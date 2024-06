Hội An là thị trấn đẹp nhất Việt Nam

Mở đầu bài viết, tác giả Katie Lockhart nhấn mạnh Hội An là một trong những điểm đến đẹp nhất của Việt Nam và rất đáng để ghé thăm. "Thị trấn màu vàng" quyến rũ này mang đậm dấu ấn của lịch sử.

Phố cổ Hội An duyên dáng với những mái nhà cổ, và mảng tường vàng đặc trưng. Ảnh: City Pass Guide.

Khi ánh nắng vừa chiếu vào Hội An, phố cổ rực vàng như cánh đồng lúa trước mùa gặt. Thị trấn lịch sử có rất nhiều điểm hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế, nhưng màu vàng đặc trưng của những ngôi nhà ở đây là một điểm nhấn khiến người ta ghi nhớ nhất.

Về đêm, trên sông Thu Bồn, những chiếc thuyền được thắp sáng chạy liên tục xuôi ngược trong khi những chiếc đèn hoa đăng thả trôi dọc sông.

Xung quanh những con phố, hàng nghìn chiếc đèn lồng rực rỡ treo ở hầu hết mọi ngóc ngách khi các cửa hàng may đo, quán đồ lưu niệm, quán cà phê và nhà hàng vẫy gọi du khách.

Bên cạnh phố cổ về đêm rất đáng để khám phá thì Hội An còn có rất nhiều điều hấp dẫn khác, từ những cánh đồng lúa thoai thoải đến những bãi biển tuyệt đẹp.

Những chiếc đèn lồng là điểm nhấn đặc trưng của Hội An. Ảnh: Martin Bagg.

Tác giả Katie Lockhart đã chia sẻ những trải nghiệm mà cô cho là thú vị nhất tại “thị trấn đẹp nhất Việt Nam” này.Theo cô, cảm giác thật mới lạ khi có thể đi xe đạp dọc theo những con đường bê tông kéo dài giữa các cánh đồng lúa, chiêm ngưỡng đàn trâu gặm cỏ và người dân địa phương đội nón lá làm cỏ.

Hoặc bạn có thể thưởng thức đủ hương vị cà phê tại đây như cà phê muối, cà phê trứng, cà phê cốt dừa... "Hội An có một khung cảnh tuyệt vời để uống cà phê!", tác giả nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, du khách có thể thưởng thức ẩm thực đường phố nổi tiếng thế giới từ bánh mì đến cao lầu với rất nhiều hàng quán trải dài trên khắp các phố.

Khi cần giải nhiệt, hãy đến các bãi biển của Hội An. Mọi người có thể lựa chọn rất nhiều bãi biển trải dài từ Hội An đến tận Đà Nẵng. Bất cứ nơi nào bạn quyết định đi bơi sẽ có rất nhiều ghế dài để nằm thư giãn cùng với dừa tươi để thưởng thức.

Gần Hội An nhất là biển Cửa Đại, bãi biển An Bàng nằm xa hơn nhưng có sức hút hơn bởi cát trắng mịn và yên tĩnh, tránh xa các dịch vụ du lịch ồ ạt. Ảnh: Driendl Group.

Đến với Hội An, bạn có thể chọn cho mình một món quà lưu niệm mang phong cách riêng. Lịch sử Hội An trước đây là một thương cảng, vì thế lụa và vải nơi đây rất phong phú. Ngày nay, thị trấn nổi tiếng với hàng trăm tiệm may. Bạn có thể may một bộ vest hay một chiếc áo dài theo số đo riêng với thời gian chờ đợi chỉ mất 24h. Tốt nhất bạn nên mang theo một bức ảnh hoặc một bộ quần áo thực tế mà bạn muốn may. Từ đó, bạn có thể chọn loại vải yêu thích và lấy số đo cho bộ trang phục thời trang cao cấp của riêng mình.

Thành phố Hội An hiện là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Quảng Nam, nhiều khách quốc tế vẫn nhầm tưởng hoặc thích gọi nơi đây là thị trấn bởi không gian nhỏ nhắn, nhịp sống chậm rãi của đô thị di sản này.

