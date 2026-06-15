5 loại trái cây quen thuộc giúp hỗ trợ phòng ung thư đại trực tràng: Nhiều người Việt ăn mỗi ngày nhưng chưa biết hết lợi ích

Trong đó, trái cây không chỉ cung cấp vitamin và khoáng chất mà còn chứa nhiều chất xơ, chất chống oxy hóa và các hợp chất sinh học có khả năng hỗ trợ bảo vệ niêm mạc đại tràng, giảm viêm và duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh.

Dưới đây là 5 loại trái cây được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao nhờ những lợi ích tiềm năng đối với sức khỏe đại trực tràng.

Táo: Loại quả đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích cho đường ruột

Câu nói "mỗi ngày một quả táo giúp tránh xa bác sĩ" không phải ngẫu nhiên mà xuất hiện.

Táo chứa lượng chất xơ hòa tan dồi dào, đặc biệt là pectin – một loại chất xơ có khả năng nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột. Khi hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh, quá trình tiêu hóa diễn ra thuận lợi hơn, đồng thời giúp giảm nguy cơ viêm nhiễm kéo dài tại đại tràng.

Ngoài chất xơ, táo còn giàu polyphenol – nhóm chất chống oxy hóa có tác dụng chống viêm và bảo vệ tế bào trước các tổn thương do gốc tự do gây ra. Nhiều nghiên cứu cho thấy chế độ ăn giàu chất xơ từ trái cây như táo có liên quan đến nguy cơ mắc các bệnh đường tiêu hóa thấp hơn, trong đó có ung thư đại trực tràng.

Kiwi: “Chuyên gia” hỗ trợ nhu động ruột

Kiwi từ lâu được xem là một trong những loại trái cây thân thiện nhất với hệ tiêu hóa.

Loại quả này chứa lượng chất xơ khá cao, giúp thúc đẩy nhu động ruột hoạt động hiệu quả và hạn chế tình trạng táo bón kéo dài. Đây là yếu tố rất quan trọng bởi táo bón mạn tính được xem là một trong những nguyên nhân làm gia tăng nguy cơ các bệnh lý đại tràng.

Không chỉ vậy, kiwi còn cung cấp lượng lớn vitamin C, góp phần tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ quá trình chống oxy hóa trong cơ thể. Đối với những người thường xuyên gặp tình trạng đầy bụng, khó tiêu hoặc đi ngoài không đều, việc bổ sung kiwi vào khẩu phần ăn hằng ngày có thể mang lại nhiều lợi ích.

Dưa hấu: Nguồn nước tự nhiên giúp đại tràng hoạt động trơn tru

Nhiều người nghĩ dưa hấu chỉ đơn giản là loại quả giải nhiệt mùa hè. Tuy nhiên, giá trị dinh dưỡng của nó còn nhiều hơn thế. Dưa hấu chứa hàm lượng nước rất cao, giúp duy trì độ ẩm cho cơ thể và hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa. Khi cơ thể được cung cấp đủ nước, phân mềm hơn và việc đào thải chất cặn bã cũng diễn ra thuận lợi hơn.

Đặc biệt, dưa hấu còn chứa lycopene – một chất chống oxy hóa nổi tiếng có khả năng bảo vệ tế bào khỏi các tổn thương do gốc tự do. Một số nghiên cứu cho thấy lycopene có thể góp phần làm giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư, bao gồm ung thư đại trực tràng.

Trái cây họ cam quýt: “Kho vitamin C” cho cơ thể

Cam, quýt, bưởi, chanh hay quất đều là những loại trái cây quen thuộc trong bữa ăn của người Việt. Nhóm trái cây này chứa hàm lượng vitamin C rất cao cùng nhiều flavonoid – hợp chất thực vật có khả năng chống viêm và chống oxy hóa mạnh.

Các gốc tự do được xem là một trong những yếu tố góp phần gây tổn thương DNA và làm gia tăng nguy cơ hình thành tế bào ung thư. Vitamin C và flavonoid trong trái cây họ cam quýt có thể giúp trung hòa các gốc tự do này. Bên cạnh đó, lượng chất xơ trong cam và bưởi cũng hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn.

Lựu: “Siêu trái cây” giàu chất chống oxy hóa

Lựu thường được nhắc đến như một trong những loại trái cây giàu chất chống oxy hóa hàng đầu. Trong lựu có chứa nhiều polyphenol, anthocyanin và ellagitannin – những hợp chất được nghiên cứu rộng rãi về khả năng chống viêm và bảo vệ tế bào.

Các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy những hợp chất này có thể giúp hạn chế sự phát triển bất thường của tế bào và giảm tình trạng viêm mạn tính – yếu tố liên quan đến nhiều bệnh lý, bao gồm ung thư. Ngoài ra, lựu còn cung cấp vitamin C, kali và nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe tim mạch.

Ăn trái cây thế nào để tốt cho đại tràng?

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng không có loại thực phẩm nào có thể ngăn ngừa ung thư hoàn toàn. Tuy nhiên, chế độ ăn giàu rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt cùng việc hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, thịt đỏ và đồ uống có đường có thể góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh.

Khi ăn trái cây, nên ưu tiên trái cây tươi nguyên quả thay vì nước ép để tận dụng tối đa lượng chất xơ. Đồng thời, cần đa dạng các loại trái cây thay vì chỉ tập trung vào một loại duy nhất.

Đại tràng khỏe mạnh bắt đầu từ những lựa chọn nhỏ mỗi ngày

Nhiều người thường chỉ quan tâm đến sức khỏe đại trực tràng khi xuất hiện các triệu chứng như táo bón kéo dài, đau bụng hoặc đi ngoài ra máu. Tuy nhiên, việc chăm sóc đường ruột nên bắt đầu từ những thói quen đơn giản hằng ngày.

Một quả táo sau bữa ăn, vài lát dưa hấu trong ngày hè, một quả kiwi vào bữa phụ hay ly nước ép lựu không đường có thể là những lựa chọn nhỏ nhưng mang lại giá trị lâu dài cho sức khỏe.