần biển, bãi biển mang vẻ đẹp hoang sơ, bao quanh bởi những ngọn núi, đồi xanh mướt.

Bãi biển An Bàng cách Hội An khoảng 7 km. Ảnh: Driendl Group

Thứ tư là dịch vụ du lịch phát triển. Hội An có đủ dịch vụ lưu trú tiện nghi, các nhà hàng truyền thống và phong cách Tây đa dạng.

Trong bảng xếp hạng Nomad List (nền tảng cập nhật xu hướng du mục kỹ thuật số thế giới) công bố đầu năm, Hội An nhận thang điểm 73,94/100 và được đánh giá có thời tiết dễ chịu, thực phẩm sạch. An toàn thực phẩm luôn là mối quan tâm hàng đầu của khách nước ngoài đến Việt Nam.

Lý do thứ năm khiến Hội An ghi điểm là vấn đề an ninh an toàn. Không khí ở đây yên bình, không có cảnh giao thông xô bồ như ở Hà Nội hay TP HCM. Nhịp sống ở Hội An chậm hơn nhiều so với các thành phố lớn, nhưng vẫn có sự sôi động nhất định ở khu phố cổ tập trung đông khách du lịch.

Ngoài ra, Hội An cũng ít có nạn lừa đảo, cướp giật hay gây gổ. Trang tin du lịch Mỹ nhận định rủi mức độ an toàn ở Hội An gần như tuyệt đối. Người dân địa phương được đánh giá tốt bụng, thân thiện.

Travel Off Path gợi ý du khách nước ngoài có visa có thể trải nghiệm một thành phố yên bình như Hội An 3 tháng. Tổng chi phí tốn khoảng 2.520 USD (64 triệu đồng), rẻ hơn nhiều so với các nước châu Á khác. Như ở Tokyo, Nhật Bản, du khách phải tốn khoảng 2.961 USD (75 triệu đồng) mỗi tháng và khoảng 4.233 USD (107 triệu đồng) cho một tháng ở Singapore.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]